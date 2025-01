TOP 14. La Rochelle - Toulouse : dans la douleur, les Rochelais arrachent un précieux succès, le résumé du match

La Rochelle a arraché la victoire après la sirène face à Toulouse ce samedi à l'occasion de la 14e journée du Top 14 (22-19). Les Rouge et Noir avaient effectué un large turnover en misant sur la jeunesse.

23:20 - Le résumé du match La Rochelle a eu chaud mais s'est imposé face à Toulouse (22-19). Le début de match est très timide de la part des deux équipes. Malgré tout, les Rochelais dominent face aux jeunes Toulousains et vont les faire craquer au quart d'heure de jeu après un dégagement contré dont va profiter Latu (14'). Cet essai ne va pas forcément libérer des Maritimes trop imprécis et très timides. Sur une pénalité transformée, Delpy ramène les Rouge et Noir à deux petites longueurs (20'). Sans complexe, les Toulousains vont même prendre l'avantage encore grâce à Delpy et son pied (27'). Ce dernier donnera une avance encore un peu plus confortable à la 35e minute mais les Rochelais vont marquer un deuxième essai juste avant le retour à la pause (39') leur permettant de rentrer aux vestiaires avec un court avantage de trois points.En début de deuxième période, les joueurs de Ronan O'Gara viennent avec des ambitions beaucoup plus élevées. Malheureusement ce n'est qu'une sensation de courte durée car les Maritimes vont retomber dans leur travers. Sur une pénalité rapidement jouée, Kerr-Barlow va finalement donner un peu d'air à son équipe en marquant le troisième essai rochelais du soir (62'). La satisfaction est de courte durée. En effet, Tolofua profite du travail de ses avants pour absolument tout relancer dans les dernières minutes en inscrivant le premier essai des Rouge et Noir ce soir et son premier en professionnel (70'). Et à force de jouer avec le feu, les Maritimes vont se brûler sur le drop de Delpy qui offre l'égalisation dans les derniers instants aux Toulousains (77'). Ce ne sera pas le dernier rebondissement puisqu'un dernier coup de pied va tout faire basculer. Hastoy se charge d'une dernière pénalité et offre la victoire aux Rochelais après la sirène (80+3'). La Rochelle peut finalement souffler mais les jeunes Toulousains peuvent être fiers de leur prestation ce soir.

23:10 - Capuozzo fier "C'est une belle manière d'entrer dans cette nouvelle année. Je suis très fier de cette équipe. Ils (les jeunes) peuvent être que très fiers d'eux. Ça nous met un coup de boost pour se bouger et gagner notre place parce qu'il y a du monde derrière. Ça m'a paru très facile de jouer avec ces gars", a réagit Ange Capuozzo après ce La Rochelle - Toulouse.

23:06 - Dulin mitigé "C'est quatre points. On se rend les choses compliquées. On manque de réalisme et on tombe dans un faux rythme en se laissant agacer par certaiens pénalités. On n'est pas dans une période excellente mais ça reste quatre points. On a pas pris de plaisir par notre jeu ce soir et on va retrouver nos fondamentaux", a analysé un Brice Dulin pas totalement convaincu par la victoire de son équipe ce soir.

23:02 - La Rochelle arrache la victoire !! Le stade Marcel Deflandre explose de joie !! Antoine Hastoy se charge de transformer une ultime pénalité après la sirène. Quel soulagement pour les Maritimes.

23:00 - La Rochelle pousse ! (80') On est dans la dernière minute et Marcel Deflandre pousse leur équipe à aller chercher un précieux succès face à la "classe biberon" de Toulouse.

22:58 - Un terrible en-avant ! (78') Encore une approximation de la part des Rochelais ! Sur la possible dernière possession des Rochelais, un en-avant est sifflé et la mêlée va revenir aux Rouge et Noir.

