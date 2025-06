Frappes israéliennes en Iran : une escalade vers une nouvelle guerre ? Une riposte "sans limite" de Téhéran

De violentes frappes israéliennes ont été menées ce vendredi 13 juin contre l'Iran, ciblant ses sites militaires et nucléaires. Téhéran a promis une réponse "sans limite" qui fait craindre une escalade du conflit dans la région.

En direct

12:24 - La France demande à ses ressortissants d'éviter de se rendre en Israël ou en Iran Dans deux communiqués émanant du ministère des Affaires étrangères, il est recommandé aux ressortissants français d'éviter de se rendre en Israël et en Iran, en raison de la montée des tensions entre les deux pays depuis les frappes initiées par l’armée israélienne. "Les Français de passage qui se trouveraient en Israël et dans les Territoires palestiniens sont appelés à la plus grande vigilance", a affirmé le ministère des Affaires étrangères.

12:13 - L'Iran peut-il se doter de l'arme nucléaire? En vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) signé en 1968, seuls les États ayant acquis l’arme nucléaire avant le 1er janvier 1967 sont autorisés à la détenir légalement : il s'agit de la Chine, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Tous les autres pays signataires s'engagent à ne pas chercher à s’en doter. Ainsi, l’Iran n’est pas autorisé à développer l’arme nucléaire à des fins militaires. En revanche, le TNP lui reconnaît le droit d’enrichir de l’uranium à des fins civiles, notamment pour la production d’énergie, une position que défend Téhéran.

11:57 - Un haut conseiller de l’ayatollah Khamenei a été blessé dans l’attaque d’Israël Un haut conseiller du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a été blessé vendredi matin lors de l’attaque israélienne contre la République islamique, selon la télévision d’État.

"Ali Chamkhani, un conseiller du guide suprême (...) a été blessé dans l’attaque menée aujourd’hui par le régime sioniste", a précisé le média étatique iranien en désignant le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

11:51 - L'attaque israélienne est une "déclaration de guerre" selon l'Iran Dans une lettre adressée aux Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que l'attaque israélienne sur son sol constitué "une déclaration de guerre" contre l'Iran. Il a "appelé le Conseil de sécurité à traiter immédiatement le sujet", selon un communiqué du ministère iranien.

11:35 - L'Iran nomme un nouveau chef de l'état-major Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a nommé Abdolrahim Mousavi au poste de chef d’état-major général des forces armées, en remplacement du général Mohammad Bagheri, tué lors de l’attaque israélienne. Parallèlement, l’Iran a désigné Mohammad Pakpour à la tête du Corps des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique du régime, en remplacement de Hossein Salami, également mort dans les bombardements survenus ce jour.

11:21 - La Chine est "très préoccupée" par les frappes israéliennes en Iran La Chine a affirmé vendredi être "très préoccupée" face aux frappes israéliennes d’envergure visant l’Iran. Elle dénonce une "violation" de la souveraineté iranienne et appelle à l’apaisement. "La Chine est très préoccupée par l’attaque israélienne contre l’Iran. Elle est profondément inquiète des graves conséquences que cette initiative pourrait entraîner", a déclaré à la presse Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "La Chine appelle toutes les parties concernées à faire davantage pour promouvoir la paix et la stabilité régionales et éviter une nouvelle escalade des tensions".

11:14 - L'armée israélienne affirme avoir détruit "des dizaines" de radars et de lanceurs de missiles sol-air L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir mené une série de frappes aériennes contre des infrastructures militaires iraniennes dans l’ouest du pays. "Au cours des dernières heures, des avions de chasse de l'armée de l’Air, guidés par des renseignements précis de la Direction du renseignement, ont mené à bien une vaste opération contre le système de défense aérienne du régime iranien dans l'ouest de l'Iran", a précisé Tsahal dans un communiqué. "Dans le cadre de ces frappes, des dizaines de radars et de lanceurs de missiles sol-air ont été détruits", a-t-elle ajouté.

11:12 - Emmanuel Macron réunit un conseil de défense à 11 heures L’Élysée a indiqué qu’Emmanuel Macron réunit un conseil de défense au palais présidentiel à 11 heures, à la suite des frappes meurtrières menées par Israël en Iran "contre la République islamique d’Iran et son programme nucléaire". La réunion "sera dédiée à la situation au Proche-Orient". Le président français doit ensuite s’exprimer à 17 heures en clôture d’un forum à Paris sur la question palestinienne.

11:07 - Le chef de l'Otan a estimé "crucial de travailler à une "désescalade" Le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, a estimé ce vendredi qu’il était "crucial de travailler à une désescalade" après les frappes menées par Israël contre des sites militaires et nucléaires en Iran. "Il s'agit manifestement d'une situation qui évolue rapidement. Et il s'agit d'une action unilatérale de la part d'Israël", a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson. "Il est maintenant crucial pour de nombreux alliés, y compris les États-Unis, de travailler, en ce moment même, à la désescalade", a-t-il poursuivi, ajoutant : "Je sais qu'ils le font et je pense que c'est désormais la priorité absolue."

10:59 - Donald Trump était au courant qu’Israël allait attaquer l'Iran Le président américain Donald Trump a déclaré à Fox News avoir été informé à l’avance des frappes israéliennes en Iran, affirmant que Téhéran ne devait pas acquérir l’arme nucléaire. "Nous verrons" a-t-il déclaré, selon des propos rapporté vendredi par la chaine de télévision américaine.

10:54 - La Russie se dit "préoccupée" et condamne "la forte escalade des tensions" "La Russie est préoccupée et condamne la forte escalade des tensions", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon les agences de presse russes. Il a indiqué que le président Vladimir Poutine était "informé en temps réel" des événements. Dans la foulée, l’ambassade russe en Israël a conseillé d’éviter tout déplacement dans le pays.

10:49 - Le directeur de l’AIEA met en garde contre toute attaque sur des sites nucléaires et appelle à la retenue L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé vendredi "les deux parties à la retenue pour éviter une nouvelle escalade" après les frappes revendiquées par Tel Aviv en Iran. Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a souligné que les sites nucléaire ne devaient jamais être ciblés : "Cette évolution est profondément préoccupante. J’ai déclaré à plusieurs reprises que les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quels que soient le contexte ou les circonstances, car cela pourrait nuire à la population et à l’environnement", a-t-il déclaré devant le Conseil des gouverneurs réuni cette semaine à Vienne, siège de l’instance onusienne.

10:44 - Les Houthis soutient le droit "complet et légitime" de l'Iran à se défendre Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont exprimé vendredi leur soutien au droit "légitime" de Téhéran à se défendre après les frappes israéliennes ayant visé des installations nucléaires et des sites militaires. Le mouvement, à l’origine de plusieurs attaques de drones et de missiles contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza, a condamné "la brutale agression israélienne", et a affirmé soutenir "le droit complet et légitime de l’Iran à se défendre, et à développer son programme nucléaire".

10:33 - La France appelle à "éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale" La France a appelé "toutes les parties à la retenue et à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale", après les frappes d’Israël sur des sites militaires et nucléaires en Iran. "Nous avons exprimé à plusieurs reprises nos vives préoccupations concernant le programme nucléaire iranien", a indiqué le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dans un communiqué publié sur X. Il a jugé "essentiel que toutes les voies diplomatiques soient mobilisées pour désamorcer les tensions", affirmant que "la France est pleinement engagée pour y contribuer".