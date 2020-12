"Le Meilleur Pâtissier : Siham éliminée, Maxime sermonné, résumé"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Dans l'épisode 10 du Meilleur pâtissier, Reine a décroché son premier tablier bleu et Siham a quitté le concours. Le récap.

[Mis à jour le 9 décembre 2020 à 23h46] Les candidats du Meilleur Pâtissier ont voyagé jusqu'en Inde dans l'épisode 10 de l'émission M6, diffusé le 9 décembre 2020. Une étape cruciale du concours puisque les six pâtissiers restants ont joué leur place pour la demi-finale. Comme d'habitude, trois épreuves ont permis de les départager. Cyril Lignac a mis au défi les participants de réaliser un dessert à base de thé, tandis que l'épreuve technique de Mercotte consistait à reproduire une fleur de lotus dont les pétales s'ouvrent à la dégustation. Enfin, les candidats devaient rendre hommage à l'Inde au cours de l'épreuve créative, supervisée par le chef Sébastien Vauxion. Cependant, cette étape du concours a dû être interrompu pendant un mois en raison d'un cas de coronavirus détecté durant le tournage. En conséquence, l'épreuve créative a dû être tournée un mois plus tard, et Mercotte a été mise à l'écart en raison de son âge : la jurée interviendra désormais en duplex depuis chez elle pour aiguiller et juger le visuel des créations des candidats.

En plus de ces péripéties, l'épisode 10 du Meilleur Pâtissier a été riche en émotions pour les candidats. Reine s'est distinguée sur l'ensemble des épreuves de la semaine et a décroché son premier tablier bleu depuis le début du concours, tandis qu'Elodie a une nouvelle fois montré qu'elle était une candidate redoutable de cette édition 2020. Mais ce n'est pas le cas de tous les autres candidats. Dès la première épreuve, Maxime s'est fait sermonné par Cyril Lignac et Mercotte. Le jury lui a reproché son attitude désinvolte après qu'il ait fait trop cuire ses biscuits. Cyril Lignac en a même détruit un devant ses yeux avant de déplorer ses erreurs techniques : "Tu m'agaces, tu m'agaces parce qu'à chaque fois c'est 'Oui, mais. Oui, mais.' […] Si tu n'écoutes pas les conseils qu'on te donne, tu auras du mal à avancer." Si Maxime se rattrapera sur l'épreuve technique comme à son habitude, son gâteau à l'effigie de Boudha sur l'épreuve créative déçoit le jury, le mettant en danger à la fin de l'émission.

Maxime se fait remonter les bretelles par @cyril_lignac et @mercotte



#LMP, dernière ligne droite avant la demi-finale, ce soir à 21.05pic.twitter.com/31ZalNVt2M — M6(@M6) December 9, 2020

Siham en larmes lors de l'épreuve technique

Mais Maxime n'a pas été le seul en difficulté dans l'épisode 10 du Meilleur Pâtissier. Durant toutes les épreuves, Siham a multiplié les déconvenues sur ses recettes : flop sur le défi de Cyril Lignac, dernière lors de l'épreuve technique et hors sujet sur l'épreuve créative. Au cours de l'épreuve de Mercotte, l'étudiante a fondu en larmes en réalisant que sa ganache montée ne prenait pas, la forçant à présenter un gâteau mou : "C'est vraiment la honte de présenter juste une flaque… Si je présente un gâteau et que tous les autres ont fait mieux, ça me dérange pas, c'est juste qu'il y a eu meilleur que moi même si j'ai tout donné… Mais présenter une flaque, c'est tellement la honte… Faut que j'arrête de pleurer pour un gâteau." Ces ratés successifs lui ont coûté sa place dans le concours et Siham a été éliminée aux portes de la demi-finale.