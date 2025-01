TOP 14. Toulon - Racing : Mignoni s'attend à "un gros match face à une bête blessée"

Ce samedi à 14h30, Toulon reçoit le Racing pour la 14e journée de Top 14. Pierre Mignoni s'attend à un match relevé pour entamer l'année 2025 malgré la mauvaise forme des Franciliens.

« On se prépare à un gros match, face à une grosse équipe qui va venir ici avec beaucoup d'intention. On est face une bête blessée, toujours très difficile à contrer », annonce Pierre Mignoni. Une méfiance affichée malgré la bien mauvaise dynamique des hommes de Stuart Lancaster, 9es, et qui restent sur une seule victoire sur les 6 derniers matches toutes compétitions confondues. En face, les Varois, invaincus à domicile cette saison, comptent bien surfer sur une fin d'année 2024 étincelante et ces 6 victoires en 7 matches pour assoir un peu plus leur place dans le top 6 du championnat.

Toulon avec Abadie, le Racing sans Fickou

Pierre Mignoni peut avoir le sourire, il va pouvoir compter sur le retour d’un de ses hommes forts de sa formation, le troisième ligne Esteban Abadie. En revanche, Rayan Rebbadj et Jean-Baptiste Gros sont encore trop limite pour reprendre ce week-end. Cet après-midi, Toulon s’avance avec une équipe compétitive avec une charnière Serin - Garbisi et une 3e ligne XXL avec Isa, Ollivon et Ludlam.

Victime d'une fracture du pouce, Gael Fickou a été opéré il y a quelques jours et sera donc absent pour cette rencontre face au RCT. Stuart Lancaster aligne malgré tout une belle paire de centre avec Chavancy et Tuisova. Woki est titulaire en 3e ligne.

A quelle heure suivre la rencontre Toulon - Racing ?

Toulon - Racing se disputera à 14h30 au stade Mayol de Toulon.

Sur quelle chaîne voir Toulon - Racing ?

Toulon - Racing est à retrouver sur CANAL+Sport.

Quelles sont les compositions de Toulon - Racing ?

Pour Toulon. 15. Domon ; 14. Dréan, 13. Fainga'anuku, 12. Sinzelle, 11. Tuicuvu ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Ollivon (cap.), 8. Isa, 6. Ludlam ; 5. Ribbans, 4. Halagahu ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Priso.

Pour le Racing. 15. Spring ; 14. Habosi, 13. Chavancy, 12. Tuisova (cap.), 11. Arundell ; 10. Lancaster, 9. Le Garrec ; 7. Woki, 8. Joseph, 6. Diallo ; 5. R. Taofifenua, 4. Rowlands ; 3. Laclayat, 2. Tarrit, 1. Kolingar.