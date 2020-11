En 1958, Charles de Gaulle reprend les rênes de la France après 12 années de traversée du désert. L'homme est fasciné par le progrès et la modernité et décide d'accélérer la métamorphose de la France. Il lance le périphérique parisien, des villes nouvelles, l'autoroute du soleil, le RER, les remembrement des campagnes, l'aménagement touristique du littoral languedocien, Rungis ou encore la maison de la culture. Derrières ces grandes réalisations durant "les Trente Glorieuses", ce film raconte l'histoire de cette génération qui a dû rebâtir un pays dévasté par la guerre et inventer une France nouvelle. Ils ont crée une société de consommation lancée à pleine régime qu'il est difficile d'arrêter aujourd'hui.