Uruguay - France : un match dans une tempête extra sportive

Alors que les Bleus affrontent l'Uruguay en match amical, deux affaires extra-sportives éclaboussent le XV de France qui a du préparer cette rencontre face aux Teros.

Ce mercredi, le XV de France affronte l'Uruguay en début d'après-midi à Montevideo. Une rencontre compliquée à préparer pour Fabien Galthié et son groupe, en pleine tempête.

Jaminet exclu

Dans ce climat politique pesant depuis quelques semaines en France, Melvyn Jaminet a donné son avis sur ses réseaux sociaux. Dans une vidéo courte publiée puis supprimée sur son compte Instagram, l'arrière du XV de France a tenu des propos à caractère raciste. "Ma daronne (ma mère, NDLR) qui me demande si j'ai fait la fête ? Je te jure le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Je te le dis, je lui mets un coup de casque", a-t-il déclaré dans sa story sur ses réseaux sociaux après la victoire face à l'Argentine. Depuis, le joueur du RC Toulon a vu ses propos repris par le député LFI Sebastien Delogu : "Les propos du joueur de rugby Melvyn Jaminet sont scandaleux et doivent être très sévèrement punis par la Fédération Française de rugby et par le RCT".

Du côté de la Fédération Française de Rugby, une sanction est très vite tombée via un communiqué. La FFR a annoncé l'exclusion avec effet immédiat de Melvyn Jaminet de la tournée des Bleus en Argentine. "La Fédération Française de Rugby (FFR) condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Melvyn Jaminet, dans une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux. De tels propos sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales de notre sport. En conséquence, Melvyn Jaminet a été mis à l'écart avec effet immédiat et quitte le groupe France actuellement présent en Argentine." Une enquête interne a été ouverte afin de prendre les sanctions et mesures appropriées. Son club s'est lui désolidarisé de son joueur.

Deux joueurs interpellés en Argentine

Deux jours après la première affaire, deux joueurs du XV de France ont été arrêtés par la police argentine. Le deuxième ligne Hugo Auradou et le troisième ligne Oscar Jegou sont visés par la plainte d'une femme pour agression sexuelle. Les faits auraient eu lieu à Mendoza après la victoire des Bleus face aux Pumas samedi dernier (6 juillet). Les deux joueurs ont été arrêtés par la police ce lundi soir vers 20h, heure locale, à leur hôtel de Buenos Aires. En conférence de presse, Fabien Galthié est revenu sur cette affaire : "Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme. Il y avait une forme de sidération quand on a appris les nouvelles et que la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires (lundi). Ça a été une journée très difficile. Je parlerais de sidération pour le groupe, c'est période très difficile pour nous à vivre et c'est dans ces conditions très difficiles qu'on prépare ce match. Dans ce contexte difficile, l'équipe va jouer. On verra mercredi. Nous devons traverser cette période difficile".

Présent en Argentine, le président de la FFR, Florian Grill s'est exprimé sur cette affaire auprès de nos confrères de L'Equipe : "Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. Il faut déjà avoir une pensée pour la jeune femme. Si, une fois encore, c'est avéré, c'est à l'inverse de tout ce que le rugby fait, construit et est, de ce que font les 2000 clubs amateurs qui font vivre le rugby amateur au quotidien. Jegou et Auradou sont a priori dans un commissariat. Une personne de la délégation est allée les voir pour leur apporter à manger. A priori, on va essayer de retourner les voir aussi. Quels que soient les faits, même si la pensée doit aller d'abord à la jeune femme, ce sont des gamins de 20 ans. Il faut aussi s'occuper d'eux mais on doit savoir ce qui s'est passé réellement. On en saura plus avec cette enquête".

Préparation compliquée

Dans ce contexte extra-sportif animé, Fabien Galthié a été contraint de changer sa préparation pour affronter l'Uruguay. Le sélectionneur du XV de France et son staff ont logiquement fait le choix de chambouler leur équipe. Sur les quinze titulaires lors de la victoire samedi face à l'Argentine, seuls Baubigny et Couilloud sont reconduits. Ils étaient sur le banc. Pour le reste, du sang-neuf sera apporté avec notamment neuf joueurs qui fêteront leur premières avec le maillot bleu en tant que titulaires, même si ce match ne compte pas comme une sélection officielle. Baptiste Couilloud sera le capitaine de cette sélection novice.

À quelle heure débute Uruguay - France ?

Le coup d'envoi du match amical opposant l'Uruguay au XV de France est prévu mercredi 10 juillet à 19h00 à l'Estadio Charrúa de Montevideo (Uruguay). Le Néo-Zélandais Angus Mabey sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Uruguay - France ?

Détenteur des droits TV du test-match, la chaîne L'Equipe diffusera l'affiche entre les Teros et les Bleus.

Comment regarder Uruguay - France en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match amical entre le XV de France et l'Uruguay sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous rendre sur le site internet de la chaîne L'Equipe.

Quelles sont les compositions d'Uruguay - France ?

Uruguay : 15. Amaya ; 14. Viñals, 13. Arcos Perez, 12. Vilaseca, 11. Basso ; 10. Etcheverry, 9. Arata ; 7. Civetta, 8. Diana, 6. Ardao ; 5. Leindekar, 4. Aliaga ; 3. Piussi, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.

France : 15. Dubois ; 14. Favre, 13. Vincent, 12. Darricarère, 11. Jurand ; 10. Berdeu, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Briatte, 8. Tixeront, 6. Diallo ; 5. Vanverberghe, 4. Azagoh ; 3. Laclayat, 2. Baubigny, 1. Beria.