RUGBY. Stade Français - Racing 92 : un derby sous tension

En clôture de la 10e journée de Top 14, ce dimanche 24 novembre, le Stade Français Paris accueille à Jean-Bouin son voisin en la personne du Racing 92.

C'est le match à ne pas perdre pour le Stade Français et le Racing 92 dans ce derby francilien. Au classement, c'est le premier nommé qui se trouve en mauvaise posture. Avant cette journée, la bande à Carbonel était pointée à l'avant-dernière place du Top 14 avec seulement 14 points. Un classement en dehors des objectifs affichés, alors que Paris était demi-finaliste du dernier championnat.

Face à la presse, le manager Laurent Labit s'est exprimé concernant l'importance de ce rendez-vous : "C'est toujours un match spécial. On l'aborde de cette manière. Que l'on soit en haut du classement ou en bas du classement, c'est toujours un match particulier et à part. c'est un rendez-vous très important pour le club, le staff, les joueurs et les supporters. On s'est attaché à ça toute la semaine."

Pour le Racing 92, la situation a été redressée grâce à quatre succès lors des cinq dernières journées. Néanmoins, les partenaires Chavancy n'ont pas encore eu le loisir de s'asseoir parmi les six meilleures équipes du Top 14. Les Ciel et Blanc sont en plus privés de nombreux internationaux, dont certains ont joué avec le XV de France (Le Garrec, Fickou) ce vendredi, et de plusieurs cadres qui sont à l'infirmerie (Taofifenua, Farrell...).

Dans le cadre de cette 10e journée de championnat, le Top 14 offre un choc : Stade Français - Racing 92. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Stade Français - Racing 92. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Stade Français - Racing 92 en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ du Stade Français : 15. Jonas ; 14. Dakuwaqa, 13. Ward, 12. Delbouis, 11. Etien ; 10. Carbonel, 9. Weber ; 7. Briatte, 8. Tanga, 6. Halaifonua ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Peyresblanques, 1. M.Alo-Emile.

Le XV de départ de Racing 92 : 15. James ; 14. Arundell, 13. Chavancy (cap.), 12. Lancaster, 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Le Bail ; 7. Diallo, 8. Baudonne, 6. Kpoku ; 5. Palu, 4. Sanconnie ; 3. Laclayat, 2. Chat, 1. Ben Arous.