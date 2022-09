Federer - Nadal : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le double de Laver Cup ?

FEDERER-NADAL. Les deux monstres du tennis mondial vont disputer un double mémorable lors de la Laver Cup à Londres. Toutes les infos.

Le temps va peut être s'arrêter à Londres ce vendredi 23 septembre. À la retraite à la fin du week-end, Roger Federer va jouer son tout dernier match officiel sur le circuit ATP à l'occasion de la Laver Cup 2022 qui fête sa 5e édition. Interrogé il y a quelques jours en conférence de presse sur son programme, il avait rapidement annoncé qu'il ne pourrait pas jouer un match en simple en raison de sa blessure au genou, mais espérait pouvoir disputer le double du vendredi soir.

Finalement, malgré quelques craintes par rapport au règlement de la Laver Cup, Roger Federer est bien aligné pour ce double. Bien évidemment, le monde du tennis attendait avec impatience de connaître son partenaire. Egalement interrogé à ce sujet, Roger Federer avait rapidement avoué qu'il souhaitait disputer ce match avec son ami et rival Rafael Nadal. "Un rêve" pour le Suisse. Jeudi 22 septembre, l'annonce officielle tant attendue est tombée et c'est bien avec Rafa qu'il jouera son ultime match en carrière. "Ce sera incroyable et mémorable. Avoir Roger une dernière fois avec moi, ce sera top", a savouré Rafael Nadal, en conférence de presse, quelques minutes après l'officialisation. Les deux grands rivaux seront associés pour représenter l'équipe Europe dans cette Laver Cup face à la paire 100% américaine composée de Jack Sock et Frances Tiafoe, tombeur de l'Espagnol lors du dernier US Open, qui représenteront l'équipe Monde.

À quelle heure suivre le double de Federer et Nadal ?

L'heure exacte du match entre Roger Federer et Rafael Nadal face à Jack Sock et Frances Tiafoe dépend de la fin du match de simple entre Andy Murray et Alex de Minaur qui débute à 20h. La rencontre pourrait donc débuter aux alentours de 22h.

Sur quelle chaîne suivre le match de Federer Nadal ?

Le match de double de la Laver Cup et toute la Laver Cup sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports.