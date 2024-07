Argentine - France : Galthié est en quête de pépites

Dans le cadre de sa première rencontre de la tournée d'été, la France affronte, ce samedi 6 juillet, l'Argentine à Mendoza.

L'équipe de France est de retour sur les terrains. Et pour sa nouvelle sortie de fin de saison, elle a un visage bien juvénile. Privé de ses joueurs "premiums" (Ollivon, Taofifenua, Le Garrec) et des derniers finalistes du Top 14 (Dupont, Ntamack, Marchand, Jalibert, Depoortère...), Fabien Galthié a décidé d'offrir une chance aux nouveaux joyaux de l'Hexagone.

Plusieurs d'entre eux vont d'ailleurs vivre leur première sélection internationale à l'instar de Jégou, Attisogbé, Auradou ou encore Frisch. Face à la presse, le sélectionneur du XV de France a évoqué cette tournée sud-américaine où les adversaires seront l'Argentine et l'Uruguay : "La première chose qu'on leur a dite, c'est que s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité et que c'est leur chemin. Ils ont tout à gagner, à vivre une tournée. […] J'ai dit aux joueurs : "Profitez ! Vous avez tout à gagner et, surtout, à être heureux !" Aujourd'hui, on arrive à bâtir, à 42 éléments, quasiment trois équipes. Il faudra une première équipe qui affrontera l'Argentine, pour le premier test-match, et une deuxième équipe qui affrontera l'Uruguay. La troisième, on verra ce qu'il se sera passé en amont, on ne peut pas prédire. Mais, clairement, deux équipes vont être dessinées."

Forcément, pour encadrer la jeunesse, il y aura aussi des revanchards comme Serin, qui a été éjecté de la liste pour la coupe du Monde au dernier des moments, ou encore Hastoy, qui ne cesse de reculer dans la hiérarchie des ouvreurs. "Je me sens monter en puissance, a avoué le joueur du Stade Rochelais. C'est une opportunité de montrer que je peux être performant. Il y a des nouveaux visages lors des derniers tournées qui avaient éclos, qui ont continué avec l'équipe de France, qui ont gagné pas mal de sélections et qui ont fait la Coupe du monde pour certains. Donc on va essayer de reproduire la même chose." Un défi de taille !

Dans le cadre de sa tournée d'été, le XV de France se rend à l'Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza pour défier l'Argentine. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Vous aurez un seul et unique choix pour regarder Argentine - France. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Argentine - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ des Pumas pour ce Argentine - France : 15. Bogado ; 14. Delguy, 13. Moroni, 12. De la Fuente, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou ; 7. Kremer, 8. Oviedo, 6. Matera ; 5. Paulos, 4. Alemanno ; 3. Bello, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.

Le XV de départ des Bleus pour ce Argentine - France : 15. Barré ; 14. Attisogbé, 13. Gailleton, 12. Frisch, 11. Étien ; 10. Hastoy, 9. Serin (cap.) ; 7. Jégou, 8. Joseph, 6. Nouchi ; 5. Pesenti, 4. Auradou ; 3. Colombe, 2. Barlot, 1. Gros.