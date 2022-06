"Djokovic - Nadal : le résumé du match fou, les vidéos"

DJOKOVIC - NADAL. Rafael Nadal s'est hissé en demi-finale de Roland-Garros en remportant le choc attendu face à Novak Djokovic. L'Espagnol, vainqueur en quatre sets d'un match épique conclu en pleine nuit en quatre sets (6/2 4/6 6/2 7/6(4)). retrouvera Alexander Zverev pour une place en finale à Paris.

En direct

10:15 - Un sommet tennistique pour Bartoli "C'est un match qui a atteint des sommets tennistiques qu'on avait rarement vu, savourait Marion Bartoli à la fin du match. On voyait toute la fatigue sur le visage de Nadal à la fin..."

10:01 - Nadal a fait la différence sur sa 2e balle durant le premier set L'Espagnol a su faire la différence dans le premier set du match face à Djokovic grâce notamment a sa deuxième balle. Dans le détail, il a remporté 80 % de ses points derrière ses seconds services contre 50 % pour le Serbe.

09:49 - Un 7e Djoko - Nadal qui dépasse les 7h Pour la septième fois de l'histoire, une rencontre entre Novak Djokovic et Rafael Nadal a dépassé les sept heures de jeu, 4h et 12 minutes pour cette rencontre des quarts de finale de Roland-Garros.

09:34 - Zverev affrontera donc Nadal Interrogé après sa victoire face à Alcaraz sur son futur adversaire qu'il ne connaissait pas, Alexander Zverev a rendu hommage aux deux joueurs. "Oui... Il y a une raison qui fait que ce sont les meilleurs en Grand Chelem. L'un en a 21 et l'autre 20. Cela veut dire qu'ils dictent le jeu depuis 20 ans. C'est vrai que je ne les ai jamais battus en Grand Chelem, mais je n'étais pas loin, je pense. Il y a eu des matches très disputés, mais il y a une très grande différence entre un match très disputé et une victoire. Mais aujourd'hui, j'ai emmagasiné beaucoup de confiance et j'espère que cela me permettra de gérer le match à venir."

09:24 - "Il a fait vibrer tout le public" Interrogé ce matin, l'ancien joueur de tennis Paul-Henri Mathieu rend hommage au match de Rafael Nadal. "Qu'est-ce que c'était beau comme moment. Ca s'est joué dans la tête. Rafael Nadal l'a dit, il ne savait pas si ça allait être son dernier match, ni dans quel état physique il était avant de rentrer sur le court, il a mis tout ça de côté et il n'avait qu'une idée, agresser son adversaire le plus possible"

09:16 - Rafael Nadal aussi critique sur les night sessions Interrogé sur la programmation de ce choc en night session et sur l'horaire tardif de la fin de la rencontre, Rafael Nadal s'est montré plutôt fataliste mercredi soir, peu après sa victoire face à Novak Djokovic. "Je comprends cette partie du business, les télévisions payent cher pour avoir ces matches à cette heure-là, ce qui permet aux tournois, donc aux joueurs de gagner de l'argent. Il faut trouver un bon équilibre. Commencer le match à 21 heures, sur terre, au meilleur des cinq sets, ça peut durer longtemps."

09:07 - Le match de night session commence-t-il trop tard ? L'avis tranché de Djokovic Epique, ce quart de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic s'est éternisé jusqu'au coeur de la nuit. Après 4h12 de match, Rafael Nadal a conclu la rencontre en 4 sets à 1h20 du matin. De quoi aussi créer polémiques et questions sur ces nouvelles night sessions de Roland-Garros. "Pour être honnête, je pense que les night session commencent trop tard, a ainsi jugé Novak Djokovic après la rencontre. Mais encore une fois, c'est la télévision qui décide. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les diffuseurs donnent l'argent. Ils décident."

08:57 - Djokovic : "Fier de m'être battu jusqu'au bout" Novak Djokovic a salué la victoire de Rafael Nadal au terme de 4h12 de duel opposant les deux hommes dans un nouvel épisode du duel qui oppose les deux champions depuis de nombreuses années. "Il mérite cette victoire, sans aucun doute. Dans un tel match vous avez des hauts et des bas, dans votre jeu mais aussi mentalement. J'ai tout donné, j'aurais pu faire mieux mais je suis fier de m'être battu jusqu'au bout", a commenté le Serbe, vainqueur de Roland-Garros en 2021. Rafael Nadal mène désormais 8-2 dans ses confrontations avec Novak Djokovic sur la terre battue de Roland-Garros.

08:51 - EN VIDEO. L'exceptionnel rallye au début du 2e set Le début du 2e set aura été l'un des moments forts de ce choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros. Dominé lors du premier set où Nadal avait rapidement pris le dessus, Novak Djokovic a alors affiché un tout autre visage pour opposer une forte résistance au lift de l'Espagnol. En a suivi quelques points épiques, dont celui-ci au milieu de cette 2e manche.



