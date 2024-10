Top 14. Toulouse - Toulon : un choix fort de Mignoni

Un Toulon amoindri se présente ce soir face aux Toulousains, champions de France en titre et leaders du Top 14. Le coach Varois s'est aussi privé d'un élément clé pour cette affiche de la 8ème journée.

Pour cette rencontre face à Toulouse, champion de France et champion d'Europe en titre, Pierre Mignoni a fait un choix fort en mettant au repos son capitaine, Charles Ollivon. Auteur d'un début de saison moyen et des prestations assez neutres face à Montpellier et le Racing, l'international français a encore du mal à s'épanouir dans son rôle de troisième ligne centre au sein d'un effectif qui est toujours en recherche de repères. Mais le technicien toulounnais n'a pas voulu dramatiser cette absence et à évoqué un besoin de gérer au mieux la période intense des matches qui arrivent au mois de novembre " On va affronter Toulouse puis il y'aura Lyon et les matches internationaux dans cette courte semaine à 6 jours, on va essayer de gérer les joueurs un peu au cas par cas". Mignoni se prive donc d'un élément expérimenté pour défier l'un des favoris du Top 14 alors que Baptiste Serin, étincelant face aux Héraultais et Duncan Paia'aua seront aussi absents ce soir pour des douleurs aux côtes. Leicester Fainga'anulu, pour sa part, ne devrait pas revenir sur le terrain avant plusieurs semaines.

Une équipe de TFC imprévisible

Mignoni qui trouve assez dur les critiques à l'égard du jeu de son équipe n'a pas hésité à aborder ce sujet en conférence de presse d'avant-match " Je suis assez lucide sur ce qu'on est capables de faire, et non, on ne parle pas assez de notre solidarité en attaque, et notre solidarité en défense. Je trouve que certains sont assez durs car il y' a des choses positives qui se passent dans la vie du groupe. Mais les détracteurs continuent, ça ne me dérange pas". En mettant l'accent sur les qualités de ses joueurs, le coach toulonnais a voulu aussi enlever une certaine pression avant de défier une équipe qui continue toujours d'impressionner depuis le sacre européen au mois de mai " C'est l'équipe la plus imprévisible d'Europe, capable de faire des choses totalement différentes, avec leurs qualités et leurs défauts. Elle met énormément de pression, soit dans les rucks, soit dans les mauls, soit dans les phases statiques. C'est pas uniquement une équipe qui joue, il faut s'attendre a beaucoup de variétés de leurs parts"

Ce duel entre les deux plus grands clubs français du 21ème siècle n'était plus aussi équilibré ces dernières saisons, mais les Varois ont montré depuis quelques semaines qu'ils ont les moyens de jouer à nouveau les premiers rôles dans ce Top 14. La présence de 11 internationaux français dans le camp d'en face (appelés par Galtier pour la rassemblement de l'équipe de France la semaine prochaine) dont Antoine Dupont, ajoutera du piment à cette affiche. Le coach Toulousain, Ugo Mola, ne pourra plus compter sur autant de forces pour la prochaine rencontre face à Bayonne. Un succès face au vieux rival Toulonnais emmené par un ancien du club, Selevasio Tolofua, est donc primordial avant d'aborder les prochaines joutes.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Toulouse et le RC Toulon qui sera dirigé par Mr. Jérôme Rozier aura lieu à 21h05 au stade Ernest-Wallon.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - RC Toulon ?

Cette rencontre de la 8ème journée du Top 14 sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compositions possibles

Le XV de départ de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Cappuozo, 13. Costes, 12. Ahki, 11. Kinghorn ; 10. Mallia, 9. Dupont (cap) ; 8. Roumat, 7. Willis, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Ainu'u.



Le XV de départ du RC Toulon : 15. Domon ; 14. Rebbadj, 13. Sinzelle, 12. Smaïli, 11. Villière ; 10. Hervé, 9. White ; 8. Tolofua, 7. Coulon, 6. Le Corvec ; 5. Ribbans (cap), 4. Youyoutte ; 3. Setiano, 2. Lucchesi, 1. Gros.

