Alexandra éliminée de Koh Lanta : "J'ai de la peine pour Teheiura" [INTERVIEW]

Eliminée face à Christelle dans l'arène des bannis, Alexandra revient pour nous sur son parcours dans Koh Lanta : La Légende et sa réaction à l'annonce tonitruante de l'élimination de Teheiura pour tricherie.

Alexandra ne réalisera pas le doublé ! Après avoir été exilée sur l'île des bannis, la gagnante de Koh Lanta les quatre terres a remporté une victoire très convaincante contre Coumba et Clémence mais ses espoirs de réintégrer l'aventure lors de la course d'orientation ont été déçus dans l'épisode 11 de Koh Lanta : La Légende. Dans un entretien téléphonique, elle se livre sur son parcours dans cette saison anniversaire, sa décision d'éliminer Namadia, sa réaction en apprenant l'élimination de Teheiura pour tricherie, mais aussi sa fierté de s'être prouvé encore de belles choses dans Koh Lanta.

Que représentait pour vous le fait d'être invitée à la saison anniversaire des 20 ans de Koh Lanta ?

J'étais super fière d'être invitée. Je savais qu'il allait y avoir des aventuriers emblématiques donc c'était vraiment une fierté de faire l'aventure avec eux. J'étais super contente et fière mais ça met une grande pression parce qu'on se dit qu'il faut être à la hauteur !

Dans quel état d'esprit êtes-vous arrivée dans l'aventure ?

Quand je suis arrivée, j'étais un peu stressée, c'est sûr. Parce qu'il fallait faire ses preuves, montrer qu'on est là, qu'on peut être au niveau. C'est vrai que ça ne faisait pas longtemps que j'avais gagné les quatre terres donc je me demandais si j'aurais assez la niaque pour me battre face à certains qui étaient vraiment en soif de revanche. J'avais fait en sorte de bien être préparée mentalement et physiquement.

Il s'est passé un an entre vos deux saisons, aviez-vous eu le temps de récupérer ?

Oui bien sûr. Et ça m'a aussi permis de savoir un peu mieux où étaient mes points faibles et mes points forts pour repartir encore plus forte.

Dans les quatre terres, vous aviez été pointée du doigt au sujet de votre comportement sur le camp. Cette saison, ça a été un peu le cas au début et puis plus du tout. Comment l'expliquez-vous ?

Il faut savoir que tout ce qui est préjugés, ça me rend dingue parce que c'est mon combat au quotidien. Je sais très bien que j'ai moins l'air de l'aventurière "forte" parce que je ne suis pas sportive de haut niveau, par rapport à comment je m'exprime ou mon attitude. C'est dur. Au tout début, prendre ça m'a vraiment fait mal surtout que j'ai vraiment essayé de m'intégrer tout de suite et d'apprendre des difficultés que j'avais aux quatre terres. Ça a été dur par rapport à ça.

"Si c'était à refaire, j'éliminerais à nouveau Namadia"

L'élimination de Namadia vous a valu des commentaires peu élogieux de la part des autres candidats. Si c'était à refaire, vous le referiez ?

Si c'était à refaire, je le referais parce que même s'ils ont du mal à comprendre mon choix parce que c'est leur ami, ce que je conçois, j'ai des raisons d'avoir fait ce choix. Si vous voulez que je donne des détails, pas de problème.

Bien sûr, je vous en prie.

J'assume les choix que je fais et quand je vais dans une aventure comme Koh Lanta c'est vraiment pour faire ce que je ressens et ce que je veux faire, même si ça m'a peinée d'avoir voté Namadia. C'est vrai, parce que je l'appréciais. Il y a plusieurs raisons. A la base, je comptais certainement voter Christelle parce qu'elle était jaune et qu'on avait dit qu'on se soutenait entre rouges. Quand Clémence vient nous voir et nous explique que les garçons se regroupent entre eux, je n'ai pas trouvé ça juste que les garçons éliminent les filles parce qu'elles étaient des filles, de la même manière que j'avais fait péter l'alliance des filles parce que je ne trouvais pas juste qu'elles éliminent les garçons parce que ce sont des garçons. Ça m'a énervée que les filles partent les unes après les autres donc ça m'a déjà moins donné envie de voter contre Christelle. Après, pourquoi Namadia ? J'ai appris que tout le monde se retournait contre nous et qu'on se retrouvait seules moi, Alix et Clémence, donc l'alliance rouge ne tenait pas puisque j'ai appris que Namadia votait Alix. Je savais très bien que tout le monde allait voter Alix et je fais tout pour mes alliés, que ce soit Loïc, Alix ou Clémence. Je me suis sentie trahie que tout le monde reforme une alliance dans notre dos alors qu'à la base on ne votait pas contre des Rouges. Ça s'est porté sur Namadia parce qu'il avait déjà un vote contre lui et comme on était peu nombreuses par rapport à tous, il fallait assurer un minimum de voix pour se protéger. On n'avait personne avec nous si on ne votait pas contre Namadia. Ça m'a fait de la peine. Mais il faut que les autres comprennent que la sortie de leur ami leur a fait de la peine mais ça m'aurait aussi fait de la peine qu'Alix sorte. Mas ça, par contre, tout le monde aurait été content si elle était sortie. Je trouve ça injuste. Il y a vraiment eu un effet de groupe contre nous trois et on s'est défendu comme on pouvait. Ça m'a fait mal au cœur de voter contre Namadia, c'est vrai, j'ai dit ce que je ressentais, mais on était exclus de la stratégie. On était seules contre tous donc on a dû faire un choix qui nous protégeait.

