"Nadal - Zverev : heure, chaîne TV... Quand débute la demi-finale de Roland-Garros ?"

NADAL - ZVEREV. La première demi-finale de Roland-Garros est prévue en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier. Les infos de diffusion.

Le monde du tennis avait peut être misé sur un Nadal - Alcaraz ou encore un Djokovic - Alcaraz en demi-finale de Roland-Garros, ce sera finalement bien l'Espagnol, mais face au numéro 3 mondial, l'Allemand Alexander Zverev ce vendredi 3 juin. Auteur d'un match fantastique face à la jeune sensation du tennis mondial, l'Allemand a prouvé qu'il n'était pas n°3 pour rien. Malgré un parcours compliqué à Roland avec des matchs accrochés et un temps passé sur les courts assez important, Alexander Zverev vise la finale de Roland-Garros face au "Goat".

Vainqueur au bout de la nuit d'un match marathon et encore une fois grandiose face à Novak Djokovic, Rafael Nadal part avec les faveurs des pronostics même s'il se veut prudent face à l'Allemand. "Je vais bien, j'ai hâte de jouer les demi‐finales, mardi j'ai remporté une belle victoire, mais un autre grand défi arrive. Sascha joue très bien. Pour battre Alcaraz il faut très bien faire les choses. Il est l'un des meilleurs au monde et ce que je dois faire, c'est jouer très bien, être agressif et avec la détermination nécessaire du début à la fin, en plus d'être très concentré."

À quelle heure débute le match Nadal - Zverev ?

La demi-finale de Roland-Garros entre Rafael Nadal et Alexander Zverev ne débutera pas avant 14h45 selon le programme officiel. En effet, la rencontre est prévue en 2e rotation sur le court Philippe Chatrier, juste après la demi-finale de tennis fauteuil de nos deux Français Stéphane Houdet et Nicolas Peifer.

Sur quelle chaîne suivre le match Nadal - Zverev ?

Cette fois, pas besoin d'avoir un compte Amazon Prime Vidéo, la rencontre entre Nadal et Zverev sera diffusé en direct et en intégralité sur les antennes de France 2 à partir de 14h45.

Quels sont les pronostics du match Nadal - Zverev ?