Uruguay - France : suivez le match en direct

Chamboulé par deux affaires extra-sportives, le XV de France affronte l'Uruguay en match amical. L'occasion de garder la tête au jeu et préparer la prochaine rencontre face à l'Argentine. Suivez le match en direct.

En direct

19:04 - Nouvelle poussée Santiago Arata se met à la faute et le pack français pousse en mêlée. Le ballon ressort vite et Couilloud sert Léon Darricarère.

19:03 - Première mêlée Les Bleus sont les premiers à se mettre à la faute. Mêlée pour les Teros dans le camp tricolore.

19:01 - C'est parti ! Felipe Etcheverry donne le coup d'envoi et c'est parti à Montevideo.

18:56 - Un Néo-Zélandais au sifflet Entre les deux rencontres face à l'Argentine, le XV de France défie l'Uruguay en match amical. Le Néo-Zélandais Angus Mabey sera au sifflet.

18:55 - Entrée des joueurs Les joueurs viennent de pénétrer sur la pelouse de l'Estadio Charrúa à Montevideo. Le coup d'envoi sera donné après les hymnes.

18:50 - Les remplaçants tricolores Pour cette affiche amicale, voici le banc du XV de France : Tarrit, S.Taofifenua, Bamba, Tuilagi, Peysson, Jauneau, Segonds, N.Hulleu.

18:40 - Comment regarder Uruguay - France en streaming ? Si vous souhaitez regarder le match amical entre le XV de France et l'Uruguay sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous rendre sur le site internet de la chaîne L'Equipe.

18:35 - L'innocence clamée Selon l'entourage des deux joueurs, ces derniers ne nient pas les relations sexuelles mais ils persistent: elles étaient consenties et sans violences.Hugo Auradou et Oscar Jegou encourraient une peine allant de 8 à 20 ans de prison alors que la justice argentine est très sensible aux violences faites aux femmes.

18:30 - Les difficiles conditions de détention Selon une information de nos confrères de RMC Sport, les conditions de détention d'Hugo Auradou et Oscar Jegou seraient très difficiles. En effet, les deux joueurs ont passé deux nuits à Buenos Aires avant d'être transféré la nuit prochaine à Mendoza où ils sont visés par une plainte pour agressions sexuelles aggravées sur une jeune femme. Ils déplorent l'exiguïté des cellules, la promiscuité avec d'autres détenus, l'absence de repas, et la quasi-impossibilité de joindre leurs familles. Des membres du staff tricolore ont pu leur apporter à manger ainsi que des produits d'hygiène.

18:25 - Le président de la FFR attend l'enquête Présent en Argentine, le président de la FFR, Florian Grill s'est exprimé sur l'arrestation des deux joueurs français auprès de nos confrères de L'Equipe : "Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. Il faut déjà avoir une pensée pour la jeune femme. Si, une fois encore, c'est avéré, c'est à l'inverse de tout ce que le rugby fait, construit et est, de ce que font les 2000 clubs amateurs qui font vivre le rugby amateur au quotidien. Jegou et Auradou sont a priori dans un commissariat. Une personne de la délégation est allée les voir pour leur apporter à manger. A priori, on va essayer de retourner les voir aussi. Quels que soient les faits, même si la pensée doit aller d'abord à la jeune femme, ce sont des gamins de 20 ans. Il faut aussi s'occuper d'eux mais on doit savoir ce qui s'est passé réellement. On en saura plus avec cette enquête".

18:20 - Galthié : "Traverser cette période difficile" En conférence de presse, Fabien Galthié est revenu sur l'arrestation des deux joueurs tricolores : "Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme. Il y avait une forme de sidération quand on a appris les nouvelles et que la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires (lundi). Ça a été une journée très difficile. Je parlerais de sidération pour le groupe, c'est période très difficile pour nous à vivre et c'est dans ces conditions très difficiles qu'on prépare ce match. Dans ce contexte difficile, l'équipe va jouer. On verra mercredi. Nous devons traverser cette période difficile".

18:17 - Le XV des Teros Voici les quinze joueurs uruguayens qui vont défier les Bleus : 15. Amaya ; 14. Viñals, 13. Arcos Perez, 12. Vilaseca, 11. Basso ; 10. Etcheverry, 9. Arata ; 7. Civetta, 8. Diana, 6. Ardao ; 5. Leindekar, 4. Aliaga ; 3. Piussi, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.

18:15 - Un XV de France remanié Dans ce contexte extra-sportif compliqué, Fabien Galthié a été contraint de chambouler sa préparation pour affronter l'Uruguay. Le sélectionneur du XV de France et son staff ont logiquement fait le choix de changer une grande partie du XV : 15. Dubois ; 14. Favre, 13. Vincent, 12. Darricarère, 11. Jurand ; 10. Berdeu, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Briatte, 8. Tixeront, 6. Diallo ; 5. Vanverberghe, 4. Azagoh ; 3. Laclayat, 2. Baubigny, 1. Beria.

18:10 - Une préparation chamboulée Alors que les Bleus affrontent l'Uruguay en match amical, deux affaires extra-sportives éclaboussent le XV de France qui a du préparer cette rencontre face aux Teros : l'exclusion de Melvyn Jaminet du groupe pour avoir tenu des propos à caractère raciste et l'arrestation d'Hugo Auradou et d'Oscar Jego, visés par une plainte pour agression sexuelle en Argentine.

18:05 - Sur quelle chaîne regarder Uruguay - France ? Détenteur des droits TV du test-match, la chaîne L'Equipe diffusera l'affiche entre les Teros et les Bleus.