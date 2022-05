"Djokovic - Nadal : heure, Amazon Prime, confrontation... Comment suivre le match en direct ?"

DJOKOVIC - NADAL. Choc des quarts de finale à Roland-Garros, Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent mardi soir sur le court Philippe Chatrier. Découvrez toutes les infos sur la rencontre qui sera diffusée gratuitement sur Prime Video

L'affiche tant attendue de Roland-Garros aura lieu ce soir. À partir de 21 heures, Novak Djokovic et Rafael Nadal vont s'affronter en quarts de finale des Internationaux de France. Ce sera la dixième confrontation entre les deux joueurs sur la terre battue parisienne. Si les deux stars ont longtemps espéré jouer en journée, le choc aura finalement lieu en "night session" et sera diffusé gratuitement sur la plateforme Prime Video.

Après sa large victoire en huitièmes de finale contre Diego Schwartzman, le n°1 mondial Novak Djokovic arrive en confiance avant le choc face à Rafael Nadal : "Je suis content de ne pas avoir passé trop de temps sur le court moi-même jusqu'en quarts de finale, sachant que jouer Rafael Nadal à Roland-Garros est toujours une bataille physique, sans compter le reste. C'est un énorme défi et probablement le plus grand que l'on puisse avoir ici à Roland Garros. J'aime mes sensations et la façon dont j'ai frappé la balle. Je vais me concentrer sur ce que je dois faire et je crois en mes chances."

De son côté, Rafael Nadal a eu plus de difficultés pour rallier les quarts de finale. Face au Canadien Félix Auger-Aliassime, le natif de Manacor a eu besoin de cinq manches pour rejoindre le Serbe. Conscient qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions à Roland-Garros après ses différentes blessures au pied et aux côtes, l'Espagnol compte bien jouer le quart de finale à fond ce soir : "Je n'ai pas eu de test récemment contre lui, car notre dernier match remonte, je crois, à l'année dernière ici (défaite en demi-finales). Je n'ai pas joué ce genre de match au cours des trois derniers mois, donc ce sera un grand défi pour moi. J'ai encore traversé une période difficile avec mon pied, donc je ne sais pas ce qui peut se passer dans un avenir proche avec ma carrière. Mais c'est pourquoi j'essaie juste de profiter autant que possible et de me battre autant que je peux pour continuer à vivre le rêve qui est de continuer à jouer au tennis et d'être de retour dans un tour très avancé de Roland-Garros, en jouant contre le numéro 1 mondial. On verra bien."

À quelle heure aura lieu la rencontre Djokovic - Nadal ?

Cette affiche pour les quarts de finale de Roland-Garros est prévue à partir de 21h00. Le match opposant Novak Djokovic à Rafael Nadal est la quatrième rencontre qui aura lieu ce mardi 31 mai sur le court Philippe Chatrier.

Comment voir Djokovic - Nadal sur Prime Video ?

Détenteur des droits TV des sessions nocturnes de Roland-Garros, la plateforme Prime Video diffusera le choc de ces quarts de finale des Internationaux de France entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Exceptionnellement, la rencontre sera retransmise en clair et en intégralité sur la plateforme.

À quelques heures de la rencontre phare des quarts de finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, tous les billets ont été vendus pour assister au choc.

Quel est l'historique des confrontations entre Novak Djokovic et Rafael Nadal ?

Ce soir, ce sera la 59e confrontation entre Novak Djokovic et Rafael Nadal où pour le moment, le Serbe mène 30 à 28. Sur terre battue, les deux joueurs se sont affrontés à 27 reprises et Nadal mène 19 à 8. Voici l'historique des confrontations sur l'ocre en dehors des Internationaux de France :

2021 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 7/5 1/6 6/3 à Rome (Italie)

2019 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/0 4/6 6/1 à Rome (Italie)

2018 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 7/6(4) 6/3 à Rome (Italie)

2017 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/2 6/4 à Madrid (Espagne)

2016 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal 7/5 7/6(4) à Rome (Italie)

2015 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal 6/3 6/3 à Monte-Carlo (Monaco)

2014 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal 4/6 6/3 6/3 à Rome (Italie)

2013 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal 6/2 7/6(1) à Monte-Carlo (Monaco)

2012 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 7/5 6/3 à Rome (Italie)

2012 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/3 6/1 à Monte-Carlo (Monaco)

2011 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal 6/4 6/4 à Rome (Italie)

2011 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal 7/5 6/4 à Madrid (Espagne)

2009 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 3/6 7/6(5) 7/6(9) à Madrid (Espagne)

2009 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 7/6(2) 6/2 à Rome (Italie)

2009 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/3 2/6 6/1 à Monte-Carlo (Monaco)

2009 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/4 6/4 6/1 en Coupe Davis

2008 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 7/5 2/6 6/2 à Hambourg (Allemagne)

2007 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/2 6/3 à Rome (Italie)

Djokovic - Nadal à Roland-Garros

Aux internationaux de France, Rafael Nadal et Novak Djokovic se sont déjà affrontés à neuf reprises pour 31 sets et 304 jeux disputés. Pour le moment, l'Espagnol mène 7-2 mais il y a 1-1 dans les confrontations en quarts de finale :

2021 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal 3/6 6/3 7/6(4) 6/2 (demi-finale)

2020 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/0 6/2 7/5 (finale)

2015 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal 7/5 6/3 6/1 (quart de finale)

2014 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 3/6 7/5 6/2 6/4 (finale)

2013 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/4 3/6 6/1 6/7(3) 9/7 (demi-finale)

2012 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/4 6/3 2/6 7/5 (finale)

2008 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/4 6/2 7/6(3) (demi-finale)

2007 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 7/5 6/4 6/2 (demi-finale)

2006 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic 6/4 6/4 abandon