Vous remportez une très belle victoire face à Clémence et Coumba. Vous commenciez à avoir l'espoir de réintégrer le jeu à l'orientation à ce stade ?

C'est ça. Je me suis dit qu'il y avait peut être une possibilité d'aller jusqu'à l'orientation mais je marche vraiment étape par étape. J'ai toujours fait ça, même aux quatre terres. A chaque jour suffit ça peine ! J'étais hyper fière de gagner face à des aventurières qui sont hyper fortes et qui étaient remontées comme jamais. J'étais vraiment fière de montrer que je pouvais réussir et que j'avais ma place. L'espoir d'aller à l'orientation était incroyable.

"Ça m'a fait de la peine pour Teheiura"

Vous accueillez ensuite Teheiura et Christelle sur l'île des bannis. Puis vous apprenez dans l'épisode 11 que Teheiura est disqualifié pour tricherie. Vous êtes une des premières à l'apprendre. Quelle est votre réaction à ce moment-là ?

Je suis surprise et je suis triste parce que Teheiura est un aventurier que j'apprécie. Il est hyper gentil, généreux avec les autres, attentionné, super zen. C'est pour ça que ça m'a fait de la peine pour lui. Je sais très bien que les conditions de survie étaient telles que voilà. On est des humains, on peut craquer ! On n'avait pas de riz au début. Nous, chez les Rouges, on ne gagnait pas les conforts à part une part de pizza. On n'avait pas le harpon pour pêcher. On ne mangeait vraiment rien à part trois bouts de poulpe. Franchement, c'était vraiment hyper dur donc je peux comprendre que l'humain ait craqué. Ça m'a fait de la peine parce qu'il est hyper méritant.

"Je peux comprendre que l'humain ait craqué"

Vous aviez conscience de ce qui s'était passé ou c'était en dehors de votre champ de vision ?

J'étais sur l'île des bannis depuis presque une semaine. Je ne sais pas quand ça s'est passé exactement, si ça s'est passé avant que j'arrive sur l'île des bannis. De toute façon avec Alix et Clémence, on ne nous parlait plus trop suite à l'élimination de Namadia. Il y a eu ça puis l'île des bannis donc c'est vrai que ça n'est pas remonté jusqu'à moi.

Vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui depuis votre retour ?

Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Je crois qu'on ne s'en est même pas parlé parce que je ne vois pas l'intérêt de chercher à savoir, de remuer le couteau dans la plaie ou autre. Ça m'a fait de la peine pour lui en fait.

L'an dernier, vous participiez à Koh Lanta pour prouver des choses à vos filles. Après votre victoire, est-ce que vous avez senti leur regard changer sur vous ?

Elles étaient fières de leur maman, ça c'est clair. Maintenant, à chaque fois que je veux dire à ma fille qu'elle doit s'entraîner, je peux lui donner mon exemple. Je lui dis que je me suis battue et qu'il faut travailler, etc. C'est ce que je voulais montrer, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut faire des efforts, s'entraîner, travailler. C'est ça qui est important.

Vous aviez gagné Koh Lanta les quatre terres. Aujourd'hui, vous chutez après une belle aventure dans La Légende. Quel regard portez-vous sur votre deuxième aventure ?

Je suis très fière de ma deuxième aventure Koh Lanta. Ce n'est pas du tout la même que la première. Je suis déjà très fière que je pouvais être là pendant les épreuves physiques. C'est vrai que j'avais un peu cette image de candidate qui gagne des épreuves de puzzle. Même d'autres aventuriers de la légende me l'ont dit. Mais j'ai aussi fait des choses dont je suis très fière comme le paresseux, comme aider à faire gagner mon équipe dans l'épreuve des sacs, comme gagner l'épreuve face à Coumba et Clémence... Pour moi, tout ça, ça vaut la victoire. On me répète souvent que j'ai un manque de confiance en moi mais les autres ont aussi un manque de confiance envers moi. Au-delà d'aller au bout, mon objectif c'est de battre les préjugés, réussir quelque chose de physique alors qu'on ne m'y attend pas parce que ce n'est pas moi la leader. C'est une grande fierté pour moi, plutôt que d'aller loin en se cachant dans la stratégie, en n'ayant rien fait sur les épreuves. J'ai tout donné. J'ai fait des choix qui pouvaient me porter préjudice pour la suite de l'aventure mais, au moins, j'ai fait ce que je voulais faire. Je me donne à fond, avec mes limites mais au moins je n'ai pas de regrets.

Vous avez le sentiment que c'était votre dernière saison de Koh Lanta ? Vous pourriez revenir si on vous le proposait ?

Quand on revient, on se dit : "Ouais, c'est dur quand même. Plus jamais !" Et puis après je pense que si on a l'occasion d'y retourner... C'est ce côté un peu maso ou de vouloir se prouver des choses. C'est tellement une adrénaline puissante et une aventure magique que ça vous fait évoluer. Ça m'a apporté plein de choses donc je pense que si on me propose d'y retourner, j'y retourne.