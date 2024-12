DIRECT. Top 14. Lyon - Toulouse : Graou lance le Stade Toulousain... suivez le match en live

Face à la presse, l'entraîneur de l'attaque de Lyon AB Zondagh a analysé ce choc du Top 14 . "Quand ils n'alignent pas les joueurs de l'équipe de France, Toulouse joue avec ceux de l'équipe de France des prochaines années. Et puis, au-delà de leurs individualités, c'est la qualité de leur fonds de jeu qui fait leur force. Peu importe les joueurs alignés, ils se déplacent pour faire d'abord la guerre dans les rucks, c'est là qu'ils cabossent tout le monde. Et c'est ici qu'il nous faudra répondre en premier lieu pour espérer quelque chose."

20:45 - Mallia livre les secrets de la bonne forme du Stade Toulousain

Face à la presse, l'international argentin s'est confié avant ce Lyon - Toulouse : "On essaie de toujours donner le meilleur. On a un effectif très long aussi. La concurrence interne sur chaque compétition ou sur chaque entraînement, ça monte un peu le niveau de tous et forcément le niveau de l'équipe aussi. Je pense que c'est un peu grâce à cette concurrence qu'on a bien démarré la saison. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que ça nous fait grandir et ça fait évoluer l'équipe."