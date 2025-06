Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 13 juin 2025, avec tous les numéros

Le résultat du tirage de l'Euromillions, ce vendredi 13 juin 2025, offrait 250 millions d'euros. Découvrez les bons numéros en direct.

En direct

22:57 - Journée record pour la FDJ Entre le super loto et l’EuroMillions de ce soir, les gains mis en jeux ce soir par la FDJ atteignent les 263 millions d’euros ! Un record inédit pour ce jour supposé porter chance. 250 millions d’euros étaient à gagner à l’EuroMillions et 13 millions d’euros au loto.

22:31 - Un vendredi 13 malchanceux Il semblerait que ce vendredi 13 n’ait pas apporté la chance aux joueurs. Personne n’a remporté la super cagnotte du loto ce soir et personne n’a remporté la somme exceptionnelle mise en jeu à l’EuroMillions… Une soirée de déception pour les joueurs, mais ce n’est que partie remise !

21:58 - Le Jackpot n’a pas été remporté Aucun joueur n’a remporté le jackpot ce soir. Les 250 millions d’euros devraient être remis en jeu mardi 17 juin.

21:53 - Les résultats sont là ! Voici les résultats du tirage de l’EuroMillions du vendredi 13 juin : 2 - 28 - 40 - 43 - 45 ; 3 - 7

21:26 - Plus que quelques instants à attendre… Les résultats devraient être diffusés à partir de 21h30, mais cela peut prendre du retard. Restez connecté !

21:17 - Le plafond de 250 millions d’euros est en progression Le plafond de 250 millions d’euros n’a pas toujours été d’actualité. Jusqu’en 2020, il était de 190 millions d’euros et n’a cessé d’augmenter, passant à 200, 210, 220, 230, 240 et enfin 250 millions d’euros depuis 2023. Pour qu’il augmente à nouveau, il faudrait un accord commun aux 9 pays membres de la communauté EuroMillions ainsi que des 3 micro-États membres.

21:15 - Un millionnaire avec My Million Un joueur a gagné 1 million d’euros ce soir grâce à son code My Million. Il s’agit d’une personne qui a joué sur internet. Le code est le OW 405 0185.

20:54 - Quel est le record de gain à la loterie dans le monde ? Contrairement à la France et à l’Europe, certains pays ne placent pas de limite de gain à leur loterie. C’est le cas des États-Unis, ou la loterie Powerball détient le record mondial. En novembre 2022, un californien a remporté 2,04 milliards de dollars, soit 1,9 million d’euros. Une situation impossible au loto en France ou à l’EuroMillions en Europe.

20:15 - Les jeux sont faits ! C'est fini, vous ne pouvez plus jouer au tirage de ce soir. Si vous remplissiez une grille en ligne, elle sera valable pour le prochain tirage, mardi 17 juin.

19:38 - Pourquoi le gain maximal est-il plafonné à 250 millions d’euros ? La somme de 250 millions d’euros est mise en jeu ce soir à l’EuroMillions, un plafond qui ne peut pas être dépassé, même si personne ne remporte le jackpot. Le montant du gain possible fonctionne de manière cyclique. À chaque nouveau cycle, le jackpot est à 17 millions d’euros et il augmente à chaque tirage en fonction des mises, tant qu’il n’y a pas de gagnants, jusqu’à plafond de 250 millions d’euros. Le but est de garantir la stabilité, l’équité et l’attrait du jeu. En effet, si la Française des Jeux propose un jackpot excessif de temps à autre, le nombre de joueurs sera important les jours de grande cagnotte et beaucoup plus faible quand celle-ci est plus basse.

19:02 - L'horloge tourne, il vous reste peu de temps pour jouer Attention, les jeux sont bientôt clos. Il vous reste moins d'une heure et quart pour cocher cinq numéros sur une grille, ainsi que deux numéros chance, et tenter de remporter la cagnotte de l'Euromillions du vendredi 13. À 20 h 15 tapantes, il sera trop tard - le jackpot de 250 millions d'euro sera définitivement hors de votre portée. Le tirage se déroulera quelques minutes plus tard, pour un résultat attendu peu après 21 heures.

18:29 - Le précédent tirage à 250 millions d'euros C'est le deuxième tirage de l'Euromillions consécutif avec une telle somme. D'ordinaire, lorsque le jackpot n'est pas remporté, il augmente pour le tirage suivant. Mais cette semaine, c'est différent, pour une raison simple : la FDJ a atteint son plafond maximal établi pour ce jeu. Mardi 10 juin, les parieurs avaient donc déjà l'opportunité de tenter de gagner cette incroyable cagnotte de 250 millions d'euros. Malheureusement, personne n'y était parvenu. Le plus gros gain a été de presque six millions d'euros, touché par un Français et quatre ressortissants d'autres pays jouant à l'Euromillions.

18:01 - Comment vivre avec un tel pactole, en cas de victoire à l'Euromillions ? Selon Olivier Weller, directeur général adjoint de MAIF Solutions Financières interrogé par TF1, il faut savoir bien placer son argent - d'autant plus si l'on gagne 250 millions d'euros ! Il suggère d'abord d'investir dans l'immobilier via des SCPI, qui permettent d'investir dans des bureaux, de la logistique ou encore de l'industrie, avec un "rendement entre 4,5 et 5 %", explique-t-il. En plaçant 100 millions sur ce type d'investissements, les revenus pourraient s'élever à 4 millions d'euros par an, soit environ 330 000 euros par mois. Une sacrée rente. Et en plaçant les 150 millions d'euros restants sur des assurances vie, il est assez aisé de générer près de 250 000 euros d'intérêts par mois, ce qui gonfle la rente à près de 600 000 euros mensuels.

17:35 - Quelle est la plus grande somme jamais remportée en France ? C'est à Tahiti qu'a été remporté le jackpot de l'Euromillions le plus élevé par la France. En 2021, une jeune joueuse a tenté sa chance, pour la première fois de surcroit, et a remporté une cagnotte de 220 millions d'euros ! "J’attendais le bon moment pour jouer et, ce jour-là, j’ai eu une intuition", avait-elle confié au moment de recevoir son chèque.