22:56 - LE DROP DE DELPY ! (77') Quel drop magnifique de Delpy qui ramène les Toulousains à hauteur dans cette fin de La Rochelle - Toulouse. Le stade Marcel Deflandre est refroidi.

22:54 - Le rush d'Épée ! (76') Le champion olympique français fait une accélération de folie mais la défense rochelaise reprend de peu Nelson Épée qui se dirigeait vers un essai exceptionnel. Les Maritimes ne sont pas à l'abri dans cette fin de rencontre.

22:50 - Delpy transforme encore ! (71') C'est encore transformé pour Delpy qui signe une très belle prestation dans ce La Rochelle - Toulouse. Il n'a toujours pas manqué un seul coup de pied et ramène son équipe à trois petits points des Maritimes.

22:48 - Le bonus offensif s'envole pour La Rochelle !! (70') La jeunesse toulousaine n'a pas dit son dernier mot dans ce La Rochelle - Toulouse. Tolofua profite du travail de ses avants pour aplatir dans le camp adverse et relancer tout le suspense.

22:46 - Dulin cède sa place (70') Déçu ce soir par la qualité du jeu de son équipe, Dulin sort et est remplacé par Bosmorin derrière.

22:45 - De nouveaux accrochages (70') Il y a de la tension dans cette fin de La Rochelle - Toulouse. Des accrochages ont lieu entre certains joueurs mais l'arbitre fait encore parler sa pédagogie.

22:44 - Un début de révolte pour Toulouse ? (69') Les Toulousains accélèrent un peu dans ce dernier quart d'heure de La Rochelle - Toulouse. Un essai des Rouge et Noir changeraient tout dans cette fin de rencontre.

22:42 - Vignères de retour (67') Alary cède sa place dans ce La Rochelle - Toulouse. Il est remplacé par Vignères qui revient donc sur la pelouse du stade Marcel Delfandre.

22:39 - Jégou cède sa place (63') L'un des marqueurs du soir cède sa place dans ce La Rochelle - Toulouse. Jégou est remplacé par Haddad.

22:37 - Latu de retour (61') Le premier marqueur d'essai de cette soirée revient sur la pelouse de Marcel Deflandre après avoir purgé son carton jaune.

22:37 - Kerr-Barlow surprend la défense adverse !! (62') La Rochelle se libère enfin !! Kerr-Barlow joue rapidement une pénalité et surprend toute la défense toulousaine qui ne peut rien faire. C'est le troisième essai des Maritimes ce soir. C'est transformé.

22:34 - Botia rentre en jeu (59') Nouveau changement pour La Rochelle. Cancoriet cède sa place à Botia dans une deuxième période qui a beaucoup de peine à se débloquer.

22:30 - Deux nouveaux changements pour La Rochelle (58') Penverne remplace Wardi alors que Lespiaucq remplace Nowell pour les 20 grosses dernières minutes de ce match entre La Rochelle et Toulouse.

22:28 - Un nouveau coup de sifflet (54') La rencontre est toujours très hachée à Marcel Deflandre. Les Maritimes retombent dans leur travers depuis quelques minutes.

22:25 - Capuozzo fait son entrée ! Changement forcé pour Ugo Mola. Capuozzo remplace Daroque qui est contraint de céder sa place après le geste dangereux de Latu.

22:24 - Un jaune pour Latu (52') Le Tongien s'en sort très bien avec un carton jaune dans ce La Rochelle - Toulouse.

22:23 - Latu exclu ? (51') Le premier marqueur d'essai du soir pourrait voir rouge après ce geste dangereux sur le genou de son adversaire. L'arbitre demande l'aide de la vidéo dans ce La Rochelle - Toulouse.

22:21 - Les changements se poursuivent (50') Les deux entraineurs font des changements dans ce La Rochelle - Toulouse. Portat remplace Elias et Delibes supplée Vignères du côté Toulousain. Pour les Rochelais Atonio cède sa place à Colombe.