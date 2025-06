Résultat du Loto (FDJ) : 13 millions d'euros en jeu pour le Super jackpot du vendredi 13 juin

Loto. La FDJ met en jeu une cagnotte de 13 millions d'euros pour ce Super Loto du vendredi 13 juin 2025, jour de chance ou de malchance pour les plus superstitieux.

Qui dit vendredi 13, dit Super Loto. Pour cette journée forte de sens pour les plus superstitieux, la Française des Jeux prépare traditionnellement une cagnotte spéciale : 13 millions d'euros minimum sont mis en jeu. Pourquoi minimum ? Le site de l'entreprise l'explique ainsi : "Si le tirage précédant le Super Loto est au moins égal à 12 M€, et n'est pas remporté, alors le jackpot du Super Loto du vendredi 13 sera de 18M€, soit 5M€ de plus !" Pas mal, non ? Mais comme le tirage de mercredi était de 8 millions d'Euros - et a été remporté ! -, pas d'augmentation de cagnotte cette fois-ci. Pour décrocher le gros lot, il faut tomber sur les cinq bons numéros, ainsi que le chiffre chance. Ce qui n'est pas une mince affaire ! Vous avez une chance sur 19 068 840 de gagner le pactole. Et vous avez jusqu'à 20 h 15 pour jouer.

Cette cagnotte exceptionnelle n'est réservée que pour les jours plus particuliers, comme la Saint-Valentin, Pâques… ou le vendredi 13. Et celui-ci est le seul de l'année ! Il faudra attendre février 2026 avant d'avoir une autre chance de jouer pour remporter un Super Loto du vendredi 13. Pourquoi ce jour revêt-il une telle signification ? La croyance viendrait de la tradition chrétienne : selon la Bible, Jésus, crucifié un vendredi, a été dénoncé la veille après un repas où treize étaient à table. Dans la tradition nordique, chez les Vikings, le dieu de la discorde Loki s'est invité comme treizième convive au dîner du dieu Odin, et a tué son fils, Baldr, dieu de la lumière et de l'amour. Bref, le nombre treize est souvent associé à la malchance, et a été repris depuis 1991 par la FDJ pour en faire un jour de jeu.