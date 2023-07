Laurent Ruquier : pourquoi il quitte France 2 à la rentrée ?

L'animateur de 60 ans quitte France Télévision et pourrait rejoindre le groupe TF1 à la rentrée.

C'est une figure emblématique de France Télévisions qui va bientôt quitter le navire. Selon les informations du Parisien, Laurent Ruquier n'opérera plus sur France 2 à la rentrée de septembre. Il était à l'antenne du groupe audiovisuel du service public depuis 1992. L'information n'a pas encore été confirmée ni par le principal intéressé, ni par France Télévisions. Il continuera toutefois d'animer "Les Grosses Têtes" sur RTL.

Le média national précise toutefois que Laurent Ruquier pourrait prochainement rejoindre le groupe concurrent TF1. Rien ne serait encore acté, puisque les négociations seraient en cours, précise Le Parisien. Mais pourquoi l'animateur quitterait-il France Télévisions ? Des tensions entre l'animateur de 60 ans et le groupe serait à l'origine de ce départ, nées lorsque Lea Salamé et son producteur sont arrivés dans le talk-show On est en direct, au printemps 2020. Deux ans plus tard, Laurent Ruquier décide de quitter la présentation du programme.

Biographie de Laurent Ruquier - Né le 24 février 1963 au Havre, Laurent Ruquier est un touche-à-tout : tantôt à la radio, tantôt à la télévision, il est aussi dramaturge et producteur de one man shows. C'est au printemps 1988 que la carrière de Laurent Ruquier démarre alors qu'il est embauché dans l'équipe de Jacques Martin sur Europe 1. Après avoir laissé tomber son service civil, il est également sur scène à Paris au Caveau de la République. C'est l'année suivante qu'il fait sa première apparition à la télévision dans La Classe sur France 3. Puis, en 1991, il devient animateur pour France Inter avec Rien à cirer. Il restera six ans dans la station du service public avant d'être embauché chez Europe 1 de 1999 à 2014.

Durant cette période, il prend beaucoup de galon à la télévision avec, dès l'an 2000, le lancement de sa quotidienne On a tout essayé sur France 2, une chaîne qu'il n'a pas quittée depuis. Le service public lui doit notamment On n'demande qu'à en rire, une quotidienne qui permet de découvrir les talents de nombreux humoristes, mais aussi le talk-show On n'est pas couché lancé en 2006 et qui s'achève en 2020. A la radio, il a repris le flambeau de Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes sur RTL depuis 2014. Depuis 2017, il anime le dimanche l'émission Les Enfants de la Télé, et de 2020 à 2022 On est en direct.