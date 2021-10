Namadia éliminé de Koh Lanta : "c'est un couteau dans le dos" [INTERVIEW]

Trahi par Alexandra, Namadia revient pour nous sur son aventure Koh Lanta et sa fin plus abrupte qu'il ne l'avait imaginée. Eliminé au conseil puis sur l'île des bannis, Namadia est le premier membre du jury final de cette saison.

Malgré la faim et l'adversité, il a toujours gardé le sourire et la bonne humeur dans Koh Lanta : La Légende. Jade le dit régulièrement dans l'émission, Namadia est "un rayon de soleil" dans son aventure. Mais l'aventure s'est terminée abruptement pour Namadia après la réunification suite à un coup monté par Alix, Alexandra et Clémence. Une fin d'aventure qui a beaucoup surpris le candidat qui répond aujourd'hui à nos questions sur son parcours dans Koh Lanta All Stars 2021.

Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être invité à la saison anniversaire des vingt ans ?

C'était quelque chose d'exceptionnel. Je te cache pas que je l'attendais depuis un moment. Quand on me l'a proposé, voilà... Les 20 ans, ça se refuse pas. Surtout quand on fait partie d'un tel casting de légendes, on ne peut pas refuser ça.

Tu t'étais préparé d'une façon particulière ?

Pas du tout. On fait tous du sport en général donc je n'avais pas besoin d'une préparation particulière. Même si je me suis rendu compte sur place qu'ils étaient tous très très prêts.

Qu'est-ce qui a été le plus dur cette saison ?

Comme toujours, c'était la faim. Ça se voit d'ailleurs. Ça a été très compliqué.

On a pu te voir avec Loïc ne rien manger du tout au début de l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé ?

Encore, Loïc arrivait à manger un peu de cœur de palmier mais pour moi, plus rien ne passait. La noix de coco, la canne à sucre... C'était pas possible. On n'avait pas de harpon pour se nourrir avec des poissons. Le poulpe, j'ai essayé mais après ça ne passait plus. Quand il n'y a plus rien qui passe, on fait au mental. Pas le choix !

Pourtant, ça n'a pas trop entaché ta bonne humeur. Comment as-tu réussi à maintenir le cap ?

Je suis quelqu'un d'assez costaud au niveau de la tête. Je sais qu'à un moment donné tout passe. Au début, c'est dur et puis après tout passe. Dans ma première édition, j'avais déjà vécu ça dans le sens où la noix de coco et la canne à sucre ne passaient pas. On ne mangeait pas grand chose non plus dans ma première édition même si, à un moment donné, on a pu manger un peu de riz. Là, pour le coup, c'était un Koh Lanta des légendes donc je me suis dit que même si le ventre n'avait rien, l'esprit est assez nourri pour qu'on tienne le coup avec le mental. On a fait en sorte de garder le sourire. C'est pas parce qu'on ne mange pas qu'on ne peut pas garder le sourire et qu'on ne peut pas passer des bons moments, rigoler et s'amuser. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce Koh Lanta.

"Avant le conseil, je me disais 'c'est bon, on craint rien'"

On a le sentiment que l'alliance des garçons se portait bien. Il y avait aussi Jade qui était ton binôme d'aventure. Comment tu t'es senti dans cette saison jusqu'au conseil de l'épisode 8 ?

Franchement, je me sentais bien. Il n'y a pas eu d'alliance garçons qui a été évoquée comme chez les filles. Je me rappelle avoir dit avant qu'on parte pour l'épreuve des équipes mixtes "écoutez, il faut qu'on soit un maximum solidaires ensemble pour essayer d'être un maximum à la réunification". C'était juste une phrase comme ça, il n'y a pas eu besoin de toute une réunion en mode "boy power" ou quoi que ce soit. Ça s'est fait naturellement. Pour le coup, avec les Rouges, ça s'est très bien passé. On a vécu des moments de telle galère que ça nous a soudés indirectement. Sur les épreuves d'immunité, on était au-dessus donc à la réunification on était très bien. Surtout qu'une Jaune est sortie aux ambassadeurs. Ça explique aussi ma tranquillité avant le conseil. Je me disais "c'est bon, on craint rien en fait".

Et c'est là que le conseil de l'épisode 8 vient créer la surprise. Comment as-tu vécu cette forme de trahison ?