08:38 - Le regret de Djokovic au sujet du 4e set S'il a jugé Rafael Nadal plus constant dans ce match ce qui a contribué à la victoire de l'Espagnol selon lui, Novak Djokovic a fait part de quelques regrets sur son match au moment de commenter sa défaite en quart de finale de Roland-Garros mercredi soir. "Malgré tout j'ai eu des opportunités, notamment dans le quatrième set. J'ai servi pour le set, avec deux occasions de conclure et ça nous aurait emmenés dans un cinquième set, où le match peut tourner en faveur de l'un ou de l'autre à tout moment. Mais il a montré pourquoi il est un grand champion", a jugé le numéro 1 mondial dans des propos retranscrits par le journal L'Equipe.

08:22 - Djokovic : "Il a réussi à jouer son meilleur tennis aux moments clés" Novak Djokovic a également réagi après sa défaite en quart de finale de Roland Garros face à Rafael Nadal. "Je n'ai pas bien commencé et en revenant à une manche partout je me suis dit que j'étais de retour. Mais il a eu deux ou trois jeux fantastiques au début du troisième set. Il a réussi à jouer son meilleur tennis aux moments clés", a jugé le Serbe dans des propos retranscrits par le journal L'Equipe.

08:19 - Nadal : "Je n'ai rien gagné" Si ce choc Nadal-Djokovic était présenté comme une finale avant l'heure, l'Espagnol sait que la route est encore longue pour décrocher une 14e victoire à Roland-Garros. "C'était une nuit très intense. C'est pour ces moments que je joue encore, mais ce n'est qu'un quart de finale, je n'ai rien gagné. Je me suis simplement donné l'opportunité de revenir sur le court dans deux jours. Être de retour en demi-finales à Roland-Garros signifie beaucoup."

08:15 - Nadal : "J'ai ce que j'ai au pied" S'il s'est d'abord montré rassurant sur son état physique, Rafael Nadal a toutefois ensuite joué de prudence en conférence de presse au moment de revenir sur sa blessure persistante au pied. "Je suis suffisamment âgé pour ne pas cacher des choses, ou dire des choses que je ne pense pas. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer. On a fait en sorte que je sois en mesure de jouer ici, mais derrière, on ne sait pas. J'ai ce que j'ai au pied. Si on ne trouve pas de solutions, ça deviendra extrêmement difficile. Je profite de chaque jour que je passe ici. Je vais continuer à me battre pour trouver une solution. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvée."

08:13 - "Je pense que ça va aller", Nadal énigmatique sur son état de santé Arrivé diminué à Roland-Garros après une saison sur terre battue écourtée, Rafael Nadal a montré une résistance et une endurance à toute épreuve mercredi soir, résistant au duel physique pour s'imposer en 4h12 au bout de la nuit face à Novak Djokovic. "J'avais dit à Rome que j'allais avoir mon médecin avec moi ici. Et qu'avoir mon médecin ici permet de faire des choses qui me soulagent", a réagi l'Espagnol en conférence de presse après sa victoire. "Ce n'est pas le moment d'en parler, on en parlera quand mon tournoi sera terminé. Je donne tout ce que j'ai pour essayer de jouer ce tournoi dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas ce qui peut se passer ensuite. Mais ici, je pense que ça va aller."

08:11 - Quand sera programmée la demi-finale de Rafael Nadal ? Sur la route d'un 14e titre à Roland-Garros, Rafael Nadal connaît son adversaire en demi-finale : l'Allemand Alexander Zverev, tombeur hier après-midi de Carlos Alcaraz, la nouvelle pépite du tennis espagnol. La demi-finale est prévue vendredi 2 juin. L'ordre des demi-finales et donc l'horaire de ce match est encore à définir.

01:45 - Nadal : "C’est le tournoi le plus important de ma carrière" Interrogé par Marion Bartoli sur le court Philippe Chatrier après sa victoire, Rafael Nadal n'a pas manqué de remercier le public : "Je suis très ému. Pour moi c’est incroyable de jouer ici. Merci, merci, merci à tout le monde. Le soutien est incroyable pour moi. Tout le monde le sait à quel point c’est important pour moi de jouer ici, c’est le tournoi le plus important de ma carrière. Et sentir votre soutien est très spécial pour moi."

01:37 - Pas de 21e Grand Chelem pour Djokovic Il était venu à Roland-Garros chercher un 21e Grand Chelem et une 3e Coupe des Mousquetaires. Mais Novak Djokovic s'est fait éliminer par Rafael Nadal au terme d'une rencontre titanesque en quatre manches (6/2 4/6 6/2 7/6(4)).

01:30 - La balle de match en vidéo Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros au terme d'un jeu décisif presque à sens unique, remporté 7/4.



01:20 - Victoire de Rafael Nadal Rafael Nadal en demi-finales de Roland-Garros. Au terme d'un match incroyable, l'Espagnol a éliminé Novak Djokovic en 4h16 de jeu et quatre sets (6/2 4/6 6/2 7/6(4)). Le 5e mondial affrontera Alexander Zverev, tombeur de Carlos Alcaraz plus tôt pour une place en finale.

01:14 - Retour gagnant pour "Djoko" Dos au mur, Novak Djokovic sort ses meilleurs coups avec un retour décroisé en décalage coup droit. 6/4 pour Rafael Nadal.