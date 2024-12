Leinster - Clermont : face au monument irlandais, l'ASM veut redorer le blason

Ce samedi à 18h30, Clermont défie le Leinster dans son antre de l'Aviva Stadium pour la deuxième journée de Champions Cup. En confiance, les Jaunards veulent faire bonne figure dans une compétition qui a historiquement sublimé le club.

À Clermont, quoi de mieux que de retrouver la coupe d'Europe pour rallumer la flamme ? Dans une forme globalement bonne avec une 3e place en top 14 et la tête de poule en Champions Cup, l'ASM reprend des couleurs cette saison c'est indéniable. Face au Leinster, véritable monument du rugby européen, les hommes d'Urios vont avoir fort à faire, certes, mais l'histoire du club à toujours montré cette capacité à se sublimer en terres hostiles. C'est le cas en 2014 où l'ASM devient le premier club français de l'histoire à faire tomber le Munster dans l'enfer du Thomond Park, ou encore 3 ans plus tard, lorsque Clermont explosait les Saracens sur leur pelouse (14-46) alors double champions d'Europe en titre à l'époque. Face au Leinster, Urios ne cache pas son excitation : “ On n'a pas grand-chose à perdre. Les joueurs sont très excités à l'idée de se tester, on est une jeune équipe et ce match nous fera progresser. Je suis entre la crainte de ne pas ramener des blessés et de prendre une dérouillée, et en même temps cette excitation d'aller là-bas pour mettre en place notre jeu”.

Une grosse surprise concoctée par Urios

Clermont s'avance avec l’intention d'aller chercher au moins un point de bonus qui pourrait faire la différence dans la course à la qualification. Si le pack d'avants ne présente pas de surprise, c'est bien à la charnière qu'Urios tente un pari. Pour la première fois depuis son arrivée au club Simone, habituellement positionné au centre, est aligné au poste d'ouvreur. Face aux hommes d'Urios se dresse le Leinster de Cullen, véritable prétendant au titre en Champions Cup cette année encore. Les Irlandais sont invaincus cette saison, premiers d'URC, et restent sur une victoire bonifiée à Bristol. La tache s'annonce donc corsée en Irlande.

A quelle heure suivre la rencontre Leinster - Clermont ?

Ce Leinster - Clermont se disputera à 18h30 à l’Aviva Stadium de Dublin.

Sur quelle chaîne suivre la rencontre Leinster - Clermont ?

Ce Leinster - Clermont sera diffusé sur BeIN Sports 3

Quelles sont les compositions d'équipes pour ce Leinster - Clermont ?

Pour le Leinster. 15. Jordie BARRETT, 14. Liam TURNER, 13. Garry RINGROSE, 12. Robbie HENSHAW, 11. Jimmie O'BRIEN, 10. Sam PRENDERGAST, 9. Jamison GIBSON-PARK, 8. Caelan DORIS, 7. Josh VAN DER FLIER, 6. Max DEEGAN, 5. James RYAN, 4. Joe MCCARTHY, 3. Tom CLARKSON, 2. Ronan KELLEHER, 1. Andrew PORTER.

Pour Clermont. 15. Alex NEWSOME, 14. Lucas TAUZIN, 13. Pierre FOUYSSAC, 12. George MOALA, 11. Alivereti RAKA, 10. Irae SIMONE, 9. Baptiste JAUNEAU, 8. Fritz LEE (c), 7. Alexandre FISCHER, 6. Killian TIXERONT, 5. Rob SIMMONS, 4. Peceli YATO, 3. Michael ALA'ALATOA, 2. Etienne FOURCADE, 1. Etienne FALGOUX.