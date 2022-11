"L'amour est dans le pré : Jean séparé de Laurence, les raisons"

L 'AMOUR EST DANS LE PRÉ 2022. Les agriculteurs de L'amour est dans le pré a tiré son bilan de la saison ce lundi 14 novembre. Jean a expliqué les raisons de sa rupture inattendue avec Laurence.

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 09h06] M6 a diffusé la dernière partie des bilans de L'amour est dans le pré 2022. L'occasion de découvrir le dénouement amoureux des agriculteurs de la saison. Ce lundi 14 novembre, contre toute attente, Jean, figure emblématique de cette saison de L'amour est dans le pré, s'est présenté seul au bilan. Tout semblait pourtant indiquer qu'avec Laurence, l'éleveur avait enfin trouvé le happy end de son difficile parcours amoureux. Pendant le séjour à la ferme, il avait en effet craqué pour la timide mais joyeuse Laurence, scellant le début de leur relation en échangeant un baiser goulu sous le regard médusé de Nathalie, son autre prétendante. Une fois seuls, plus rien ne semblait pouvoir faire obstacle aux tourtereaux qui filaient déjà le parfait amour lors d'un week-end à Rome.

Que s'est-il donc passé pour que Jean et Laurence se séparent au bout de quelques mois ? L'éleveur est lui-même encore sous le choc lorsqu'il explique la raison de cette rupture inattendue à Karine Le Marchand : c'est finalement la distance entre la Charente et le Beaujolais qui a eu raison de leur relation. En effet, Laurence n'a pas supporté l'éloignement avec sa famille et a donc préféré rompre avec Jean. "Ça m'a tellement fait un choc que je ne voulais pas venir au bilan", affirme l'éleveur. Mais il relativise, après toutes les découvertes qu'il a faites grâce à L'amour est dans le pré, il compte "continuer de profiter et évoluer dans le bon sens".

Le coup de foudre surprise de Nadège

Dans cette deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré, Nadège avait également une nouvelle surprenante à annoncer à Karine Le Marchand : elle a eu un véritable coup de foudre ! "Je ne pensais vraiment pas vivre ça un jour", affirme-t-elle, rayonnante de bonheur. Il ne s'agit ni de Maxime ni de Corentin, ses deux prétendants de la saison, mais c'est pourtant bel est bien grâce à l'émission que Nadège a trouvé l'amour puisqu'elle est tombée sous le charme de Pierre, le meilleur ami de Guillaume du Limousin (un autre agriculteur de cette saison). Après trois mois de relation, Nadège a décidé d'aller vivre avec celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie.

Les autres agriculteurs sont-ils en couple ?

Cette ultime partie du bilan a aussi été l'occasion de faire le point sur la situation amoureuse du reste des agriculteurs de cette saison. Alexandre et Annaïg se sont présentés plus amoureux que jamais et avec plein de projets d'avenir, tout comme Guillaume et Tom. Quant à Noémie, Agnès et Alain le Breton, ils sont toujours à la recherche de l'amour mais ne retiennent que le positif de cette aventure, qui leur a permis de savoir ce qu'ils voulaient vraiment. Ainsi s'achève cette 17ème saison de L'amour est dans le pré, mais sachez que la 18ème saison est déjà lancée !

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. Les portraits de la saison 17 sont diffusés sur la sixième chaîne les 14 et 21 février 2022, avant le reste de la saison 17 du 22 août au 14 novembre 2022.

L'amour est dans le pré présente 13 agriculteurs au cours de sa saison 2022. Parmi eux, on compte neuf hommes et quatre femmes, âgés de 25 à 73 ans. Plusieurs profils atypiques sont à noter durant cette édition, et les téléspectateurs ont pu découvrir leurs caractères respectifs dans les portraits diffusés les 14 et 21 février 2022. Voici la liste des candidats de L'amour est dans le pré 2022 :

Agnès , 58 ans, est maître brasseuse. Elle vit dans le Grand Est. Après les speed-datings, elle invite Eric et Christian. Mais c'est le premier qui emporte sa préférence. Mais elle finit célibataire à l'issue de la saison 2022.

