Jonathan finaliste de Koh Lanta : "J'aimerais refaire Koh Lanta" [INTERVIEW]

JONATHAN KOH LANTA. La force tranquille de Koh Lanta : les armes secrètes, Jonathan est qualifié sur les poteaux de cette première saison 2021. Vers une victoire en finale ? Rencontre.

[Mis à jour le 04 juin 2021 à 09h10] Tout au long de Koh Lanta : les armes secrètes, Jonathan a fait face aux obstacles avec sérénité. Jamais vraiment mis en danger lors des conseils d'élimination, il semble d'ailleurs l'unanimité auprès de ses compagnons d'aventure. Qualifié sur les poteaux de Koh Lanta après avoir fini premier lors de l'épreuve d'orientation, ce moniteur d'escalade peut se prendre à rêver du chèque de 100 000€ promis au gagnant. Lors d'un entretien téléphonique, Jonathan s'est livré pour nous au sujet de son parcours dans Koh Lanta mais aussi sur ses chances en finale face à Lucie et Maxine.

Pour quelles raisons vous lancer dans l'aventure Koh Lanta ?

C'était un rêve de gosse, je regardais Koh Lanta avec mes parents quand j'étais gamin. Mon père est pas mal sportif et un peu bricoleur, donc j'avais vraiment envie qu'il s'inscrive. Mais il n'a jamais voulu parce que c'est pas son délire. Du coup, quand j'ai été majeur, j'ai postulé quelques fois. Au confinement dernier, j'ai repostulé au hasard et ça a marché.

On vous a senti très à l'aise en survie et sur les épreuves. Comment avez-vous abordé l'aventure ?

Plutôt timidement. Mon objectif c'était de pas sortir le premier de mon équipe, pour pas être déçu. C'est sûr que si on se dit qu'on participe pour gagner, on peut vraiment être déçu. J'ai abordé l'aventure un épisode après l'autre, au jour le jour.

Vous vous étiez imaginé sur les poteaux ?

On se l'imagine mais c'est surtout une utopie. C'est compliqué de viser cette place, sachant tous les coups stratégiques qu'il peut y avoir. On a vu que mon aventure n'a tenu qu'à un fil par moments.

Laure et Maxine ont organisé plusieurs coups de Trafalgar. Vous avez cru que ce serait votre tour d'être éliminé un jour ?

Pas tant que ça. On ne le voit pas spécialement dans la saison mais je suis très pote avec Maxine. On s'était accordé notre confiance donc normalement il devait pas y avoir de souci. Mais c'est vrai que quand on voit à la télévision le coup qu'elles ont fait à Candice, c'est Laure et Maxine qui sont mises en avant mais nous les Rouges on était tous d'accord aussi. Ces coups-là ont été mis en avant mais nous on n'était pas spécialement en danger. Après, là où ça a commencé à merdé, c'est à la réunification quand elles sortent Hervé et Fred. Avec Arnaud, on s'est dit que les filles nous sortiraient peut être pas mais qu'on était vraiment dans la mouise. On s'est dit qu'on était peut être les prochains.

Koh Lanta est une aventure compliquée. Rétrospectivement, quel a été votre pire et votre meilleur moment ?

Sans hésiter, la pluie. C'est vraiment compliqué à gérer. Pour le meilleur moment, il y en a eu plein... Aller manger chez Teheiura, c'était énorme. En y repensant, je ne retiens que des bons moments. Si c'était à refaire, je partirais demain, maintenant que je me suis refait une petite santé.

"Si on me rappelle dans Koh Lanta, je reviens"

Vous souhaiteriez participer à une saison Koh Lanta All Stars ?

J'aimerais bien mais je suis déjà très content d'avoir fait une fois l'expérience. Il y a des milliers de personnes qui postulent chaque année. Avoir été sélectionné, c'est quand même énorme. Je suis conscient de la chance que j'ai. Maintenant c'est clair que s'ils me rappellent, je reviens.

Durant l'épreuve d'orientation, vous évoquez votre "victoire amère" car vous suivez Laure plutôt que de "gagner propre". Vous avez fait la paix avec cela ?

J'ai un peu fait la paix avec ça parce qu'il n'y a pas de règles à respecter. A un moment donné, le but c'est de trouver un poignard. On l'a déjà vu dans les saisons passées, il y a déjà eu des gens qui n'ont même pas trouvé la zone qui ont trouvé directement le poignard. Il y a aussi une part de chance. Aujourd'hui ça va, mais j'ai fait le choix de pas repartir à la table d'orientation parce que je me suis dit que Laure finirait par avoir une grosse avance sur moi. Et finalement, j'aurais largement eu le temps d'aller chercher ces informations et revenir sachant que Laure tenait sa boussole dans le mauvais sens. A partir de là, j'avais vraiment le temps. C'est ça qui me chagrine un peu parce que je pensais vraiment qu'elle allait le trouver à tout moment donc qu'il fallait que je me batte à côté d'elle.

Vous aviez fait des calculs sur vos chances de l'emporter face à Lucie et Maxine ?

Forcément, on réfléchit. Est-ce que je prends ma pote Max, qui est mon binôme d'aventure parce que je la trouve peut être un peu plus méritante que Lucie ? Mais en même temps j'adore Lucie, c'est une chouette nana qui est méritante aussi. Donc on ne sait pas trop quoi choisir. C'est sûr que si on pense aux copains qui vont voter, il y a des choix plus stratégiques que d'autres.

Face au vote final, vous pensez avoir plus de chances face à l'une ou l'autre ?

C'est difficile à dire mais peut-être, je ne sais pas. Le fait que Maxine a été vachement mise en avant sur des coups stratégiques, peut-être qu'elle est moins bien placée que moi. Je ne sais pas.

"J'aimerais payer un appart à ma mère"

Admettons que vous remportez les 100 000€ en finale. Qu'aimeriez-vous en faire ?

Je n'y avais pas trop réfléchi jusque-là parce que je me disais que ça n'arriverait potentiellement jamais. Je me dis que je paierai un appart à ma mère. Heureusement, on n'habite pas à Paris, donc on peut se payer un appart avec 100 000. A Paris, on pourrait avoir une belle place de parking, peut-être. (rires)

Comment avez-vous vécu la notoriété générée par l'émission ?

Plutôt bien parce que je n'ai pas été l'aventurier le plus médiatisé, ou autour duquel il y a eu le plus d'histoires. Là, j'ai pris quelques mauvais messages suite à la course d'orientation mais ça me fait plus marrer qu'autre chose. Ce n'est pas un déversement de haine comme les filles ont pu l'avoir. Cette petite notoriété, c'est assez sympa, c'est toujours pour des gamins dans la rue qui veulent des photos ou des autographes. Je prends ça avec beaucoup de recul et de rigolade.