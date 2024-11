Zverev - Humbert : Tsonga, Forget, Grosjean... ces légendes françaises qu'Humbert peut rejoindre

Ce dimanche, Ugo Humbert dispute le match le plus important de sa jeune carrière. Qualifié en finale du Rolex Paris Masters, le Messin peut décrocher son premier titre majeur et rejoindre les légendes du tennis tricolore.

Pour la dernière finale du Rolex Paris Masters à l'Accor Arena avant une délocalisation à La Défense Arena, les amateurs de tennis auront le droit à une finale avec un Français ! En effet, s'ils étaient cinq en huitièmes de finale, Ugo Humbert a passé les étapes en éliminant respectivement Brandon Nakashima, Marcos Giron, le n°2 mondial Carlos Alcaraz, Jordan Thompson et enfin, le Russe et vainqueur du tournoi parisien en 2018, Karen Khachanov pour se hisser en finale où il affrontera l'un des meilleurs joueurs mondiaux, Alexander Zverev. En cas de succès ce dimanche sur la surface dure parisienne, le Messin peut rejoindre le gratin du tennis tricolore à avoir remporter le Rolex Paris Masters. En effet, Guy Forget (1991), Sébastien Grosjean (2001) et Jo-Wilfried Tsonga (2008) ont été titrés à Paris. Dans l'histoire, le jeune joueur tricolore a déjà rejoint certaines légendes à avoir disputer une finale d'un Masters 1000 (Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean, Richard Gasquet, Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils).

Zverev nouveau n°2 mondial

Finaliste malheureux en 2020, Alexander Zverev tentera de décrocher ce dimanche après-midi le 7etitre de sa carrière en Masters 1000 et le premier à Paris. Cette rencontre face à Ugo Humbert sera une revanche du 2e tour de l'année dernière entre les deux hommes. L'Allemand l'avait emporté après 3h30 d'une lutte acharnée. Dans l'histoire, les deux joueurs ne se sont affrontés qu'à deux reprises. En 2021, le Français avait pris le dessus au tournoi allemand d'Halle. En se hissant jusqu'en finale du Rolex Paris Masters, Alexander Zverev retrouvera ce lundi, la deuxième place du classement ATP dominé par l'Italien Jannik Sinner. En cas de succès en terre parisienne, l'Allemand peut devenir le joueur avec le plus de victoires cette saison puisqu'il est pour le moment à égalité avec Sinner (65 victoires).

À quelle heure débute Zverev - Humbert ?

Le coup d'envoi de la finale du Masters de Paris-Bercy opposant Alexander Zverev à Ugo Humbert est prévu dimanche 3 novembre à 15h00 à l'Accor Arena de Paris.

Sur quelle chaîne regarder Zverev - Humbert ?

Détenteur des droits TV du circuit ATP, Eurosport 1 diffusera l'affiche entre l'Allemand et le Français. La finale sera également retransmise en clair sur France 4.

Comment suivre Zverev - Humbert en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale du Rolex Paris Masters avec le Messin Ugo Humbert sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer gratuitement un compte sur le site france.tv.

Quels sont les pronostics de Zverev - Humbert ?