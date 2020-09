APPRENDRE A T'AIMER M6 - Dans Apprendre à t'aimer, Ary Abittan incarne un jeune père qui apprend que sa fille est atteinte de trisomie 21. L'acteur revient en interview sur ce rôle marquant.

[Mis à jour le 8 septembre 2020 à 10h44] Franck et Cécile n'attendent qu'une chose : la naissance imminente de leur premier enfant. Mais lorsque Sarah naît, les médecins découvrent qu'elle est atteinte de trisomie 21. Alors que Cécile décide de prendre à bras le corps son rôle de mère et toutes les responsabilités qui vont avec, Franck va apprendre à accepter les différences de sa fille. C'est le cheminement de cette famille qui est raconté dans Apprendre à t'aimer, le téléfilm diffusé mardi 8 septembre sur M6. Dans les rôles principaux, on retrouve Julie de Bona (Le Bazar de la Charité, Peur sur le lac) et Ary Abittan (Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu). Le comédien habitué à l'humour trouve ici un rôle à contre-emploi qui l'a profondément marqué. Avant de reprendre le tournage d'un film de Claude Lellouche et du dernier "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu", il revient sur cette expérience dans une interview à Linternaute.com.

Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à ce rôle ?

La réalisatrice Stéphanie Pillonca est venue me voir dans ma loge après l'un de mes spectacles pour me dire qu'elle avait envie d'écrire un rôle pour moi. Je m'attendais à un rôle comique, mais six mois après, elle m'envoie un scénario que je lis et que je relis. J'étais bouleversé par cette histoire, je ne m'attendais pas à ça. D'abord, j'ai été touché qu'on me propose un rôle à contre-emploi, et j'ai été touché par le sujet. J'ai évidemment tout de suite dit oui.

Pourquoi ce sujet vous a-t-il tant bouleversé ?

Quand j'étais enfant, j'avais une cousine trisomique, je me souviens avoir passé du temps avec elle. C'est un sujet qui m'était certes personnel, mais comme beaucoup de gens : on a tous croisé des personnes handicapées dans nos familles, par nos amis...etc. J'étais chauffeur de taxi avant d'être acteur, et j'accompagnais des enfants handicapés de l'hôpital à leur domicile, donc je les connais. J'ai toujours été touché par eux, ça m'a toujours bouleversé. Quand j'ai tourné avec Naomi [la petite fille qui joue Sarah dans Apprendre à t'aimer, ndlr], on se rend compte que ce sont des enfants qui ne sont qu'amour, et qui demandent seulement à être intégrés dans la société.

Ary Abittan dans "Apprendre à t'aimer" © ©Jean Claude MOIREAU/WONDER FILMS/M6

Comment s'est déroulé le tournage avec Naomi, qui joue votre fille Sarah ?

Tourner avec des enfants au cinéma, c'est déjà toujours un peu compliqué. Là, on se demandait comment ça allait se passer. Et en fait, Naomi a mis au diapason tout le plateau : on la suivait caméra à l'épaule comme un documentaire. C'est nous qui nous sommes adaptés à son rythme et à sa vie. Naomi, je l'adore vraiment, lorsqu'elle était sur le tournage, si elle avait le malheur de pleurer je criais partout : "donnez lui tout ce qu'elle veut !" (rires) Elle a eu de la chance d'être tombée sur moi.

Comment vous êtes-vous préparé à ce rôle ? Être déjà père vous a-t-il aidé ?

Je me suis simplement demandé : "Et si c'était moi, comment j'aurais réagi ?" J'avais pas vraiment besoin de jouer, j'essayais d'être le plus naturel possible. J'ai aussi rencontré des parents d'enfants concernés. Et on se rend compte que chacun est différent face à la venue d'un enfant trisomique. Il y avait les parents de Naomi pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, qui ont découvert que leur fille était atteinte de trisomie 21 après sa naissance. J'ai aussi rencontré d'autres parents, parfois le père me disait "j'avais envie de fuir parce que c'était pas l'enfant rêvé, je savais pas comment gérer le regard des uns et des autres." C'est ce qui arrive à Franck dans le film : c'est un mec plutôt compétiteur, plutôt déconneur qui s'éteint. Et il revient à la vie grâce à sa fille, elle le ramène à l'essentiel, à l'amour, tout simplement.

Personnellement, que vous a appris Apprendre à t'aimer sur la trisomie 21 ?

J'avais pas vraiment d'idées reçues, j'ai porté le regard d'un papa tout simplement. Je connaissais déjà beaucoup ces enfants, ce que je voulais c'est que le regard des gens change, tout simplement. Après avoir vu ce film, quand vous verrez une personne trisomique dans la rue, je sais que votre regard va changer, vous allez voir que ce sont des gens qui cherchent juste à être intégrés dans la société.

Apprendre à t'aimer est un téléfilm événement avec Julie de Bona et Ary Abittan. Cette fiction est diffusée le mardi 8 septembre 2020 dès 21h05 sur M6. La diffusion est ensuite suivie de la diffusion d'un documentaire "Autistes ou trisomiques : différents et heureux !" toujours sur la sixième chaîne, à 23h05. Il est également possible de suivre cette soirée spéciale sur ordinateur, smartphone ou tablette en se rendant sur le site ou l'application 6play, en cliquant sur l'onglet "en direct".

Vous ne pouvez pas voir Apprendre à t'aimer le soir de sa diffusion sur M6 ? Pas de souci : la sixième chaîne le proposera, comme tous ses autres programmes, en replay sur son site internet. Il suffit de se rendre sur 6play dès le lendemain de la diffusion pour retrouver le téléfilm. Attention, le film ne sera disponible que pour une durée limitée, comme pour tous les programmes de la chaîne.