Je l'ai pris comme un coup de couteau dans le dos parce que, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas eu d'atomes crochus avec Alix. Dès le début, elle s'était mise d'accord avec Clémentine pour voter contre moi. Avant même la première épreuve d'immunité, il y avait déjà ça. Je me suis dit "mais pourquoi moi ?". Donc avec Alix, ça ne passait pas. Ensuite, Alexandra balance un peu l'alliance des filles. A partir de là, les choses se sont faites naturellement. Je l'appréciais. Il y a eu une épreuve où elle galérait et j'ai été là pour la soutenir. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Pour le coup, qu'Alix vote contre moi ne me pose pas de problème. Tu votes contre moi, je vote contre toi... On fait ça depuis le début. Limite, c'est de bonne guerre. Mais qu'Alexandra vote contre moi à ce moment-là. Je me suis dit "mais merde, pourquoi tu fais ça ? Pas toi en fait !" Ça aurait pu être n'importe qui, j'aurais compris. La preuve, Clémence l'a fait. Mais toi, tu pouvais pas me faire ça.

Tu lui en as voulu d'avoir orchestré ton élimination ?

En fait, je l'ai découvert à la télé. Ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à l'épisode de la semaine dernière, je ne savais pas qui était à l'origine de mon élimination. Je ne savais pas. Je l'ai su cette semaine. Quand on le voit, ça pique un peu. Après, c'est le jeu. C'est Koh Lanta.

Ça t'a touché de voir Jade prête à quitter l'aventure avec toi ?

Jade a été la personne qui, dès le départ, m'a informé que mon nom était dans la balance. Alix ne voulait pas mettre Laurent. Clémentine ne voulait pas mettre Teheiura. Alexandra, pour elle, c'était hors de question de mettre Loïc. Et Jade ne voulait pas mettre mon nom. On va dire que c'est elle qui m'a sauvé. Je lui ai dit que j'allais la protéger jusqu'à ce que je sorte. C'est en partie grâce à elle que je suis allé aussi loin. Sur le coup, ça m'a vraiment touché de la voir aussi émue. Même avec Laurent, on était tous choqués par le vote d'Alexandra parce qu'on s'est dit "mais, tu peux pas faire ça après tout ce qu'on a vécu chez les Rouges". Je le dis à la caméra, je votais contre Alix parce que c'était personnel. Mais je n'ai incité personne à voter contre elle. Chacun vote comme il veut. C'est pour ça que j'ai été surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que Christelle sorte et pas moi.

"J'aurais voulu affronter n'importe qui sauf Coumba"

Ensuite, tu arrives sur l'île des bannis. A ce moment-là, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre ?

En fait, à la base, quand j'arrive sur l'île des bannis je me dis que je suis ici tout seul. Parce que pour moi la personne éliminée aux ambassadeurs m'attend directement à la maison du jury final. Je ne m'attendais pas du tout à voir Coumba. Quand je l'ai vue, je me suis dit "purée, tout le monde sauf elle !" J'aurais voulu affronter n'importe qui sauf elle.

Pendant l'épreuve, ça a été dur mentalement ?

Franchement, c'est compliqué parce qu'on reste sur le coup de massue de la veille. Indirectement, tu te mets dans une bulle quand on commence Koh Lanta. Et quand la bulle éclate, il faut se remettre dans une autre en arrivant sur l'île des bannis. Il faut la reconstruire rapidement pour se remettre dans l'aventure. J'ai eu du mal parce que l'épreuve est arrivée très vite. Je savais pertinemment que j'étais pas dedans.

Tu fais partie des premiers membres du jury final. Est-ce qu'à ce moment-là tu commences à t'imaginer qui seront les prochains éliminés ?

J'y pense même pas mais la seule chose que je sais c'est que, connaissant Laurent et Jade, ils vont tout faire pour qu'au moins une des trois (Clémence, Alix ou Alexandra) soit éliminée.

Quel regard tu portes sur ta saison dans Koh Lanta La Légende ?

Malgré ma sortie, j'ai vraiment kiffé cette aventure. J'ai pu dire tout ce que je voulais, quand je voulais le dire. Je ne me suis pas retenu, j'ai vraiment joué.

Tu penses que c'était ta dernière saison ou si on te reproposait tu dirais oui ?

Franchement, le premier Koh Lanta que j'ai fait, j'ai kiffé mais j'étais plus concentré sur les épreuves. Le deuxième Koh Lanta que j'ai fait, j'ai l'impression de m'être un peu plus concentré sur la stratégie. Donc en général on dit souvent jamais deux sans trois... Donc si j'arrive à mélanger les deux, peut être que là j'irais au bout !