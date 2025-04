Des soldats chinois dans l'armée russe en Ukraine ? L'étrange réponse de Moscou

Alors que deux soldats chinois combattant pour l'armée russe ont été capturés dans l'est de l'Ukraine, selon Volodymyr Zelensky, la réponse du Kremlin était attendue. Elle est pour le moins étonnante.

Après l'annonce de la capture de deux soldats chinois, hier, accusés de combattre pour l'armée russe en Ukraine, la réponse de Pékin ne s'est pas faite attendre. Ce mercredi 9 avril, la Chine dénonce des accusations "sans fondement" de la part de l'Ukraine. "La Chine est en train de procéder à des vérifications avec l'Ukraine sur cette affaire", a assuré lors d'un point presse Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Nos militaires ont capturé deux citoyens chinois qui combattaient dans l'armée russe", assure le président de l'Ukraine. Il réclame des explications de Pékin et "une réaction" des Occidentaux. Mais ce n'est pas tout. D'après lui, ces soldats chinois ne seraient pas les seuls à combattre pour le Kremlin : "Nous avons des informations selon lesquelles il y a bien plus de deux citoyens chinois dans les unités de l'occupant. Nous découvrons maintenant tous les faits. Les services de renseignement, les services de sécurité ukrainiens et les unités compétentes des forces armées travaillent actuellement sur ce dossier", poursuit Volodymyr Zelensky sur Telegram.

"Aucun commentaire" de Moscou "sur cette question"

Une affirmation rejetée avec fermeté par Lin Jian. "Ce type d'affirmation est totalement sans fondement. La position de la Chine sur la crise ukrainienne est claire et sans ambiguïté, et a été largement reconnue par la communauté internationale", a-t-il rappelé pendant sa conférence de presse. "La partie ukrainienne devrait apprécier à leur juste valeur les efforts et le rôle constructif de la Chine dans la recherche d'une solution politique à la crise ukrainienne", abonde-t-il.

Mais ce qui a encore plus étonné, ce mercredi, c'est davantage la réaction de la Russie après les déclarations de Volodymyr Zelensky concernant les deux ressortissants chinois. Aussi étrange que cela puisse paraître, le Kremlin refuse de commenter cette annonce. "Je ne peux faire aucun commentaire sur cette question", a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, interrogé à ce sujet lors d'un briefing.

La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky pointait déjà du doigt les Russes : "l'implication de la Russie, de la Chine et d'autres pays, directement ou indirectement, dans cette guerre en Europe montre clairement que Poutine entend tout faire, sauf mettre fin à la guerre. Il cherche des moyens de poursuivre le combat. Cela exige une réponse, sans aucun doute. Une réponse des Etats-Unis, de l'Europe et de tous ceux qui, dans le monde, aspirent à la paix", écrivait-il sur X.

Désormais, la capture de soldats chinois "remet en question" la position pro-paix de Pékin, indique Kiev : "Les citoyens chinois qui combattent dans l'armée d'invasion russe en Ukraine remettent en cause la position déclarée de la Chine en faveur de la paix ", tançait sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga ce mardi. "Les citoyens chinois capturés sont désormais sous la garde des services de sécurité ukrainiens. Des mesures d'enquête et opérationnelles pertinentes sont en cours", conclut de son côté Volodymyr Zelensky.