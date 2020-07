"On n'est pas couché : pourquoi l'émission de Laurent Ruquier s'arrête ?"

ON N'EST PAS COUCHE - Après quatorze ans d'existence, On n'est pas couché prend fin le 4 juillet 2020. Laurent Ruquier avait donné les raisons de l'arrêt du talk-show qu'il anime depuis 2006.

Sommaire Chroniqueurs

Diffusion

Replay

Streaming

[Mis à jour le 04 juillet 2020 à 23h00] C'est une page qui se tourne dans le petit monde de la télévision. Après quatorze ans à l'écran, On n'est pas couché prend définitivement fin sur France 2. La chaîne diffuse samedi 4 juillet l'ultime émission du talk-show de Laurent Ruquier. La fin d'une ère pour le présentateur, qui a pris lui-même la décision de mettre fin à l'émission. En avril dernier, Laurent Ruquier avait expliqué avoir décidé de mettre fin à On n'est pas couché en novembre. "J'ai envie de voir autre chose, de reprendre ma liberté, expliquait-il au Parisien, il y a plus de deux mois. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour me réinventer". Aujourd'hui, l'animateur précise au quotidien national que les différentes polémiques et les réactions des réseaux sociaux à l'émission ont rendu ce programme "de plus en plus difficile" à faire.

Mais après On n'est pas couché, que va faire Laurent Ruquier ? Le présentateur est déjà en train de préparer un nouveau rendez-vous télévisé. Le projet reste encore mystérieux, mais Laurent Ruquier promet que ce programme sera "en direct", faisant la part belle à "l'humour, le show, pour être moins plan-plan et plus spectaculaire". Cette nouvelle émission sera, comme On n'est pas couché, diffusé le samedi en deuxième partie de soirée sur France 2. Les téléspectateurs pourraient la découvrir à partir du mois d'octobre.

En savoir plus sur On n'est pas couché

Quatorze ans que Catherine Barma et Laurent Ruquier accompagnent sur France 2 les nuits du samedi des gens qui "ne sont pas couchés". On n'est pas couché avec Catherine Barma à la production, Serge Khalfon aux manettes, et bien sûr, à la présentation principale, Laurent Ruquier. Ce talkshow de 3 à 4 heures, l'un des plus longs du PAF, suit depuis ses débuts la même recette : se succèdent sur le fauteuil de l'invité des gens issus du milieu culturel ou artistique. Il y a aussi un invité politique, élu ou membre d'un parti (hors campagnes électorales), voire philosophe, polémiste…

Pour les interviews, Laurent Ruquier est secondé par deux journalistes et/ou polémistes. Si le duo le plus célèbre lancé par On n'est pas couché reste les deux Eric : Zemmour et Naulleau, d'autres grands noms se sont succédé. Ainsi, Michel Polac, Audrey Pulvar, Natacha Polony, Aymeric Caron, Léa Salamé ou encore Yann Moix et Christine Angot, mais aussi Charles Consigny se sont relayés comme chroniqueurs chez Ruquier depuis la création de l'émission.

On n'est pas couché est diffusé le samedi en troisième partie de soirée sur France 2. L'émission est habituellement enregistrée, mais il est arrivé, en de rares occasions, qu'elle soit présentée en direct. A noter d'ailleurs qu'On n'est pas couché a été exceptionnellement déprogrammée le 14 novembre 2015 suite aux attentats de Paris. A la place, une émission spéciale présentée par Laurent Ruquier, Léa Salamé et Yann Moix, entourés de nombreux invités. Cette émission intitulée "On est solidaire" a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs. L'émission prend fin au mois de juin 2020 après 14 ans d'existence.

On n'est pas couché est disponible en replay sur la plateforme de France Télévision. En se rendant sur france.tv, on peut retrouver l'émission de la semaine précédente pendant 8 jours. On n'est pas couché a aussi sa propre chaîne officielle sur Youtube. ONPCOfficielle, la chaîne youtube officielle de On n'est pas couché, propose une bonne partie des archives de l'émission. On peut y revoir une émission dans son intégralité ou sélectionner l'interview qui nous intéresse.

On n'est pas couché est bien sûr diffusée en direct via la plateforme de streaming du groupe France Télévision. Afin de pouvoir regarder le direct, il suffit de se rendre sur la plateforme à l'adresse france.tv/france-2/on-n-est-pas-couche. Le streaming de France 2 est aussi disponible directement sur le site de la chaîne, en cliquant sur "Regardez France 2 en direct" en haut à droite.