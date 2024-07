Argentine - France : les Bleus dans la tourmente Jégou-Auradou

À Buenos Aires, le XV de France défie, en ce samedi 13 juillet, les Pumas d'Argentine dans le cadre de leur dernier match de la tournée d'été. Une tournée sous le signe du fiasco.

Dans tout cela, il reste le rugby, le terrain, et un ballon. Dans une semaine catastrophe et honteuse, où Melvyn Jaminet a été écarté à la suite d'une vidéo à caractère raciste postée sur Instagram et où le tandem Jégou-Aurdaou a fini en prison pour une présumé affaire d'agression sexuelle, les Bleus vont clore leur tournée en Amérique du Sud, du côté de Buenos Aires. Pour l'instant, la bande à Galthié a réalisé un sans-faute avec deux succès face à l'Argentine et l'Uruguay. Des victoires anecdotiques.

Face à la presse, Fabien Galthié, marqué par les dernières affaires extrasportives, s'est exprimé : "Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme, une forme de sidération quand on a appris les nouvelles et lorsque la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires. Ça a été une journée très difficile, très, très dure. C'est une période très difficile à vivre."

Dans le cadre de la dernière rencontre de la tournée d'été, Buenos Aires accueille un alléchant Argentine - France. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Le XV de départ des Pumas pour Argentine - France : 15. Cordero ; 14. Delguy, 13. Moroni, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bazan Velez ; 7. Kremer, 8. Oviedo, 6. Matera ; 5. Paulos, 4. Molina ; 3. Bello, 2. Montoya (cap), 1. Vivas.

Le XV de départ des Bleus pour Argentine - France : 15. Barré ; 14. Attissogbe, 13. Gailleton, 12. Frisch, 11. Etien ; 10. Hastoy, 9. Serin ; 7. Cancoriet, 8. Joseph, 6. Nouchi ; 5. Pesenti, 4. Guillard ; 3. Colombe, 2. Barlot, 1. Gros.