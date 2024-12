Bordeaux Bègles - Leicester : ambitieux, l'UBB entame sa conquête de l'étoile

Face à Leicester ce dimanche à 14h00, l'UBB démarre sa campagne européenne avec ambition malgré une infirmerie pleine.

C'est toujours un frisson certain que de commencer une nouvelle campagne européenne, qui plus est lorsque l'on est l'un des candidats crédibles à l'étoile. Bordeaux, demi-finaliste de la compétition en 2021, se veut ambitieux cette saison en jouant sur les deux tableaux Top 14 - Champions Cup. L'actuel 2e du championnat de France, qui reste sur une courte victoire face à Montpellier, s'avance cependant avec de la casse dans l'effectif. Yannick Bru va devoir composer sans Cyril Cazeaux, Matis Perchaud, Marko Gazzotti, Pierre Bochaton dans le paquet d'avant. Derrière, même chose : Romain Buros, Nans Ducuing et Rohan Janse van Rensburg ne seront pas de la partie. Damian Penaud sera, lui, de retour pour former une ligne d’arrières XXL avec Nicolas Depoortere, Louis Bielle-Biarrey ou en encore Yoram Moefana.

Face au club historique des Leicester Tigers, 3e de Premiership et qui va s'avancer avec des joueurs stars comme James Cronin, Mike Brown ou encore Hanro Liebenberg, Yannick Bru se méfie fortement de cette confrontation : " C'est très costaud au niveau du paquet d'avants, une conquête de premier plan, une défense la plus efficace de Premiership, qui monte en sprint tout le temps, qui va exercer une grosse pression sur nos porteurs de balle ". L'enjeu pour les Bordelais est clair, entamer de la meilleure des manières la conquête de leur première étoile européenne.

A quelle heure suivre la rencontre UBB - Leicester ?

UBB - Leicester se disputera à 14h00 au stade Chaban-Delmas de Bordeaux.

Sur quelle chaîne voir UBB - Leicester ?

UBB - Leicester est à retrouver sur BeInSport 3.

Quelles sont les compositions de UBB - Leicester ?

Pour l'UBB. 15. Bielle-Biarrey ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Retiere ; 10. Jalibert, 9. Lucu (C) ; 7. Vergnes, 8. Samu, 6. Diaby ; 5. Gray, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Pour Leicester. 15. Steward ; 14. Bassett, 13. Perese, 12. Kata, 11. Hassell-Collins ; 10. Shillcock, 9. van Poortvliet (C) ; 7. Ilione, 8. Cracknell, 6. Liebenberg ; 5. Joussain, 4. Wells ; 3. Heyes, 2. Clare, 1. Cronin.