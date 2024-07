Mort de Shannen Doherty : la maladie a été plus forte, le cancer a emporté l'actrice

Actrice culte des séries à succès "Beverly Hills 90210" et "Charmed", Shannen Doherty est morte, samedi 13 juillet après avoir lutté pendant plusieurs années face à un cancer du sein.

Elle aura lutté contre la maladie jusqu'au bout. L'actrice Shannen Doherty est morte samedi 13 juillet à l'âge de 53 ans. C'est son attachée de presse, Leslie Sloane, qui a fait la terrible annonce dans un communiqué relayé par le magazine Variety. "C'est avec le cœur lourd que je confirme la disparition de l'actrice Shannen Doherty", a-t-elle écrit. Et d'ajouter : "Le samedi 13 juillet, elle a perdu sa bataille contre le cancer après des années de combat."

Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2015, Shannen Doherty avait décidé de rendre public sa maladie en la documentant sur Instagram dans le but de sensibiliser le plus grand nombre. Invitée sur le plateau de l'émission "Good Morning America" le 4 février 2020, l'actrice avait annoncé avoir fait une rechute de la maladie et être au stade 4 de cette dernière après une rémission annoncée en 2017. Une rechute qu'elle avait décidé de ne pas cacher à ses fans afin de prouver que l'on pouvait être malade et continuer à travailler. "Fille, sœur, tante et amie dévouée, elle était entourée de ses êtres chers et de son chien Bowie" au moment de sa disparition, a précisé son agent. "La famille demande de respecter son intimité afin de pouvoir faire son deuil en paix", a-t-elle ajouté.

Enfant star de la télévision

Star des années 1980 et 1990, Shannen Doherty avait vu son nom briller en haut de l'affiche grâce à ses rôles dans les séries à succès "Beverly Hills" et "Charmed". Elle avait par la suite quitté son rôle dans les deux programmes après plusieurs déboires en coulisses avec ses partenaires de jeu. Née le 12 avril 1971 à Menphus (Tennessee), rien ne prédestinait pourtant Shannen Doherty à faire carrière dans le petit écran. Fille d'un père directeur d'une entreprise de transport et d'une mère esthéticienne, sa vie avait pris un autre tournant à l'âge de 7 ans, lorsqu'elle et sa famille étaient partis s'installer à Los Angeles. Incitée à se lancer dans les castings pour juniors, elle était finalement parvenue à décrocher son premier rôle dès ses 10 ans, après avoir été repérée par Michael Landon pour incarner la nièce de Laura dans la série culte des années 1970 La Petite Maison dans la prairie. Un premier rôle réussi qui lui vaudra d'être nominée comme meilleure jeune actrice dans une série dramatique. Par la suite, Shannen Doherty fera plusieurs apparitions au cinéma dans les années 1980, comme dans Fatal Games en 1989.

Révélation dans "Beverly Hills 90210"

Sa carrière s'envole dans les années 1990 pour son rôle de Brenda Walsh dans la série culte Beverly Hills 90210. Se considérant comme la vedette du programme, l'actrice connaît par la suite plusieurs différends avec la production à partir de la saison 2 du programme. Elle quittera par la suite la série à la saison 4 en 1994, notamment en raison de son comportement (bagarres, soirées arrosées et réflexions qui mettent la mauvaise ambiance sur le plateau). Un départ qui créa le trouble sur la série, cette dernière ayant perdu près de 7 millions de téléspectateurs par la suite.

Un rebond dans Charmed puis une traversée du désert

Elle rebondit en 1998 dans une nouvelle série du producteur Ian Spelling, Charmed. Elle y joue l'un des trois rôles principaux. Si la série est un nouveau succès à la télévision, elle est marquée par de vives tensions avec son acolyte Alyssa Milano. Le tournage se transforme en véritable guerre ouverte entre les deux actrices. Shannen Doherty finit par quitter la série phare à la fin de la saison 3. La suite de sa carrière sera marquée par plusieurs échecs, la sortie d'une autobiographie, la participation à plusieurs émissions de téléréalité et un retour événement dans le reboot de Beverly Hills, "90210 Beverly Hills, Nouvelle Génération".