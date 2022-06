"Djokovic - Nadal : un match pour l'histoire, résumé et vidéos"

DJOKOVIC - NADAL. Avec plus de 4h de jeu d'un intense combat, Rafael Nadal s'est imposé en quatre sets face à Novak Djokovic (6/2 4/6 6/2 7/6(4)). Revivez les meilleurs moments et les déclarations des deux joueurs.

17:00 - Nadal : "C’est le tournoi le plus important de ma carrière" Interrogé par Marion Bartoli sur le court Philippe Chatrier après sa victoire, Rafael Nadal n'a pas manqué de remercier le public : "Je suis très ému. Pour moi c’est incroyable de jouer ici. Merci, merci, merci à tout le monde. Le soutien est incroyable pour moi. Tout le monde le sait à quel point c’est important pour moi de jouer ici, c’est le tournoi le plus important de ma carrière. Et sentir votre soutien est très spécial pour moi."

16:30 - Le tournant du tie-break ? Le point de Nadal pour se détacher à 3-0 C'est sans doute le tournant du tie-break du 4e set entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Alors qu'il mène 2-0, l'Espagnol se retrouve sur la défensive sur son service mais parvient à retourner la situation en anticipant l'attaque de "Nole". 3-0, le break est fait dans ce tie-break et le tenant du titre à Roland-Garros ne reviendra pas... L'anticipation de Rafael Nadal qui lui permet de s'échapper 3-0 dans le tie-break du quatrième set ! ????#RGsurPrime #RolandGarros pic.twitter.com/sNIoH3feXY — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2022

16:24 - EN VIDEO. Le message de Nadal au public français Rafael Nadal s'est confié après sa victoire face à Novak Djokovic, adressant un message au public français et aux personnes présentes sur le court Philippe-Chatrier mercredi soir. Voici la vidéo de ce moment, diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Un "merci" pour chaque manche disputée ce soir ????@RafaelNadal remercie le public du Philippe-Chatrier dans un excellent français ! ????????#RGsurPrime #RolandGarros pic.twitter.com/etjxQNigOq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2022

16:00 - EN VIDEO. Le point qui a fait rêver les fans de Djokovic dans le 4e set Novak Djokovic est passé tout près d'arracher un 5e set. Après s'être détaché dans le 4e set pour mener 5-3 service à suivre, le tenant du titre à Roland-Garros a craqué et vu Rafael Nadal débreaker puis revenir à hauteur... Avant de s'imposer au tie-break. Djokovic aura pourtant défendu comme un lion à l'image de ce point pour sauver une première balle de débreak. Jusqu'à la bascule ????#RGsurPrime #RolandGarros pic.twitter.com/qINSwNGS1T — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2022

15:30 - Nadal : "Je n'ai rien gagné" Si ce choc Nadal-Djokovic était présenté comme une finale avant l'heure, l'Espagnol sait que la route est encore longue pour décrocher une 14e victoire à Roland-Garros. "C'était une nuit très intense. C'est pour ces moments que je joue encore, mais ce n'est qu'un quart de finale, je n'ai rien gagné. Je me suis simplement donné l'opportunité de revenir sur le court dans deux jours. Être de retour en demi-finales à Roland-Garros signifie beaucoup."

15:00 - Djokovic : "Fier de m'être battu jusqu'au bout" Novak Djokovic a salué la victoire de Rafael Nadal au terme de 4h12 de duel opposant les deux hommes dans un nouvel épisode du duel qui oppose les deux champions depuis de nombreuses années. "Il mérite cette victoire, sans aucun doute. Dans un tel match vous avez des hauts et des bas, dans votre jeu mais aussi mentalement. J'ai tout donné, j'aurais pu faire mieux mais je suis fier de m'être battu jusqu'au bout", a commenté le Serbe, vainqueur de Roland-Garros en 2021. Rafael Nadal mène désormais 8-2 dans ses confrontations avec Novak Djokovic sur la terre battue de Roland-Garros.

15:00 - Le regret de Djokovic au sujet du 4e set S'il a jugé Rafael Nadal plus constant dans ce match ce qui a contribué à la victoire de l'Espagnol selon lui, Novak Djokovic a fait part de quelques regrets sur son match au moment de commenter sa défaite en quart de finale de Roland-Garros mercredi soir. "Malgré tout j'ai eu des opportunités, notamment dans le quatrième set. J'ai servi pour le set, avec deux occasions de conclure et ça nous aurait emmenés dans un cinquième set, où le match peut tourner en faveur de l'un ou de l'autre à tout moment. Mais il a montré pourquoi il est un grand champion", a jugé le numéro 1 mondial dans des propos retranscrits par le journal L'Equipe.

