Voici cinq raisons pour lesquelles il ne faut pas louper les demi-finales de la Coupe du monde de rugby

L'élimination du XV de France a jeté un froid, mais cette Coupe du Monde nous réserve encore des surprises, et des demi-finales qui s'annoncent explosives.

La France se remet à peine de la gueule de bois qui a suivi l'élimination des hommes de Fabien Galthié dimanche soir (défaite 28-29 contre l'Afrique du Sud). Les autres équipes continuent leur route et gardent, elles, leur rêve de sacre mondial intact. Les deux affiches des demi-finales, Afrique du Sud - Angleterre et Nouvelle-Zélande - Argentine, sont partout annoncées comme déséquilibrées. Pourtant, il y a des raisons de croire qu'elles nous réservent des surprises, du beau jeu et des moments historiques. Voici de bonnes raisons de ne surtout pas rater ces demi-finales :

L'Angleterre peut rivaliser avec l'Afrique du Sud

Les Springboks ont éliminé la France, favorite de son Mondial, pour un cruel point dimanche dernier (29-28). Ils ont réalisé un match plein, profitant de chaque faille des Bleus. Mais ils ont aussi eu de la réussite sur les rebonds des ballons aériens, comme sur leur deuxième essai, et ont pratiqué un rugby plus restrictif que les Français, laissant la possession et l'occupation à leur adversaire. Les Sud-Africains sont sûrs de leur force, mais pourraient se heurter aux limites de leur schéma tactique si l'Angleterre trouve la parade défensive et négocie bien les ballons aériens.

Or, l'Angleterre a justement les armes pour gêner les Springboks. Avec Owen Farrell et George Ford, ils ont des joueurs doués dans le jeu au pied, pour rivaliser avec Faf de Klerk notamment dans le jeu d'occupation, et pour passer des pénalités que l'Afrique du Sud ne réussira pas si Mannie Libbok est encore préféré à Handré Pollard. Ils ont un pack d'avants solide et un banc au niveau, qui a fait défaut à la France. Avec Jonny May et le grand Freddie Steward, ils ont surtout des arrières impériaux sur les ballons aériens. Les Anglais pourraient user en abondance du jeu au pied, éviter des séquences de possession trop longues et privilégier un jeu d'évitement pour sortir les Sud-Africains de leur zone de confort. Et peut-être les battre, grâce à leurs buteurs infaillibles.

On aura forcément droit à deux matches spectaculaires

Les quarts de finales ont été généreux en points marqués et en essais, avec des scores serrés mais très élevés. On peut attendre la même chose des demi-finales : d'abord parce que les protagonistes sont les mêmes, mais aussi parce que les statistiques le prédisent. Avec 39 points en moyenne, les demi-finales de Coupe du Monde sont historiquement plus prolifiques que les finales, où seulement 33 points sont marqués en moyenne. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les demi-finales sont toutes aussi accrochées que les finales : 11 points d'écart en moyenne entre les deux équipes, exactement comme pour les finales.

Vendredi, les Argentins n'auront rien à perdre et enverront du jeu pour tenter de déborder des Néo-Zélandais qui, forcément, marqueront plusieurs essais. Et si l'Angleterre aura sans doute intérêt à éviter un affrontement trop frontal, le talent de ses arrières garantit quelques coups d'éclats nécessaires pour battre l'Afrique du Sud, qui pourra compter sur ses flèches Cheslin Kolbe et Kurt-Lee Arendse sur les ailes. Feu d'artifice garanti.

La grinta de l'Argentine peut faire vaciller les All Blacks

Mission impossible pour l'Argentine ? Les Pumas ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde pour la troisième fois, ce qui ressemble déjà à une grande réussite. Même face à des Néo-Zélandais en pleine bourre après leur victoire contre l'Irlande (24-28), les Argentins auront une carte à jouer, et plusieurs atouts dans leur manche. D'abord des fondamentaux solides : un buteur fiable même à longue distance avec Emiliano Boffelli, une mêlée solide comme à leur habitude, une touche impeccable, et une grande discipline.

Mais c'est la folie des Pumas qui pourrait faire vaciller les Blacks : les Argentins ont montré une agressivité intarissable contre les Gallois samedi dernier, et ils ne viendront pas sans leur grinta en demi-finale. Et l'Argentine ne manque pas de talent : le virevoltant Mateo Carreras sur l'aile gauche, le redoutable Santiago Chocobares au centre, Facundo Isa qui a paru inarrêtable en troisième ligne le week-end dernier... Les derniers mois, et le match d'ouverture perdu contre la France (13-27), ont montré que ces All Blacks étaient tout sauf invincibles, et même parfois fragiles. Le doute s'installe vite au rugby, et les Argentins sauront s'engouffrer dans chaque brèche.

Ce sera la dernière opportunité de voir certains génies à l'œuvre

Les quarts de finale ont marqué la dernière de plusieurs légendes en Coupe du Monde : Jonathan Sexton, Dan Biggar, Conor Murray, Keith Earls... Il pourrait en être de même en demi-finale. Même si les perdants joueront une petite finale, les titulaires ne seront pas forcément alignés et cette demi-finale restera bien comme le dernier match à enjeu de leur carrière internationale. Sam Whitelock (35 ans), recordman de sélections chez les All Blacks, et le demi de mêlée Aaron Smith jouent leur dernière Coupe du Monde, et cette demi-finale sera la dernière opportunité d'admirer ces deux légendes en cas d'élimination.

Si ce sont les Argentins qui perdent vendredi soir, la charnière historique Tomas Cubelli - Nicolas Sanchez fera ses adieux au Mondial. Côté Anglais, le recordman de sélections Ben Youngs (128 capes), mais aussi Danny Care et Joe Marler font leurs adieux à cette compétition. Et s'ils venaient à éliminer l'Afrique du Sud, le vétéran de la troisième ligne Duane Vermeulen (37 ans) fêterait sa dernière cape. Ce week-end, tous ces joueurs se battront pour faire leurs adieux en finale de Coupe du Monde, et pas avant.

L'Histoire est en marche...

Peu importe le sens de l'histoire, elle n'arrête jamais de s'écrire. Et ce week-end, peu importe les vainqueurs, les fans de rugby assisteront à un chapitre inédit de leur sport. L'Angleterre, comme la Nouvelle-Zélande, pourrait se qualifier pour une cinquième finale, ce qui serait un record absolu. A l'inverse, l'Argentine réussirait le plus grand exploit de son histoire en atteignant pour la première fois une finale de Coupe du Monde.

L'Afrique du Sud est en mission pour remporter un deuxième titre consécutif après 2019, ce qui n'a été réalisé que par la Nouvelle-Zélande (en 2011 et 2015). Le Kiwi Sam Whitelock disputerait une troisième finale de Coupe du Monde, un record absolu. Et évidemment, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande étant à égalité en tête du palmarès (trois Coupes du Monde chacun), si l'une des deux nations remportaient ce Mondial, elle deviendrait la plus titrée. Pour assister à l'Histoire qui s'écrit, il faudra donc suivre ces demi-finales.