Masters de Turin 2023 : Djokovic peut dépasser Federer ! Toutes les infos : groupes, programme...

Le Masters est le point d'orgue de la saison de tennis, et cette année Novak Djokovic pourrait y battre le record de titres de Roger Federer. Présentation du tournoi.

Chaque saison, le Masters de fin d'année (ou "ATP Finals") départage les huit meilleurs joueurs mondiaux. Cette année, Novak Djokovic se présente en favori incontestable au Masters de Turin : numéro 1 mondial, vainqueur du dernier Grand Chelem (US Open) et du dernier Masters 1000 (Paris-Bercy), invaincu depuis Wimbledon... Rien ne semble pouvoir arrêter le Serbe en cette fin d'année. Et s'il remporte ce Masters de Turin, il deviendra le joueur le plus titré de l'histoire dans le tournoi. Il compte pour l'instant 6 titres aux "ATP Finals", comme un certain Roger Federer. Quand "Nole" a l'opportunité de battre les records de ses illustres aînés, il se rate rarement.

Quatre vainqueurs du Masters présents

Les huit joueurs qualifiés sont répartis dans deux poules de quatre joueurs, qui joueront entre eux avant les demi-finales et la finale pour les qualifiés. Novak Djokovic, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas et Holger Rune se retrouvent cette année dans le groupe "vert", tandis que Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Alexander Zverev sont dans le groupe "rouge". Chose inédite cette année, la moitié des participants a déjà remporté le Masters : Novak Djokovic (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022), Alexander Zverev (2018, 2021), Stefanos Tsitsipas (2019) et Daniil Medvedev (2020). Les vainqueurs des cinq dernières éditions sont donc tous présents. Le Masters a lieu à Turin pour la troisième fois d'affilée et y restera jusqu'en 2025 au moins, après douze éditions à Londres.

Qui sont les joueurs qualifiés pour le Masters de Turin 2023 ?

Les huit premiers joueurs au classement ATP à la fin de l'année sont qualifiés. En 2023, ce sont :

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Holger Rune

Quels sont les groupes du Masters de Turin ?

Groupe A :

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

Groupe B :

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

Quand se déroulera le Masters ?

Le Masters de fin d'année aura lieu entre le dimanche 12 novembre et le dimanche 19 novembre 2023.

Deux matches ont lieu chaque après-midi, et deux autres chaque soir, avec à chaque fois d'abord un match de double puis un match en simple. Les matches de l'après-midi commencent à 12h, ceux du soir à 18h30. Les finales se jouent dimanche 19 novembre à partir de 15h, avec d'abord la finale du double puis celle du simple.

Sur quelle chaîne regarder le Masters de Turin ?

Le Masters est à suivre sur les chaînes et l'application du groupe Eurosport, accessibles également via un abonnement Canal+ Sport.