14:30 - EN VIDEO. Le point du match ? Un exceptionnel rallye au 2e set Après avoir empoché plutôt facilement la première manche sur le score de 6-2, Rafael Nadal a fait face à davantage de résistance de la part de Novak Djokovic, le Serbe serrant le jeu et imposant davantage de longs échanges à "Rafa", à l'image de cet exceptionnel point au milieu du 2e set. La terrible bataille du Court Central ne faisait que débuter pour la plus grande joie des 15 000 spectateurs du court Philippe Chatrier. Exceptionnel. DU HAUT NIVEAU ! ????@RafaelNadal #RGsurPrime #RolandGarros pic.twitter.com/iIxZjVnEkB — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2022

13:50 - Les explications de Mauresmo sur la programmation Djokovic - Nadal (3-3) "J’ai demandé à la voir mardi martin et on a eu rendez-vous mardi après-midi ( à propos de Delphine Ernotte). Entre temps il y a eu son interview, a raconté Amélie Mauresmo face à la presse. C’est de la communication. Je n’ai aucun problème à aller voir Delphine Ernotte pour expliquer les choses. Je n’ai pas l’habitude de passer par presse interposée. On s’est dit les choses, oui y avait du mécontentement de France Télévisions et je le comprends à 100%. On a parlé longuement. Il y a eu une meilleure compréhension des deux côtés. De notre côté de pourquoi cette sortie de sa part. Et de la sienne pourquoi on a fait ce choix. Cela se règle en face à face. Même si elle était très en colère, je n’ai aucun problème à aller la voir.

13:20 - Les explications de Mauresmo sur la programmation Djokovic - Nadal (2-3) "Je suis en contact avec Carlos Costa, je n’irai pas plus loin. On se parle, je parle avec tout le monde, a enchaîné l’ex-numéro une mondiale. C’est une habitude que j’ai prise dès le début. Et que ce soit positif ou négatif. Il faut assumer les choses puis aller de l’avant. Le champion qu’est Rafa, il nous l’a montré, passe bien au-delà de toutes ces considérations-là."

12:50 - Les explications de Mauresmo sur la programmation Djokovic - Nadal (1-3) "C’était difficile, tout le monde le voyait venir. J’ai l’impression qu’il n’y avait pas de bonne solution dans cette histoire-là. Pour le coup toute les autres programmations étaient assez claires, là c’était un petit peu flou, a expliqué la patronne de Roland-Garros. Beaucoup de discussions, beaucoup d’échanges. Tout le monde attendait de savoir la décision. On a tout mis dans la balance. On a essayé de prendre la meilleure ou la moins mauvaise solution. On était dans le gris plus que dans le blanc ou noir" a expliqué la directrice du tournoi.

12:20 - Quand sera programmée la demi-finale de Rafael Nadal ? Sur la route d'un 14e titre à Roland-Garros, Rafael Nadal connaît son adversaire en demi-finale : l'Allemand Alexander Zverev, tombeur hier après-midi de Carlos Alcaraz, la nouvelle pépite du tennis espagnol. La demi-finale est prévue vendredi 2 juin. L'ordre des demi-finales et donc l'horaire de ce match est encore à définir.

12:00 - "Je pense que ça va aller", Nadal énigmatique sur son état de santé Arrivé diminué à Roland-Garros après une saison sur terre battue écourtée, Rafael Nadal a montré une résistance et une endurance à toute épreuve mercredi soir, résistant au duel physique pour s'imposer en 4h12 au bout de la nuit face à Novak Djokovic. "J'avais dit à Rome que j'allais avoir mon médecin avec moi ici. Et qu'avoir mon médecin ici permet de faire des choses qui me soulagent", a réagi l'Espagnol en conférence de presse après sa victoire. "Ce n'est pas le moment d'en parler, on en parlera quand mon tournoi sera terminé. Je donne tout ce que j'ai pour essayer de jouer ce tournoi dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas ce qui peut se passer ensuite. Mais ici, je pense que ça va aller."

11:35 - Popovic : "Nadal a complètement dominé les points" L'entraineur Petar Popovic a a analysé la rencontre Djokovic - Nadal et surtout le choix fait par le Serbe pour tenter de déstabiliser l'Espagnol. "Au premier set, Djoko a utilisé la même tactique qu'au premier tour contre Nishioka le gaucher. Avec des balles super hautes. Mais c'est Nadal, il a fait des décalages, il a complètement dominé les points. Et ça a tourné complètement, analyse Popovic. Djoko devient agressif, prend du terrain et avance dans la balle. C'est vraiment son seul moyen de battre Nadal à Roland : être sur la ligne, prendre des risques quitte à rater, frapper fort en coup droit, en revers, ne pas le laisser t'étouffer avec ses angles et ses grosses gifles de coup droit. Plus facile à dire qu'à faire... "

11:15 - Nadal à propos de Djokovic : "Toujours un challenge très important de jouer contre lui" Vainqueur du quart de finale contre Novak Djokovic, Rafael Nadal a félicité le Serbe pour sa performance avant de le saluer : "C’était un match très difficile, Novak est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. C’est toujours un challenge très important de jouer contre lui, surtout compte tenu de l’histoire entre nous. Ce soir, c’était encore un de ces matchs. On ne peut jouer que d’une seule façon : au plus haut niveau. C’était une nuit magique, à un niveau attendu mais incroyable."

11:00 - L'hommage de Santoro "Ces deux joueurs nous régalent" lance le consultant de Prime Vidéo après le match Djokovic - Nadal. On s'attendait à une performance hors norme mais il y a toujours une incertitude, cette petite probabilité d'être déçu, de ne pas avoir le spectacle qu'on espérait. Et à la fin, on se dit qu'on est vraiment gâté, de voir ces deux joueurs produire un tennis fantastique pendant aussi longtemps. Ils ne sont pas comme nous, ils sont différents, ils règnent sur le tennis mondial avec Federer depuis près de vingt ans, ils nous proposent un tennis sans précédent, ils ont la même faim que lorsqu'ils ont débarqué sur le circuit. Rafael Nadal nous a laissés sans voix. Je pense qu'il a des douleurs inimaginables quand il se lève le matin ou qu'il sort du terrain et j'ai l'habitude de dire que quand Rafa commence à grimacer, à dire qu'il a mal quelque part, pour nous ce serait pronostic vital engagé...

10:45 - EN VIDEO. La balle de match Rafael Nadal s'est donc imposé en 4 sets au bout d'un irrespirable tie-break qui voyait Novak Djokovic jeter ses dernières cartouches pour tenter d'arracher un 5e set et croire encore à un come-back et à une qualification au bout de la nuit. Le Majorquin a alors serré le jeu pour remporter ce jeu décisif sur le score de 7-4. Revivez la balle de match en vidéo : ÉTERNEL ????????



10:30 - Pioline : "C'est fantastique, ce qu'on a vécu" "J'ai été ravi d'avoir été là pour ce moment, lance Pioline à la fin de ce Djokovic - Nadal. On ne sait pas combien de fois on reverra Rafael Nadal à Roland-Garros. C'est fantastique, ce qu'on a vécu. Un match plein d'abnégation, de courage, d'intelligence tactique, et de solidité mentale, quand on voit ce qui lui est arrivé quand il menait 6-2, 3-0, double break. Grand respect à Monsieur Nadal... »

10:15 - Un sommet tennistique pour Bartoli "C'est un match qui a atteint des sommets tennistiques qu'on avait rarement vu, savourait Marion Bartoli à la fin du match. On voyait toute la fatigue sur le visage de Nadal à la fin..."

10:01 - Nadal a fait la différence sur sa 2e balle durant le premier set L'Espagnol a su faire la différence dans le premier set du match face à Djokovic grâce notamment a sa deuxième balle. Dans le détail, il a remporté 80 % de ses points derrière ses seconds services contre 50 % pour le Serbe.

09:49 - Un 7e Djoko - Nadal qui dépasse les 4h Pour la septième fois de l'histoire, une rencontre entre Novak Djokovic et Rafael Nadal a dépassé les quatre heures de jeu, 4h et 12 minutes pour cette rencontre des quarts de finale de Roland-Garros.

09:24 - "Il a fait vibrer tout le public" Interrogé ce matin, l'ancien joueur de tennis Paul-Henri Mathieu rend hommage au match de Rafael Nadal. "Qu'est-ce que c'était beau comme moment. Ca s'est joué dans la tête. Rafael Nadal l'a dit, il ne savait pas si ça allait être son dernier match, ni dans quel état physique il était avant de rentrer sur le court, il a mis tout ça de côté et il n'avait qu'une idée, agresser son adversaire le plus possible"