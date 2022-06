"DIRECT. Wimbledon 2022 : Tan terrasse Williams, Nadal et Tsitsipas qualifiés, résultats et programme"

WIMBLEDON. Au bout de la nuit sous le toit du Centre Court, Tan s'offre le scalp de Serena Williams (7-5 1-6 7-6 en 3h). Pour son entrée en lice à Wimbledon 2022, Rafael Nadal s'est qualifié, comme Stefanos Tsitsipas et Denis Shapovalov, ou Iga Swiatek et Coco Gauff chez les dames. Demain, Novak Djokovic, Andy Murray mais aussi Jabeur et Garcia contre Raducanu sont notamment au programme.

00:25 - Merci à tous de nous avoir suivi sur ce live Wimbledon Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi tout au long de cette deuxième journée de Wimbledon. Rendez-vous demain pour les tous derniers matches du premier tour et surtout le début du second sur le gazon londonien.

00:17 - Cinq Français sur le gazon ce mercredi Cette troisième journée de Wimbledon promet d'être particulièrement corsée pour les représentants français, à commencer par Caroline Garcia. La Française aura les honneurs du Centre Court puisqu'elle sera opposée à la nouvelle chouchou du tennis britannique Emma Raducanu, tête de série n°10. Ugo Humbert n'est pas en reste puisqu'il défiera le récent finaliste de Roland-Garros Casper Ruud, prenable toutefois sur une surface qui n'est pas sa préférée. Ce sera dès 12h sur le court n°2. Pour sa part, Adrian Manarino visera le troisième tour contre l'Américain Tommy Paul. La jeune Diane Parry tentera, elle, de confirmer son bon premier tour face à la Japonaise Mai Hontama quand Quentin Halys cherchera à atteindre pour la première fois de sa carrière le troisième en Grand Chelem. Pour se faire, il devra se défaire du Géorgien Nikoloz Basilashvili, tête de série n°22.

00:03 - Pliskova finira demain La règle est stricte et aucune dérogation n'est accordée à Wimbledon. Les matches ne sont autorisés que jusqu'à 23h, heure locale. Entrées sur le court très tard, en raison du match à rallonge de Stefanos Tsitsipas, Karolina Pliskova et Tereza Martincova devront revenir demain pour terminer leur duel. Au moment de l'arrêt, la première menait 7-6 5-5.

28/06/22 - 23:58 - Tan sous le choc de sa victoire "Je ne sais pas quoi dire. C'est une superstar et la battre pour mon premier Wimbledon, c'est...whaou ! J'ai eu peur en voyant le tirage au sort parce que c'était Serena Williams et je me demandais comment j'allais pouvoir gagner ne serait-ce qu'un ou deux jeux", a dit avec beaucoup de fraîcheur Harmony Tan interrogée sur le Centre Court après sa victoire sur Serena Williams et qui s'est dite visiblement surprise par sa force mentale pour tenir 3 sets et plus de 3 heures de jeu.

28/06/22 - 23:56 - Une première pour Serena Williams Ce n'est que la deuxième fois que Serena Williams perd au premier tour de Wimbledon. L'an passé, l'Américaine avait abandonné contre Aliaksandra Sasnovich. Jamais l'Américaine, aux 7 couronnes sur le gazon britannique, n'avait été battue à la régulière lors de son entrée en lice dans le Majeur briatnnique.

28/06/22 - 23:36 - Tan s'offre Serena Williams Tan exulte, un grand sourire sur son visage et les bras en l'air devant un Centre Court incrédule. La Française de 24 ans vient à bout de la légende du tennis féminin Serena Williams, qui n'a pas réussi à relever ce dernier coup droit chopé, et signe le plus grand exploit de sa carrière au bout de la nuit. La 115ème joueuse mondiale aura su trouver les ressources pour faire tourner une troisième manche très mal embarquée et tenir tête à sa prestigieuse adversaire, loin de son meilleur niveau mais toujours bagarreuse. La Parisienne, qui dispute son premier Wimbledon dans le tableau principal, se qualifie pour le 2ème tour et affrontera l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, tête de série n°32. "She's beaten a legend."



After three hours, 10 minutes, Harmony Tan beats Serena Williams in a first round epic#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/IQst8AzXxv — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2022

28/06/22 - 23:34 - Deux balles de match pour Tan Tan obtient deux balles de match suite à cette attaque de coup droit de Serena Williams qui fuit la ligne pour quelques centimètres (9-7).

