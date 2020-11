"L'amour est dans le pré : Philippe règle ses comptes avec Florence, résumé"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Dans l'épisode 10 de L'amour est dans le pré, Philippe ne va pas comprendre la manière dont Florence se comporte avec lui. Résumé.

[Mis à jour le 16 novembre 2020 à 23h30] L'heure des choix se poursuit pour les agriculteurs en quête d'amour. Dans l'épisode 10 de L'amour est dans le pré diffusé le 16 novembre 2020 sur M6, Laurent, Florian, Laura et Jean-Claude se sont retrouvés seuls avec les élus de leur cœur et ont partagé de premiers moments amoureux. Les choses se sont révélées plus difficiles pour Philippe, qui ne reconnaissait plus Florence ! Distante, elle n'arrivait pas à s'exprimer face à l'agriculteur. Ce dernier a décidé de confronter directement son unique prétendante. Retrouvez ci-dessous le résumé détaillé de l'épisode 10 de L'amour est dans le pré.

Furieux de son changement d'attitude, Philippe confronte Florence

En Auvergne-Rhône-Alpes, L'amour est dans le pré a connu un renversement de situation inattendu. Alors que l'entente semblait au beau fixe entre Philippe et Florence, l'agriculteur remarque dès le lendemain de son arrivée que sa prétendante met un frein dans la séduction, esquivant ses questions et évitant toute tentative de rapprochement. L'agriculteur ne comprend pas ce qu'il se passe, et finit par être profondément irrité par l'attitude de la seule femme qui lui a écrit une lettre : "C'est fatiguant, ça fait 50 ans que je donne, j'aimerais bien recevoir un petit peu", se plaint-il. De son côté, Florence tente de lui expliquer qu'elle a un blocage et qu'elle a besoin de temps pour s'adapter à ce nouvel environnement et cette nouvelle opportunité amoureuse.

Mais Philippe ne va pas décolérer lorsqu'il réalise que Florence est beaucoup plus loquace avec ses voisins. Cette attitude rendre l'éleveur furieux : "Au bout d'un moment je n'ai plus envie [de tomber amoureux], déplore-t-il auprès de son amie Edith. Il n'y a plus de cohérence, je ne la reconnais plus, j'ai l'impression que je suis face à une étrangère par rapport à la lettre." Quelques heures plus tard, Philippe met les choses au clair avec Florence en lui avouant qu'il est vexé de son attitude : "Je n'ai pas envie de croiser une personne dans l'appartement, j'ai envie de créer quelque chose." Après cette déclaration, Florence lui avoue la vérité : elle veut partir. "C'est trop dur pour moi. Je t'ai écrit, c'était sincère, mais là, je bloque, je n'y arrive pas." Si l'issue ne sera pas celle espérée par Philippe, il est toutefois satisfait que son ex-prétendante ait fait preuve d'honnête : "Je suis un peu déçu car ça n'a pas abouti... Le premier jour j'avais le sentiment qu'on était en phase, mais dès le deuxième jour j'ai vu que le sentiment était déjà descendu […] ça a été une belle rencontre, point." Toutefois, l'expérience n'aura pas été inutile pour l'agriculteur, qui sait désormais mieux ce qu'il recherche : quelqu'un de dynamique et ouverte à l'échange. Avis aux intéressées !

Laurent atteint le point de non-retour avec Emilie

En Seine-Maritime, Laurent ne sait pas sur quel pied danser. Après avoir essuyé de violents reproches de la part de ses deux prétendantes car il n'entrait pas dans le jeu de la séduction, l'éleveur essaie de faire un effort en s'accordant un moment privilégié avec Emilie, son coup de coeur du speed-dating. Cette dernière y voit une véritable avancée, mais qui retombe immédiatement lorsque quelques heures plus tard, il avoue être davantage séduit par Charlotte. Furieuse, Emilie le traite de "vraie girouette", tandis que Charlotte ne comprend pas son comportement : "Je le sais que tu attends aussi quelque chose d'Emilie, je le sais, j'en suis consciente ! Te mens pas à toi-même s'il te plait ", lui lâche-t-elle. Pour Emilie, cette indécision est insupportable, et elle décide de quitter l'exploitation de Laurent : "Tu ne m'as pas vue et tu n'as pas fait attention, reproche-t-elle à l'agriculteur [...]Pour moi, quelque chose s'est cassé, et ça ne reviendra pas. "

