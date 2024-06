"Je me suis blessé au genou à cause de cela", Djokovic accuse la mauvaise terre battue de Roland-Garros

Obligé de déclarer forfait pour les quarts de finale de Roland-Garros, le Serbe a fustigé la terre battue.

Roland-Garros a perdu Rafael Nadal dès le premier tour, les Internationaux de France ont désormais perdu Novak Djokovic, obligé de déclarer forfait face à Casper Ruud en raison d'une blessure au genou. Touché lors de son nouveau match à rallonge face à l'Argentin Cerundolo en huitième de finale dimanche 3 juin, le Serbe avait réussi à trouver les ressources nécessaires pour aller au bout de la rencontre, mais à quel prix ?

En conférence de presse, le Serbe avait fait part de son scepticisme sur sa présence, expliquant qu'il avait une gène au genou depuis plusieurs jours et qu'il n'était pas sur de continuer l'aventure. Mardi, la sentence est tombée, Novak Djokovic annonce son forfait. Sa blessure aurait-elle pu être évitée ? Toujours en conférence de presse, l'ancien numéro 1 mondial, désormais détrôné par Jannik Sinner, a pointé du doigt les mauvaises conditions du court Philippe Chatrier. " J'ai discuté avec l'arbitre de chaise, en disant : Est-ce qu'il serait possible de balayer le terrain, peut-être pas à chaque changement, mais peut-être quand on change de côté, toutes les deux ou trois fois ? Et peut-être pas attendre la fin d'un set. Elle a dit qu'elle allait vérifier, elle a parlé au superviseur des personnes qui s'occupent des terrains. La réponse a été non. Le temps des derniers jours a affecté le court, et a affecté les couches supérieures de la terre battue, a-t-il estimé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Je crois qu'ils ont enlevé une partie de la terre battue. Donc, il y avait très peu, quasiment pas de terre battue, en surface. Et à cause des conditions plus sèches, plus chaudes, le terrain est devenu très glissant. Je me suis blessé au genou à cause de cela, parce que j'ai glissé, j'ai beaucoup glissé.

Selon le Serbe, un meilleur balayage était nécessaire. "Quand vous vous déplacez pendant les échanges, vous déplacez la terre battue, a-t-il souligné. Il y a des endroits où il n'y a plus de surface. Vous n'êtes plus que sur une base dure. J'essaie de comprendre le processus, et de voir en quoi cela endommagerait le terrain de le balayer, puisque nous, on le fait avec nos pieds, et avant de lancer la balle, souvent, on nettoie avec notre chaussure."

En attendant, le tournoi est désormais orphelin de son dernier vainqueur, mais bonne nouvelle, il y aura un tout nouveau roi à Roland-Garros cette année puisque tous les joueurs encore présents n'ont jamais remporté le tournoi du Grand Chelem.