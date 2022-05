Tirage Roland-Garros : heure, streaming... Comment suivre le tirage au sort en direct ?

TIRAGE AU SORT ROLAND-GARROS 2022. Rendez-vous incontournable à Roland-Garros, les joueurs et les joueuses vont être fixés ce jeudi 19 mai à partir de 19h avec le tirage au sort des tableaux. Heure, streaming, têtes de série, voici tout ce que vous devez savoir.

Toutes les têtes d'affiche attendent ce jour avec impatience. À partir du jeudi 19 mai à 19h00, les tableaux messieurs et dames seront connus après le tirage au sort. Tout le monde pourra se projeter sur les grandes affiches "potentielles" en huitièmes de finale où Novak Djokovic et Rafael Nadal pourraient se retrouver par exemple. Les Français devraient avoir un tirage compliqué après l'absence de tête de série chez les hommes, mais aussi chez les femmes.

Pour rappel, les Internationaux de France, deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, débute dès dimanche 22 mai. Les qualifications se déroulent actuellement et depuis lundi du côté de la porte d'Auteuil. Lors du tirage au sort, ces derniers seront notés comme "joueur qualifié" et nous connaîtrons l'identité exacte des joueurs vendredi.

À quelle heure aura lieu le tirage au sort de Roland-Garros ?

Le tirage au sort des Internationaux de France aura lieu le jeudi 19 mai, à partir de 19h00. Dans chaque tableau, hommes et femmes, 128 participants seront tirés au sort.

Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort de Roland-Garros ?

Aucune chaîne ne diffusera le tirage au sort des tableaux de Roland-Garros 2022.

Le tirage au sort sera à suivre sur les différentes plateformes digitales de Roland-Garros, vous pourrez suivre en direct et en intégralité le tirage au sort sur L'Internaute.com .

Dans chaque tableau, 32 têtes de série sont désignées en fonction des classements ATP et WTA. Jusqu'au 3e tour, les têtes de série ne peuvent pas se rencontrer et elles sont réparties dans les tableaux afin d'éviter de trop grosses confrontations dès le début. Il sera impossible de voir la tête de série n°1 Novak Djokovic affronter la tête de série n°2 Daniil Medvedev avant la finale. Seul le positionnement des têtes de série est tiré au sort dans les tableaux. Le reste du tirage est "effectué" aléatoirement par ordinateur. Les qualifiés qui disputent actuellement les qualifications depuis le lundi 16 mai complèteront les tableaux.

Quelles sont les têtes de série à Roland-Garros ?

Voici les huit premières têtes de série chez les hommes :

Novak Djokovic Daniil Medvedev Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas Rafael Nadal Carlos Alcaraz Andrey Rublev Casper Ruud

Voici les huit premières têtes de série chez les femmes :

Iga Swiatek Barbora Krejcikova Paula Badosa Maria Sakkari Anett Kontaveit Ons Jabeur Aryna Sabalenka Karolina Pliskova

Quel tirage pour les joueurs français à Roland-Garros ?

Privé de Gaël Monfils, le tennis français n'aura aucune tête de série aussi bien chez les messieurs que chez les dames. Il faut remonter à 1997 pour voir une telle désillusion. Sans ce statut de tête de série, les tricolores peuvent s'attendre à devoir affronter des joueurs bien classés dès le premier tour. Quelques surprises pourraient avoir lieu comme en 2012 où Virginie Razzano avait éliminé Serena Williams au premier tour.

Quel tirage pour Rafael Nadal à Roland-Garros ?

Blessé au pied durant son huitième de finale à Rome, Rafael Nadal n'arrive pas dans les meilleures dispositions à Roland-Garros où il est le maître de lieu. Titré à 13 reprises aux Internationaux de France, le natif de Manacor pourrait affronter Novak Djokovic dès les quarts de finale cette année.

Quel tirage pour Novak Djokovic à Roland-Garros ?

Titré au Masters 1000 de Rome le dimanche 15 mai, Novak Djokovic est prêt pour Roland-Garros. Privé de l'Open d'Australie au début d'année, le Serbe compte bien soulever la Coupe des Mousquetaires le dimanche 5 juin.

Quel tirage pour Carlos Alcaraz à Roland-Garros ?