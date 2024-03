Programme et résultats en direct du Masters 1000 d'Indian Wells

Le Masters 1000 d'Indian Wells se déroule du jeudi 7 au dimanche 17 mars 2024.

Le tournoi d'Indian Wells est l'un des plus gros tournois de la saison et est particulièrement attendu par les fans de tennis. Pour cette édition 2024, les grands noms du tennis se sont donnés rendez-vous aux Etats-Unis. Jannik Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie et sur un petit nuage depuis le début de la saison, est annoncé comme le grand favori de ce Masters 1000. Juste derrière, on retrouve un Novak Djokovic avec un appétit d'ogre qui espère renouer avec la victoire dans un tournoi auquel il n'a plus participé depuis 2019.

Il existe également plusieurs inconnus dans ce tournoi avec l'Espagnol Carlos Alcaraz, pas à son niveau depuis le début de la saison , mais qui reste le tenant du titre de ce Masters 1000. On suivra aussi le grand retour de Rafael Nadal, plus de deux mois après sa blessure et qui va devoir se tester à deux mois de Roland Garros face au Canadien Raonic.

Chez les Français, Ugo Humbert sera la tête d'affiche des 14 Tricolores présents dans le tableau principal. Vainqueur à Dubai, le désormais numéro 14 au classement ATP est considéré comme l'un des outsiders de ce tournoi d'Indian Wells.

