Au-dessus des nuages : l'histoire vraie derrière le téléfilm TF1

AU DESSUS DES NUAGES - Le téléfilm diffusé sur TF1 avec Alice Taglioni est inspiré de l'histoire vraie de Dorine Bourneton.

[Mis à jour le 9 novembre 2020 à 20h55] Son accident a inspiré un téléfilm de TF1. Lundi 9 novembre, la première chaîne diffuse Au-dessus des nuages, drame porté par l'actrice Alice Taglioni. Le scénario est inspiré de l'incroyable histoire vraie de l'aviatrice Dorine Bourneton, qu'elle avait déjà racontée dans l'ouvrage du même nom sorti en 2015. Il faut dire que son histoire a de quoi inspirer les habitués plateaux de télévision et de cinéma : alors qu'elle n'avait que 16 ans, l'avion dans lequel Dorine Bourneton se trouvait se crashe contre le flanc d'une montagne. Parmi les quatre personnes à bord, elle est la seule survivante, mais perd durablement l'usage de ses jambes.

Malgré ce terrible accident, Dorine Bourneton a toujours voulu prendre les airs et s'inscrit dans une école spécialisée à Toulouse, comme elle l'explique dans une interview à 20 minutes. Comme dans Au-dessus des nuages, elle est devenue la première femme handicapée à devenir pilote de voltige aérienne. Car c'est grâce à elle qu'un arrêté datant de 2003 autorise les personnes handicapées à devenir pilotes professionnels. Elle a d'ailleurs effectué une démonstration lors de la 51e édition du prestigieux salon du Bourget. Un parcours de vie exemplaire retracé ici dans un téléfilm de TF1 avec pour but de changer les mentalités sur le handicap.

Synopsis - A l'âge de 16 ans, Dorine perd l'usage de ses jambes dans le crash d'un petit avion dont elle était la passagère. Seule et unique rescapée du tragique accident, l'adolescente qui se rêvait pilote voit ses rêves s'effondrer. Pourtant, à partir de cette tragédie, la jeune fille ne va cesser d'expérimenter, d'inventer et d'innover. Elle va conserver une force qui lui permettra de surmonter tous les obstacles afin d'obtenir son brevet de pilote. a vie devient alors une suite de défis permanents : sa soif de nouveaux horizons, son engagement pour la reconnaissance des personnes handicapées, mais aussi des combats plus intimes, de femme, de maman, d'amoureuse...

