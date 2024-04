DIRECT. Toulon - Toulouse : suivez le match

Voici les bancs du RCT et du Stade Toulousain :

Il y a eu déjà neuf rencontres délocalisées au stade Vélodrome entre Toulon et Toulouse en Top 14 . Les Varois se sont imposés à huit reprises pour un seul succès des Toulousains.

20:30 - De nombreux absents à Toulouse

Pour cette rencontre face au RCT, Ugo Mola sera privé d'Antoine Dupont, reparti pour un tournoi de rugby à 7, tandis que Cyril Baille, Peato Mauvaka, François Cros, Matthis Lebel et Juan Cruz Mallia sont en vacances. Romain Ntamack, Dorian Aldegheri, Blair Kinghorn, Richie Arnold et Pita Ahki sont laissés au repos, alors que Pierre-Louis Barassi, Ange Capuozzo, Anthony Jelonch, Alban Placines sont toujours à l'infirmerie. L'entraîneur toulousain pourra néanmoins compter sur Thomas Ramos, Julien Marchand et Thibaud Flament, titulaires.