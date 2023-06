Mort de Guillaume Bats : de quoi est décédé l'humoriste ?

L'humoriste français Guillaume Bats est décédé à l'âge de 36 ans, le jeudi 1er juin 2023. Les causes de la mort ne sont pas encore connues.

Guillaume Bats, une des figures françaises de l'humour, est décédé le jeudi 1er juin 2023. C'est la boite de production de l'humoriste de 36 ans, Dark Smile Productions, qui a annoncé la nouvelle sur Facebook : "C'est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène". "Nous ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement" a précisé la société.

Guillaume Bats, adepte d'humour noir

L'humoriste, reconnaissable à son allure, était atteint d'ostéogenèse imparfaite, plus connue sous le nom de la maladie des os de verre. Guillaume Bats - Bareau de son vrai nom - adepte de l'humour noir, ne manquait pas une occasion de faire de sa maladie le sujet de certains de ses sketchs, se présentant notamment dans un de ses spectacles comme le détenteur du record du nombre de fractures postnatales ou encore comme "la gargouille la plus drôle de Paris". Le trentenaire était actuellement en tournée et présentait son nouveau one man show, Inchallah, dans les salles françaises.

Dès le début de sa carrière, Guillaume Bat s'était lié d'amitié avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Ce dernier avait d'ailleurs participé à la production de certains spectacles de Guillaume Bats et pris part à l'écriture du dernier one man show de l'humoriste. Les deux artistes s'illustraient également sur scène en duo lors de festivals ou pour les célèbres "duos impossibles de Jérémy Ferrari".

De quelle maladie souffrait Guillaume Bats ?

Guillaume Bats était atteint d'une maladie héréditaire rare entrainant une fragilité osseuse due à un défaut de synthèse du collagène au niveau des os. Les personnes touchées par cette maladie peuvent souffrir de fractures à répétition causées par de légers traumatismes. La maladie des os de verre peut être de différents types selon sa sévérité. Selon les cas, la maladie n'engage pas le pronostic vital des patients, mais pour d'autres malades atteints de formes plus graves les déformations osseuses peuvent atteindre aux fonctions vitales notamment respiratoires ou cardiaques.