, 58 ans, est maître brasseuse. Elle vit dans le Grand Est. Après les speed-datings, elle invite Eric et Christian. Mais c'est le premier qui emporte sa préférence. Mais elle finit célibataire à l'issue de la saison 2022. Alain est âgé de 58 ans et vit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il travaille comme éleveur de veaux sous la mère et commerçant. Atteint de la Covid-19 lors des speed-datings, il a invité ses trois prétendants, Alain, Gilbert et Jean-Noël à la ferme. Il finit cependant par choisir son homonyme, Alain, tout en émettant des réserves. Ils finissent par rompre avant le bilan.

est âgé de 58 ans et vit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il travaille comme éleveur de veaux sous la mère et commerçant. Atteint de la Covid-19 lors des speed-datings, il a invité ses trois prétendants, Alain, Gilbert et Jean-Noël à la ferme. Il finit cependant par choisir son homonyme, Alain, tout en émettant des réserves. Ils finissent par rompre avant le bilan. Alain "le Breton" est âgé de 73 ans. Il travaille dans l'équi-tourisme, en Bretagne. Après les speed-datings, il a choisi d'inviter Catherine et Marie-Ange lors du séjour à la ferme. C'est avec cette dernière qu'il choisit de poursuivre l'aventure, mais ils finissent par se séparer, n'étant pas d'accord sur les questions d'intimité.

est âgé de 73 ans. Il travaille dans l'équi-tourisme, en Bretagne. Après les speed-datings, il a choisi d'inviter Catherine et Marie-Ange lors du séjour à la ferme. C'est avec cette dernière qu'il choisit de poursuivre l'aventure, mais ils finissent par se séparer, n'étant pas d'accord sur les questions d'intimité. Alexandre est un éleveur laitier et céréalier âgé de 36 ans originaire de Normandie. Il invite Laura et Annaïg à passer le séjour à la ferme. Laura remarque bien qu'Alexandre et elle ne sont pas compatibles et décide de partir. Alexandre et Annaïg poursuivent leur relation et envisagent même d'emménager ensemble.

est un éleveur laitier et céréalier âgé de 36 ans originaire de Normandie. Il invite Laura et Annaïg à passer le séjour à la ferme. Laura remarque bien qu'Alexandre et elle ne sont pas compatibles et décide de partir. Alexandre et Annaïg poursuivent leur relation et envisagent même d'emménager ensemble. Emmanuelle est une viticultrice de 42 ans, originaire du Grand-Est. Elle est la fille de Jean-Paul, également candidat à l'ADP cette saison. Elle décide toutefois d'abandonner sa participation après la lecture du courrier.

est une viticultrice de 42 ans, originaire du Grand-Est. Elle est la fille de Jean-Paul, également candidat à l'ADP cette saison. Elle décide toutefois d'abandonner sa participation après la lecture du courrier. Guillaume "l'Auvergnat" est un éleveur de vaches allaitantes et de ferme pédagogique. Il est âgé de 34 ans et vit en Auvergne, comme son surnom l'indique. Il profite du séjour à la ferme en compagnie de Maxime et de Tom, et choisit Tom pour poursuivre une romance.

est un éleveur de vaches allaitantes et de ferme pédagogique. Il est âgé de 34 ans et vit en Auvergne, comme son surnom l'indique. Il profite du séjour à la ferme en compagnie de Maxime et de Tom, et choisit Tom pour poursuivre une romance. Guillaume "du Limousin" est un éleveur de vaches allaitantes et de volailles de 28 ans, originaire de Nouvelle-Aquitaine. Après avoir invité Noémie et Margot à séjourner chez lui, il déchante en se rendant compte que ses deux prétendantes sont amies. C'est finalement avec Noémie qu'il choisit de poursuivre son aventure amoureuse. Ils sont toujours ensemble au bilan.

est un éleveur de vaches allaitantes et de volailles de 28 ans, originaire de Nouvelle-Aquitaine. Après avoir invité Noémie et Margot à séjourner chez lui, il déchante en se rendant compte que ses deux prétendantes sont amies. C'est finalement avec Noémie qu'il choisit de poursuivre son aventure amoureuse. Ils sont toujours ensemble au bilan. Jean est âgé de 58 ans. Eleveur de vaches allaitantes, il vit en Auvergne-Rhône-Alpes. Après des semaines de tensions entre ses deux soupirantes, il finit par choisir Laurence, après l'avoir embrassée devant sa rivale Nathalie. Jean et Laurence ont cependant rompu avant les bilans.

