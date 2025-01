"J'ai failli perdre la vie..." Une star du tennis a eu une grosse frayeur face à Mpetshi Perricard

Le tennisman Français Mpetshi Perricard est déjà considéré comme un ovni sur le circuit mondial, avec des capacités physiques hors du commun. Au point de faire peur à certains partenaires...

Giovanni Mpetshi Perricard pourrait être la très grosse révélation de 2025 sur les courts de tennis. Après une fin de saison canon et un premier titre acquis lors d'un tournoi ATP 500 à Bâle, le Français de 21 ans impressionne et commence à avoir des résultats réguliers le faisant progresser dans la hiérarchie mondiale. Le jeune Français fait même peur à ses adversaires sur le circuit, avec ses 2 mètres de haut, ses 100 kilos et un jeu à l'avenant. Un physique et un style atypiques pour le tennis, qui ne sont pas sans rappeler un certain Victor Wembanyama en NBA.

En quelques semaines, Mpetshi Perricard est déjà devenu le meilleur serveur du circuit avec des vitesses moyennes autour de 230 km/h pour la première balle, mais seulement une dizaine de km/h en moins sur la deuxième. De quoi laisser de glace ses adversaires.

L'Américain Ben Shelton en a fait les frais dernièrement. Demi-finaliste de l'US Open en 2023, le gaucher de 22 ans est lui aussi l'une des étoiles montantes du tennis mondial, avec un jeu également basé sur un service ultra puissant. Mais lors de la finale à Bâle il n'a pas fait le poids face à l'engagement du Français.

Lors de la remise du trophée ce jour là, Ben Shelton n'a pas pu s'empêcher ce trait d'humour face à Mpetshi Perricard : "J'ai failli perdre la vie en essayant de retourner ton service. Il y a tellement d'autres parties de ton jeu que tu as tellement amélioré. Tu es un grand talent, très bon pour ce sport", a-t-il déclaré. Pour la petite histoire, l'Américain avait été heurté de plein fouet par le service de son adversaire ce jour là. Sur une nouvelle mise en jeu puissante du Français Mpetshi Perricard, Ben Shelton avait reçu la balle en plein sur la main.

Le tennisman en a également profité pour louer le courage des ramasseurs face à une telle puissance. "Je voudrais remercier les ramasseurs de balles, vous aviez probablement le job le plus compliqué aujourd'hui, à esquiver des ogives vous arrivant en pleine tête, donc je suis content que personne n'ait été touché aujourd'hui, que personne n'ait été blessé. Mais merci d'avoir été courageux et d'être venus sur le court", a-t-il ajouté dans une remarque peu habituelle, mais sans doute significative du tennis moderne.

Ce n'est pas la première fois qu'un joueur s'étonne de la puissance de Mpetshi Perricard. Le Russe Daniil Medvedev a récemment livré une autre anecdote croustillante au sujet d'un de ses compatriotes, Karen Khachanov, confronté au Français lors d'un entrainement. A l'échauffement avant un double, ce dernier s'était étonné de la vitesse du deuxième service de Mpetshi Perricard. "Karen reçoit un missile à plus de 200 km/h", raconte Daniil Medvedev, qui a vu son partenaire sidéré par une telle vitesse sur une deuxième balle. Mpetshi Perricard aurait alors commenté benoîtement : "Ben j'ai ralenti de 10 km/h". Un tel atout risque bien de faire des dégâts tout au long de la saison.