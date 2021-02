EN THERAPIE. La nouvelle série des réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache met en scène l'acteur Frédéric Pierrot dans le rôle principal. Dans quels films a-t-on pu le voir auparavant ?

[Mis à jour le 4 février 2021 à 20h50] À travers plusieurs séances de psychanalyses, Eric Toledano et Olivier Nakache dissèquent le traumatisme collectif des attentats du 13 novembre 2015. Diffusée sur Arte, leur dernière série, En Thérapie, met en scène cinq patients (joués par Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marmaï, Clémence Poesy et Céleste Brunnquell) lors de leurs séances avec leur psychanalyste. Ce dernier est interprété par l'acteur Frédéric Pierrot, dont le visage ne manquera pas d'être familier aux cinéphiles.

Avant de rejoindre le casting d'En Thérapie, Frédéric Pierrot a débuté sa carrière au cinéma en 1989 dans La vie et rien d'autres de Bertrand Tavernier, avec qui il continuera de collaborer sur plusieurs longs-métrages. Cet acteur exigeant a travaillé avec des cinéastes renommés du cinéma d'auteur, comme Ken Loach (Land and Freedom), Jean-Luc Godard (For Ever Mozart) ou Bertrand Blier (Mon homme). Plus récemment, on a pu le voir dans plusieurs rôles marquants, comme dans Elle s'appelait Sarah, Il y a longtemps que je t'aime, Jeune et jolie ou encore Place publique. 2011 sera définitivement son année puisqu'il se fait remarquer devant les caméras de Valérie Donzelli (La guerre est déclarée) et celle de Maïwenn (Polisse). Son rôle dans ce dernier film lui vaudra d'ailleurs d'être nommé aux César.

Synopsis - En thérapie est une série française adaptée de Betipul, série israélienne. On y suit un psychanalyste et cinq de ses patients, profondément marqués par les attentats de Paris qui se sont déroulés en novembre 2015, au cours de chacune de leurs séances.

En thérapie - au programme TV sur Arte