est âgé de 58 ans. Eleveur de vaches allaitantes, il vit en Auvergne-Rhône-Alpes. Après des semaines de tensions entre ses deux soupirantes, il finit par choisir Laurence, après l'avoir embrassée devant sa rivale Nathalie. Jean et Laurence ont cependant rompu avant les bilans. Jean-Paul est un viticulteur de 70 ans, originaire du Grand-Est et le père d'Emmanuelle. Contrairement à sa fille, il poursuit l'aventure en invitant dans son exploitation Valérie, un ancien flirt, et Devi. C'est cette dernière qui a emporté sa préférence. Ils ont toutefois rompu avant le bilan.

est un viticulteur de 70 ans, originaire du Grand-Est et le père d'Emmanuelle. Contrairement à sa fille, il poursuit l'aventure en invitant dans son exploitation Valérie, un ancien flirt, et Devi. C'est cette dernière qui a emporté sa préférence. Ils ont toutefois rompu avant le bilan. Nadège est une inséminatrice d'équins de 30 ans. Elle vit en Bretagne. Elle a invité Maxime et Corentin à passer le séjour à la ferme, mais Maxime a fini par quitter l'aventure. Nadège rencontre cependant un ami de Guillaume du Limousin, duquel elle tombe follement amoureuse et pour lequel elle prévoit de tout quitter.

est une inséminatrice d'équins de 30 ans. Elle vit en Bretagne. Elle a invité Maxime et Corentin à passer le séjour à la ferme, mais Maxime a fini par quitter l'aventure. Nadège rencontre cependant un ami de Guillaume du Limousin, duquel elle tombe follement amoureuse et pour lequel elle prévoit de tout quitter. Noémie est la benjamine de cette saison 2022 de L'ADP. Cette céréalière et éleveuse de vaches, âgée de 25 ans, est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a avoué à Romain, qui a quitté la ferme, avoir une préférence pour Gaël. Mais trois semaines plus tard, ils rompent. Elle est toujours célibataire au moment du bilan.

est la benjamine de cette saison 2022 de L'ADP. Cette céréalière et éleveuse de vaches, âgée de 25 ans, est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a avoué à Romain, qui a quitté la ferme, avoir une préférence pour Gaël. Mais trois semaines plus tard, ils rompent. Elle est toujours célibataire au moment du bilan. Sébastien vit dans un petit village de Corse. Âgé de 35 ans, il est éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur. Il profite du séjour à la ferme avec Perrine et Léa, mais c'est cette dernière qui a sa préférence. Ils ont cependant rompu avant le bilan. Sébastien fréquente désormais une certaine Charlène.

vit dans un petit village de Corse. Âgé de 35 ans, il est éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur. Il profite du séjour à la ferme avec Perrine et Léa, mais c'est cette dernière qui a sa préférence. Ils ont cependant rompu avant le bilan. Sébastien fréquente désormais une certaine Charlène. Thierry est un ancien candidat de L'amour est dans le pré. Viticulteur et arboriculteur, cet homme de 65 ans embrasse Sylviane au bout du deuxième jour et choisit de continuer l'aventure avec elle, alors qu'elle n'est pas encore amoureuse de lui. Mais Sylviane rompt rapidement avec lui. Il a depuis débuté une relation avec Mireille, qui l'avait contacté lors de sa première participation il y a sept ans.

L'amour est dans le pré a fait son retour le 22 août 2022 sur M6. Les spectateurs ont pu découvrir le premier épisode de la saison et les premiers speed-datings entre agriculteurs et candidat(e)s à leur cœur. Par la suite, l'émission est diffusée tous les lundis soirs sur M6 à partir de 21h10, jusqu'au 14 novembre 2022. Les portraits des agriculteurs et agricultrices, quant à eux, ont été diffusés au mois de février dernier.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré en cliquant sur ce lien.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.

Si vous êtes intéressés par l'un des agriculteurs de cette saison, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.