Laurent semble donc se rabattre sur Charlotte, restée seule pour sa dernière journée en Seine-Maritime. "Charlotte c'est mon coup de coeur du courrier, explique-t-il aux caméras de M6, qui a été plus compliqué au speed dating. J'ai envie de la connaître plus car elle a bien assuré, elle a montré de la maturité, et elle m'a montre qu'elle appréciait la vie à la ferme." Finalement, une romance semble naître entre les deux : ils vont jusqu'à s'embrasser sur le quai de la gare. L'éleveur normand est sous le charme : "Avec Charlotte, quelque chose est né, observe l'agriculteur. J'ai besoin de la revoir rapidement […] J'y croyais plus [à l'amour, ndlr], c'est fantastique. "

L'émouvant départ de Danelly

En Centre-Val de Loire, Jean-Claude veut annoncer à Danelly qu'il a choisi Yolanda. Mais le céréalier se fait prendre de vitesse, puisque la Colombienne va lui annoncer sa décision de quitter L'amour est dans le pré : "J'ai fait cette démarche pour chercher l'amour, et c'est clair et évident que je ne le trouve pas avec toi", lui avoue-t-elle, avant de lui souhaiter "tout le bonheur du monde". La prétendante va même jusqu'à faire un cadeau à sa rivale Yolanda, avant de se confier sur sa propre expérience amoureuse, décevante par le passé : "ça fait dix ans que je n'arrive à développer des sentiments pour personne, ça fait mal parce que c'est encore une fois un échec. Mon rêve c'est d'aimer, mais je n'y arrive pas, lâche Danelly, en larmes. Peut-être que mon coeur est mort ?" Après avoir été rassuré par Jean-Claude, elle décide de partir, "avec un magnifique souvenir et aucun regret". Un départ en beauté qui impressionne le céréalier : "Danelly est une personne magnifique, surtout dans ses valeurs, le respect, l'honnêteté, ça m'a vraiment touché car on sent que c'est sincère".

Suite à ce départ, Jean-Claude peut profiter de moments en tête à tête avec Yolanda. Baisers, balades en moto ou encore moments tactiles, les deux amoureux semblent se rapprocher : "Avec Yolanda, je me sens apaisé, on est vraiment en phase, observe-t-il avec bonheur. Mon coeur est rassuré, parce que vraiment c'est une belle personne. Ca va se faire doucement, mais si ça dure ça va être très fort et indestructible." Un sentiment partagé par la traductrice landaise : "On peut dire que je suis en train de tomber amoureuse. "

Laura se rapproche de Benoît

Dans l'épisode 10 de L'amour est dans le pré, Laura met rapidement les choses au clair avec Jean-Eudes : c'est Benoît qu'elle préfère et avec qui elle souhaite poursuivre l'aventure. Son coup de coeur des speed-datings s'éclipse donc pour laisser les deux tourtereaux profiter du reste du séjour. Laura fait également des efforts pour communiquer davantage avec le père de famille célibataire qu'elle a choisi, et va même jusqu'à l'embrasser lors d'un tête à tête en montgolfière. Benoît envisage même de venir vivre dans l'exploitation de Laura si leur relation se poursuit, au risque d'être séparé de sa fille. De son côté, la timide Laura est sous le charme de Benoît : "J'ai ouvert plus mon coeur, j'ai reçu bcp d'amour, j'ai fait de belles rencontres, et je commence à croire que je suis une belle personne et que je mérite ce qui m'arrive."

Florian et Lola sur la réserve

Dans la Creuse, Emilie va bien se rendre compte que l'attention de Florian est rivée sur sa rivale amoureuse, Lola. Pour elle, l'agriculteur tétraplégique est entré dans le jeu de la séduction, bien que ça ne soit pas être très visible. Elle décide donc de partir pour les laisser se rapprocher. Si Florian et Lola passent visiblement de jolis moments ensemble, aucun rapprochement physique n'a lieu avant la fin du séjour, les deux tourtereaux étant chacun très réservés et timides dans leur approche. Pourtant, les deux semblent ravis et Lola l'invite à passer du temps chez elle pour la suite de l'aventure.

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

L'amour est dans le pré - au programme TV sur M6 les lundis à 21h05