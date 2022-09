TENNIS. France - Allemagne : heure, chaîne TV... Comment suivre les rencontres ?

Début de la phase de poules de la Coupe Davis ce mercredi 14 septembre pour l'équipe de France qui affronte l'Allemagne.

Alors que l'US Open vient de se terminer, la Coupe Davis refait son apparition en cette fin de saison avec le début de la phase de groupes pour l'équipe de France à partir de ce mercredi 14 septembre face à l'Allemagne. Interrogé sur les rencontres, Sébastien Grosjean estiment que la qualification se jouera à peu de chose. "Les quatre équipes sont assez proches, c'est un groupe assez homogène et il y a des bons doubles dans chaque équipe. Je n'ai pas envie de me projeter sur les rencontres de jeudi et samedi, je veux rester concentré sur la première contre l'Allemagne. J'espère surtout qu'on aura une belle ambiance et je crois que c'est assez ouvert. On est en tout cas très motivés pour aller chercher la qualification sur les trois rencontres."

Pour rappel, chaque rencontre entre deux nations se dispute sous la forme de deux simples et un double joués le même jour au meilleur des trois sets. À l'issue de la phase de groupes, les leaders de chaque groupe, accompagnés des deux meilleurs deuxièmes, se qualifieront pour le tableau final, qui débutera par les quarts de finale. Jusqu'à la finale, la compétition sera organisée dans la même ville, à Malaga (Espagne), du 21 au 27 novembre.

À quelle heure suivre France - Allemagne en Coupe Davis ?

Pour commencer à suivre les rencontres entre la France et l'Allemagne, il faudra se brancher à partir de 14h sur les différentes plateformes qui diffusent les matchs.

Sur quelle chaîne suivre France - Allemagne en Coupe Davis ?

La plateforme L'Équipe se charge de diffuser la compétition en direct, en mettant l'accent sur les matchs de la France durant les phases de groupes. La retransmission des phases finales est également assurée, même si la France se retrouve éliminée de la compétition. beIN Sports va également diffuser les rencontres

Qui sont les joueurs sélectionnés pour la Coupe Davis ?

Le capitaine des Bleus Sébastien Grosjean a décidé de convoquer Benjamin Bonzi (50e mondial), Adrian Mannarino (45e), Arthur Rinderknech (58e) et, pour le double, Nicolas Mahut (20e dans cette spécialité) et Richard Gasquet.