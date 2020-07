"Beverly Hills : pourquoi le retour de la série n'aura pas de suite sur TF1"

Ce mercredi 29 juillet, TF1 diffuse l'intégralité de la dernière série Beverly Hills. Six épisodes qui n'ont pas suffisamment marqué les esprits pour que FOX lance la production d'une saison 2. On vous explique pourquoi.

[Mis à jour le 29 juillet 2020 à 20h38] Après TMC en fin d'année 2019, c'est au tour de TF1 de diffuser la mini-série événement Beverly Hills : BH 90210. Diffusée en 2019 sur la chaîne FOX, cette série en six épisodes n'est pas une suite à proprement parler de la série culte des années 1990. En effet, celle-ci met en scène les acteurs-stars non pas dans leur rôle dans Beverly Hills mais dans une version romancée de leur propre personne. Brian Austin Green joue donc le rôle d'un Brian Austin Green père au foyer par exemple tandis que Shannen Doherty joue son propre rôle mais est en mission pour sauver des espèces animales en danger. Objectif : redécouvrir avec humour les acteurs devenus stars grâce à Beverly Hills.

Aux Etats-Unis, le retour de Tori Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley et les autres a d'abord été très bien accueilli sur la FOX au mois d'août 2019 avec 3,84 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Un excellent démarrage pour cette période puisqu'il s'agissait du meilleur lancement estival d'une série depuis 2013 et Under The Dome (CBS). Problème, les téléspectateurs se sont vite lassés et, dès la semaine suivante, le programme enregistrait déjà une perte de 38% d'audience puis de 18% pour sa dernière semaine de diffusion. Si chaque épisode de ce retour de Beverly Hills a été vu par, en moyenne, 3,5 millions de téléspectateurs, cela n'a pas été suffisant pour conforter FOX dans l'idée de sécuriser une saison 2. Dans un communiqué, la chaîne américaine a annoncé l'annulation de Beverly Hills : BH 90210 tout en affirmant être très fière "d'avoir réuni pour un événement spécial l'une des séries cultes de la chaîne et ses acteurs".