28/06/22 - 23:33 - Tan à 8-6 Tan fait mal à Serena Williams et la maltraite. D'un revers croisé profond, elle déstabilise l'Américaine avant de l'estoquer d'un coup droit à l'opposé (8-6).

28/06/22 - 23:32 - Williams lâche un point Serena Williams veut entrer dans le court mais se trompe sur ses appuis et rate sa demi-volée qui reste de son côté du terrain. Elle offre un point à Harmony Tan qui passe à 7-6.

28/06/22 - 23:30 - Serena parfaite à la volée Serena Williams est offensive et prend le filet d'assaut pour venir conclure les points rapidement. L'Américaine y parvient sur une amortie avant d'exécuter une magnifique volée croisée alors que le passing de Tan était redescendu vite derrière le filet (6-5).

28/06/22 - 23:29 - Tan devant Tan a retourné le cerveau de Serena Williams et manoeuvre bien pour enchaîner un 5ème points de suite. La Française mène pour la première fois dans ce super tie break (5-4).

28/06/22 - 23:28 - Mini breaks effacés Tan exécute un retour amorti amenant Serena Williams au filet. L'Américaine rejoue croisé sur le coup droit de la Française qui la passe long de ligne. La Française efface ses deux mini break de retard.

28/06/22 - 23:27 - Tan joue juste Tan place un retour long de ligne en revers puis attire Serena Williams au filet d'une amortie avant de la transpercer (2-4).

28/06/22 - 23:24 - Serena se détache D'un service gagnant, Serena Williams porte son avance à 3-0 dans ce début de super tie break, où le vainqueur est le premier arrivé à 10 points.

28/06/22 - 23:22 - Mini break pour Serena Williams Tan veut faire courir Serena Williams mais la quadragénaire a les jambes après quasiment trois heures de jeu pour aller la chercher et conclure d'un revers puissant et profond. Mini break d'entrée.

28/06/22 - 23:21 - Place au super tie break Le public exulte quand la balle de Tan sort hors des limites du terrain. Serena Williams recolle à 6-6 et les deux joueuses vont disputer un super tie break sous le toit d'un Centre Court comble à plus de minuit à Londres.

28/06/22 - 23:19 - Tan laisse passer sa chance Tan ne joue pas sa balle de match, refusant l'échange en enchaînant les slice. La Française se fait punir par l'agressivité de Serena Williams (40-40). On joue depuis 2h55' sur le Centre Court de Wimbledon.

28/06/22 - 23:18 - Balle de match pour Tan La tension est palpable sur ce dernier échange et d'une volée de revers, alors que le court est ouvert, Serena Williams expédie la balle loin hors des limites du court. Balle de match pour Tan dans ce premier tour de Wimbledon contre la dame aux 23 Grand Chelem.

28/06/22 - 23:15 - Encore deux pour Tan Tan n'est plus qu'à deux points du match. La Française bénéficie d'un revers grossier envoyé dans le filet par Serena Williams.

28/06/22 - 23:13 - Tan tient bon Harmony Tan ne tremble pas. La Française a parfaitement géré son jeu de service à l'image de ce dernier point où elle a attiré Serena Williams au filet d'une amortie avant de la passer d'un revers croisé. L'Américaine va servir pour rester dans le match et le conduire au super tie break.

28/06/22 - 23:07 - Tan retarde l'échéance Tan profite d'une montée trop timide de Serena Williams pour la fixer long de ligne et croiser son passing. L'Américaine est transpercé et concède le débreak. 5-5 dans ce premier tour qui refuse de se choisir une lauréate.

28/06/22 - 23:06 - Serena à deux points du but Tan envoie un nouveau coup droit dans le filet et permet à Serena Williams de se rapprocher du but. L'Américaine n'est plus qu'à deux points de se qualifier au 2ème tour et de remporter son premier match de l'année, pour son retour à la compétition.

28/06/22 - 23:02 - Break de Serena Williams Tan dicte l'échange et d'un revers croisé déporte Serena Williams qui remet une balle en cloche. La Française joue long de ligne en revers mais voit l'Américaine s'arracher pour l'obliger à une volée. Tan veut la jouer croiser mais voit la balle lui rester dans la raquette avant d'aller mourir dans le filet, donnant le break et l'occasion de servir pour le match à son illustre adversaire. Le Centre Court est debout.