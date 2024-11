Zverev - Humbert : pas de miracle pour Humbert, balayé par un Zverev impressionnant au Masters 1000 de Paris-Bercy !

Alexander Zverev au micro du tournoi : "D’abord désolé. Pour commencer, je veux féliciter Ugo pour sa fantastique semaine. Je vois comment tu travailles. Et si tu continues ainsi, tu vas en lever des trophées comme celui-ci. Ce n’est pas ta dernière chance aujourd’hui. Je m’étais gravement blessé à Roland il y a deux ans. On a beaucoup travaillé depuis avec mon équipe, je voudrais les remercier pour cela".

16:45 - Humbert : "C'était compliqué"

Ugo Humbert au micro du tournoi : "Je voulais féliciter Sasha pour son tournoi et son niveau de jeu. Mais aussi pour sa saison qui a été incroyable. Bravo à toi. Je veux remercier aussi l’organisation. C’est une page qui se tourne. Je suis déjà très heureux d’avoir participé à la finale. Toute la semaine, ma famille et mes amis étaient là. Merci à vous pour tout le travail fourni, on ne va pas s’arrêter là. Et je veux remercier le public de m’avoir soutenu. Vous m’avez donné des émotions incroyables. Aujourd’hui, c’était compliqué. Merci de m’avoir aidé à vivre des moments formidables. On se retrouve l’année prochaine".