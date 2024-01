Nadal - Kubler : heure, chaîne TV... Comment suivre la rencontre en direct ?

Deuxième match de l'année pour Rafael Nadal qui affronte l'Australien Jason Kubler en 1/8e de finale du tournoi de Brisbane.

Il est au centre de toutes les attentions. Après son retour tonitruant à la compétition face à l'Autrichien Dominic Thiem, l'Espagnol Rafael Nadal va devoir confirmer son retour au plus haut niveau en enchaînant un second match face à l'Australien Jason Kubler en huitième de finale du tournoi de Brisbane. Numéro 102 mondial, Jason Kubler évolue à domicile et s'est débarrassé au tour précédent du Russe Karatsev qui a abandonné au début du 3e set.

Pour le moment et à quelques jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie, Rafael Nadal ne se fixe pas de gros objectifs et veut juste jouer sans se blesser. "Ma façon d'aborder les choses, c'est d'essayer de profiter de chaque jour où j'ai la chance d'être sur le court. Et si je suis capable de jouer plus de matches ici, cela me sera utile pour redevenir plus compétitif. Ce qui est mon objectif à moyen terme. Pour l'instant, prenons jour après jour. On verra ce qui se passera jeudi."

Sur quelle chaîne suivre la rencontre ?

Le match entre Nadal et Purcel sera à suivre les antennes de Eurosport comme pour l'Open d'Australie dans quelques jours.

À quelle heure suivre la rencontre ?

Le huitième de finale entre Nadal et Purcel est en première rotation lors de la session nocturne du tournoi de Brisbane et aura lieu donc aux alentours de 9h30/10h en France.