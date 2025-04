Le maire de Lyon suspecté du même délit que Le Pen ? Il s'explique en garde à vue

Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics ce mercredi 9 avril. L'affaire n'est pas sans rappeler celle des assistants parlementaires du RN.

"Il collabore pleinement avec la justice". C'est ce qu'a assuré le porte-parole du maire de Lyon après la placement de ce dernier en garde à vue ce mercredi 9 avril. L'édile écologiste Grégory Doucet est entendu dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics selon une source policière du JDD.

Si la ville de Lyon évoquait d'abord une audition libre du maire selon Le Progrès, elle a depuis confirmé qu'il s'agit d'une garde à vue. Grégory Doucet est entendu depuis le début de matinée, entre 8h et 9h selon les sources, mais sa garde à vue "devrait être réglée dans la journée" sans être prolongée d'après une source proche du dossier contactée par BFM Lyon.

"Le maire de Lyon est entendu en tant que représentant de la collectivité dans une étape normale de l'enquête pour expliquer le fonctionnement de la ville et défendre la légalité des décisions prises. Il collabore pleinement avec la justice et continue d'assumer ses fonctions avec responsabilité. La justice suit son cours ", a détaillé l'entourage de l'édile auprès de l'AFP. Le Progrès indique que le maire compte prendre la parole à l'issue de sa garde à vue.

Des soupçons sur un système frauduleux à la mairie de Lyon

S'il est entendu sous le régime de la garde à vue, Grégory Doucet ne serait pas la seule personne à être soupçonnée dans cette affaire financière. Ses prédécesseurs intéressent aussi les enquêteurs. George Képénékian, qui a été maire de Lyon entre 2017 et 2018, a été placé en garde à vue le 8 avril. Le cas de Gérard Collomb pose aussi question, mais l'homme politique est décédé en 2023, avant le début de l'enquête, et n'a jamais pu être entendu. D'autres collaborateurs, actuels ou anciens, de la mairie ont été entendus en audition libre selon le JDD.

L'enquête porte sur la nature de tâches effectuées par des chargés de mission employés par la mairie de Lyon et un possible maquillage d'emplois politiques. L'affaire a débuté en début d'année 2024 avec le signalement de l'opposition et de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur le fonctionnement de la mairie. Le parquet de Lyon avait alors ouvert une information judiciaire et avait ordonné une perquisition de l'Hôtel de Ville en mars 2024.

Les enquêteurs cherchent à savoir si les collaborateurs du cabinet de la mairie respectent la réglementation et s'ils poursuivent bien des missions pour le compte de la mairie et non des missions politiques pour les élus. Le JDD précise que selon les enquêteurs 24 personnes auraient exercé des fonctions de collaborateur de cabinet à la mairie, en plus des 12 personnes pouvant être normalement recrutées à ces postes selon la réglementation. Le surplus d'employés, qui aurait été observé sur plusieurs années et au cours des mandats de différents maires, pourrait constituer un détournement de fonds publics.

"Sur la période contrôlée, durant laquelle trois maires se sont succédé, ces chargés de mission, au nombre d'une vingtaine, recrutés avec la participation des adjoints et souvent hors du cadre légal, exercent des missions correspondant à celles confiées à des collaborateurs de cabinet du maire et non pas des activités administratives", ajoute le rapport concernant les missions attribuées aux employés.

Des similitudes avec l'affaire des assistants parlementaires du RN

L'affaire et les soupçons sur des recrutements de chargés de mission pour la mairie travaillant finalement à d'autres tâches au profit des élus n'est pas sans rappeler l'affaire dites des assistants parlementaires du Front national (FN) pour laquelle Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds. Pour rappel, des membres du Rassemblement national (anciennement FN) ont été jugés coupables d'avoir recruté des assistants au Parlement européen, pays par les allocations financières du Parlement qui sont issus des fonds publics, auquel ils confiaient des missions pour le compte des élus ou du parti, des affaires privées donc, et non des dossiers parlementaires.

Si un parallèle peut-être fait entre le détournement supposé des missions des collaborateurs municipaux de Lyon et celui des anciens assistants parlementaires du RN, le maire de Lyon n'est pour l'heure coupable de rien. Il n'est poursuivi d'aucune charge et resterait présumé innocent s'il l'était à l'issue de sa garde à vue.