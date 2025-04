Droits de douane : Trump veut faire plier l'Europe sur un engagement de Macron

Donald Trump a rejeté la proposition européenne sur l'exemption mutuelle de taxes après l'entrée en vigueur de droits de douane américains. Le chef d'Etat veut contraindre les pays d'Europe à acheter de l'énergie américaine, laquelle contrevient à un principe cher à Emmanuel Macron.

En direct

11:11 - "L'Europe doit s'apprêter à faire face à la récession mondiale" D'après l'analyse de l'économiste français Thomas Piketty, le trumpisme est une réaction à la mondialisation favorisée par les politiques de ses prédecesseurs, notamment d'ancien républicain comme Ronald Reagan : "Les républicains se rendent compte que le libéralisme économique et la mondialisation n'ont pas bénéficié à la classe moyenne comme ils l'avaient annoncé. Donc ils s'en prennent au reste du monde comme bouc émissaire. Cela ne va pas marcher : le cocktail trumpiste va simplement engendrer plus d'inflation et plus d'inégalités", explique l'expert à l'AFP. En réponse, "l'Europe doit définir ses propres priorités et s'apprêter à faire face à la récession mondiale qui s'annonce par un grand plan de relance, avec des investissements dans les infrastructures énergétiques et de transport, la formation, la recherche, la santé… ", poursuit-il.

10:29 - "Le retour de l'inflation et une inflation structurelle" à prévoir ? Compte tenu de la situation économique et des nouvelles mesures américaines, Michel-Edouard Leclerc prévoit "le retour de l'inflation et une inflation structurelle" qui se fera ressentir "après 2026". Mais selon le dirigeant invité de BFMTV et de RMC, tous les pays ne vont pas réagir de la même façon, s'il estime que les droits de douane sont un "impôts" pour les Américains, ils vont "fermer certains marchés" en Europe : "Le luxe va peut-être s’en sortir. Mais le lait, par exemple, ne sera plus vendu aux Etats-Unis. Il sera perdu. Les prix vont baisser. Et cela peut conduire à des fermetures d’usine, à des licenciements". Allant plus loin, le patron des centres E.Leclerc s'inquiète de conséquences lourdes et successives : si selon lui les répercussions sur l'inflation seront insignifiantes en 2025, l'année d'après "tous les produits du Vietnam, de Corée, etc. vont essayer de rentrer [...] cela va avoir un effet déflationniste. Il peut y avoir du chômage, des licenciements, des faillites."

09:54 - "Il y en a pour dix ans pour s'adapter" à une nouvel ordre économique selon Michel-Edouard Leclerc L'entrée en vigueur des droits de douane américains "change beaucoup de choses" à la situation économique mondiale selon Michel-Édouard Leclerc, président des centres Leclerc. Sur BFMTV et RMC, le patron estime que "ce n’est que le début d’une grande négociation imposer par l'Amérique qui casse la table [et] qui va impacter la France dans ce qu’elle exportait aux Etats-Unis, mais aussi dans la manière dont les autres pays vont essayer d’écouler ce qu’ils y exportaient". "C’est la fin d’un ordre. C’est de nouveau la loi du plus fort. Il y en a pour dix ans pour s'adapter", ajoute-t-il. D'après le président du comité exécutif de E.Leclerc, "Trump fait une erreur car il va être tout seul contre le monde, ça va être une négociation dure à mener pour lui".

09:39 - Le CAC 40 et les Bourses européennes ouvrent dans le vert Ce mardi, la Bourse de Paris s'est ouverte en hausse. L'indice du CAC 40 affichait 1,57% de hausse, le meilleur score face aux autres places économiques européennes également dans le vert. Un signe positif qui est toutefois loin de compenser les chutes consécutives des trois derniers jours qui au total s'élève à -12% selon BFM Business.

09:31 - Trump enjoint l'Europe à acheter de l'énergie américaine Donald Trump a catégoriquement refusé la proposition européenne visant à annuler les taxes douanières lors des échanges commerciaux américano-européens. Une offre rejetée par le président américain qui a rappelé sa volonté de voir le déficit commercial accusé par les Etats-Unis dans ses échanges avec l'Europe "disparaître rapidement". Et pour cela, Donald Trump a une idée bien précise en tête : "Il faut qu'ils achètent et qu'ils s'engagent à acheter un montant équivalent [à ce déficit commercial] en énergie". Seulement les Etats-Unis produisent une électricité essentiellement issue de l'exploitation de gaz, une tendance qui ne pas s'inverser durant le mandat de Donald Trump. Or, l'Europe s'est engagé dans un processus favorisant l'énergie décarbonée, c'est-à-dire issue du nucléaire ou des énergies renouvelables. Emmanuel Macron est une des figures de proue du mouvement en Europe et il répète depuis 2023 que ces deux leviers doivent être utilisés et développés pour sortir des énergies fossiles que sont le gaz et le charbon. Acheter de l'énergie américaine contreviendrait donc à ce principe. Quelle sera alors la réponse de l'Union européenne et de la France ?