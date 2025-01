Zverev - Sinner : Zverev pour une première ou Sinner qui vise le doublé, l'heure de la finale de l'Open d'Australie

Ce dimanche à 9h30, Jannik Sinner, tenant du titre et n°1 mondial, affrontera Alexander Zverev, n°2 mondial, en finale de l'Open d'Australie. Un duel au sommet plein d'enjeu : un potentiel doublé pour l'Italien ou un premier sacre en Grand Chelem pour l'Allemand.

Avec leurs victoires respectives lors des demi-finales, face à Shelton (7-6(2), 6-2, 6-2) pour Sinner et face à Djokovic (7-6(5).ab) pour Zverev, les n°1 et 2 mondiaux vont se disputer le titre ce dimanche à 9h30. Un duel au sommet, mérité au vue du parcours des deux joueurs. L’Italien a été quasiment impeccable, lâchant seulement deux petits sets lors de son parcours, contre Schoolkate et Rune. Il a été aussi expéditif pour sortir en costaud le local De Minaur en trois manches. En face, même schéma pour l’Allemand avec seulement un set lâché contre Humbert puis Paul. Zverev a cependant la chance d’arriver un peu plus frais physiquement puisqu’il a bénéficié de l’abandon de Djokovic au terme de la première manche.

Sinner arrive avec une confiance dégoulinante

23 victoires consécutives, c’est la série qu’est en train de réaliser Jannik Sinner depuis sa défaite en finale à Pékin en octobre dernier face à Carlos Alcaraz. Depuis l’Italien est un véritable rouleau compresseur, personne n’est capable de faire tomber le n°1 mondial. Alexander Zverev le sait, il est face à une montagne, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais qui d’autre que le n°2 mondial, qui joue sûrement le tennis de sa vie, pour faire déjouer les pronostics ? Les deux joueurs se sont déjà affrontés à six reprises sur le circuit, avec un avantage Zverev, 4-2. Cette finale de l’Open d’Australie 2025 s’annonce donc corsée, indécise, et qui verra, quoi qu’il arrive, un bout d’histoire s’écrire : l’Italien pour signer un formidable doublé ou bien l’Allemand soulever pour la première fois de sa carrière un titre en Grand-Chelem. Le décor est planté.

A quelle heure se disputera la finale Sinner - Zverev ?

Le début de la rencontre Sinner - Zverev est programmé à 9h30 sur la Rod Laver Arena.

Sur quelle chaîne suivre la finale Sinner - Zverev ?

La finale de l’Open d’Australie entre Sinner et Zverev est à suivre sur Eurosport 1.

Quelles sont les côtes de la finale Sinner - Zverev ?

Selon les bookmakers, Sinner est favori dans cette finale face à Zverev avec une côte de 1.37 contre 3.35 pour l’Allemand.